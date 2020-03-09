Araştırmaya göre hava kirliliği, insan hayatını yaklaşık üç yıl kısaltıyor

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Almanya’da bulunan Max Planck Kimya Enstitüsü ve Mainz Tıp Fakültesi Kardiyoloji Anabilim Dalı’nda görev yapan araştırmacıların yürüttüğü bir çalışma sonucunda yayınlanan rapor, hava kirliliğinin insan hayatı üzerindeki yıkıcı etkisini ortaya koydu.

Bilim insanlarının “salgın” olarak adlandırmayı doğru bulduğu hava kirliliği, sonuçlara göre insan hayatını savaşlara, sıtma ile AIDS gibi hastalıklara ve sigara içmeye kıyasla daha çok kısaltıyor. Sonuçları kaleme alan ekipte yer alan ve salgın konusuna açıklık getirdiği açıklamasında Thomas Münzel, “Hava kirliliğinin halk sağlığı üzerindeki etkilerini düşündüğümüzde, bu durumun geneli etkilediğini ve dünya çapında bir sorun olduğunu görüyoruz.” ifadelerini kullanmış.

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Açıklamasının devamında ise Münzel, “Kural koyucuların ve tıp dünyasının bu konuya daha fazla eğilmeleri gerektiğini düşünüyoruz. Sigara içmek gibi hava kirliliğinin de engellenebilir sorunlar olduğunu biliyoruz. Ancak geride bıraktığımız onlarca yıllık süreçte ne yazık ki hava kirliliği hususu kardiyologların yeteri kadar ilgisini çekmedi.” tespitinde bulunmuş.

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Farklı tipte hava kirliliğinin etkilerinin ölüm oranları üzerine modellendiği çalışmada araştırmacılar, bahsi geçen sorunun 2015 yılında 8.8 milyon erken ölüme sebebiyet verdiğini ifade ediyor. Bu rakam ise dünya üzerindeki tüm insanlarının ömrünün ortalama 3 yıl kısalması anlamına geliyor.

Oldukça çarpıcı olan bu rakam, yıllara sari artış ya da azalma gösterebilir. Ancak ortaya konan veriler, yetkililerin konuya çok daha ciddi eğilmeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Araştırma sırasında hava kirliliği ile karşılaştırılan diğer başlıklardan tütün ürünleri 2015 yılında 7.2 milyon kişinin, AIDS ise 1 milyon insanın canını almış. Araştırmanın tümüne Cardiovascular Research dergisinden ulaşabilirsiniz.

https://interestingengineering.com/air-pollution-is-shortening-peoples-lives-by-nearly-three-years-according-to-a-new-study

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