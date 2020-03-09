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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Araştırmaya göre hava kirliliği, insan hayatını yaklaşık üç yıl kısaltıyor

    Almanya merkezli yapılan bir çalışma, hava kirliliğinin insan hayatından ortalama üç yıl çaldığını ortaya koydu. 2015 yılında hava kirliliği kaynaklı erken ölümlerin sayısı 8.8 milyon.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Araştırmaya göre hava kirliliği, insan hayatını yaklaşık üç yıl kısaltıyor
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    Almanya’da bulunan Max Planck Kimya Enstitüsü ve Mainz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan araştırmacıların yürüttüğü bir çalışma sonucunda yayınlanan rapor, hava kirliliğinin insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkisini ortaya koydu.

    Bilim insanlarının “salgın” olarak adlandırmayı doğru bulduğu hava kirliliği, sonuçlara göre insan hayatını savaşlara, sıtma ile AIDS gibi hastalıklara ve sigara içmeye kıyasla daha çok kısaltıyor. Sonuçları kaleme alan ekipte yer alan ve salgın konusuna açıklık getirdiği açıklamasında Thomas Münzel, “Hava kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde, bu durumun geneli etkilediğini ve dünya çapında bir sorun olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullanmış.

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    Ayrıca Bkz. "Avrupa’nın şimdilik en büyük güneş tarlası, NASA uyduları tarafından görüntülendi"

    Açıklamasının devamında ise Münzel, “Kural koyucuların ve tıp dünyasının bu konuya daha fazla eğilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Sigara içmek gibi hava kirliliğinin de engellenebilir sorunlar olduğunu biliyoruz. Ancak geride bıraktığımız onlarca yıllık süreçte ne yazık ki hava kirliliği hususu kardiyologların yeteri kadar ilgisini çekmedi.” tespitinde bulunmuş.  

    Araştırmaya göre hava kirliliği, insan hayatını yaklaşık üç yıl kısaltıyor
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    Farklı tipte hava kirliliğinin etkilerinin ölüm oranları üzerine modellendiği çalışmada araştırmacılar, bahsi geçen sorunun 2015 yılında 8.8 milyon erken ölüme sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Bu rakam ise dünya üzerindeki tüm insanlarının ömrünün ortalama 3 yıl kısalması anlamına geliyor.

    Oldukça çarpıcı olan bu rakam, yıllara sari artış ya da azalma gösterebilir. Ancak ortaya konan veriler, yetkililerin konuya çok daha ciddi eğilmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırma sırasında hava kirliliği ile karşılaştırılan diğer başlıklardan tütün ürünleri 2015 yılında 7.2 milyon kişinin, AIDS ise 1 milyon insanın canını almış. Araştırmanın tümüne Cardiovascular Research dergisinden ulaşabilirsiniz.



    https://interestingengineering.com/air-pollution-is-shortening-peoples-lives-by-nearly-three-years-according-to-a-new-study Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    suicide sheep 1 hf. en beğenilen
    Peki kdv, ötv, verginin vergisinin vergisinin vergisi kaç yıl kısaltıyor.
    Yanıtla +9
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    Yorumlar (3) Yorum Yaz Forumda Gör
    1 Avatar
    firat_kilic 1 hf.
    egzoz gazını içirdiler elektrikli için bilinç alt yapısı... sigara dumanına takılan sinekler de var...
    Yanıtla
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    Whippoorwill 1 hf. suicide sheep
    Aç kalmak ömrü uzatıyor hocam.
    Yanıtla +2
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    suicide sheep 1 hf. en beğenilen
    Peki kdv, ötv, verginin vergisinin vergisinin vergisi kaç yıl kısaltıyor.
    1 Yanıt Yanıtla +9
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