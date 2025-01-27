İstanbul’da kar yağmamasının nedeni araçlar olabilir

Dünyanın en yoğun trafiği İstanbul’da
ABD merkezli bir yazılım şirketinin yayımladığı 2024 yılı raporuna göre, İstanbul, New York’u geride bırakarak dünya genelinde en yoğun trafiğe sahip şehir oldu. Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) verilerine göre, kentteki motorlu araç sayısı 6 milyona yaklaşıyor. Bu durum, hem trafikte geçirilen süreyi artırıyor hem de hava kalitesini ciddi şekilde düşürüyor.
Araç sayısı kar yağışını etkileyebilir
Bu tip emisyon sorunlarını çözmek için bazı yöntemler bulunuyor. New York, belirli bölgelere araçla giriş yapmak için ücret ödenmesini zorunlu kılarken bazı ülke ve şehirler de elektrikli araçlara geçisi teşvik ediyor. Örneğin İsveç'in başkenti Stokholm, 2025 yılından itibaren (yasal süreç devam ediyor) şehir merkezinde içten yanmalı araçları yasaklamayı değerlendiriyor. AB, ABD ve birçok ülke 2030'lu yıllarda içten yanmalı araç satışlarını tamamen yasaklamayı hedefliyor. 2021 yılında COP 26 kapsamında 2040 itibariyle benzer bir yasağı öngören anlaşmaya Türkiye imza atmıştı, ancak şimdiye kadar bu konuda bir düzenleme yapılmadı.
Şehirlerde arazi yapısının değişmesinin güneşten gelen ışınımın yeryüzünde daha çok hapsolmasına, yerin daha çok ısınmasına yol açtığına dikkati çeken Toros, "Şehirlerde, 'şehir ısı adası' dediğimiz bir kubbe meydana geliyor. Bu günlerde herkes kar yağışı bekliyor. Kar yağışı için 0 dereceye yakın ya da daha altında sıcaklık olması gerekiyor. Düşünün, sıcaklık İstanbul merkezinde şehir ısı adasından dolayı 2 derece. Araç sayısı bu kadar olmasaydı, sıcaklık belki 0 dereceye düşecekti. Kar yağacakken yağmur şeklinde yağıyor, kar yağışına engel olabiliyor,” dedi.
Trafik yoğunluğu sadece kar yağışını etkilemekle kalmıyor, insan sağlığı üzerinde de ciddi tehditler oluşturuyor. Dünya Sağlık Örgütü’ne (WHO) göre, her yıl hava kirliliği nedeniyle dünya genelinde 7 milyondan fazla insan hayatını kaybediyor. “Vücuttan içeriye giren o kirli hava başta ciğerlere, kalp damar yoluyla beyne kadar giden sıkıntılar yaşatıyor. Hem havayı kirletiyor hem de insan sağlığını bozuyor. Onun için İstanbul gibi büyük şehirlerde yaşayanların toplu taşıma kullanmaları veya evlerini iş yerlerine yakın noktaya taşıması önem arz ediyor” diyor Prof. Dr. Toros.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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