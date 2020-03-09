Avrupa’nın şimdilik en büyük güneş tarlası, NASA uyduları tarafından görüntülendi

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İspanyol elektrik şirketi Iberdola, 2019 yılının sonlarına doğru Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi tarlasının inşasını tamamlamıştı. İspanya'da bulunan Núñez de Balboa isimli ve 1.4 milyondan fazla panele ev sahipliği yapan enerji santrali, önümüzdeki dönemde enerji üretmeye başlayacak. 500 megawatt kapasiteli santralin her yıl 250 bin insana enerji sağlaması planlanıyor.

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İnşası bir yıldan kısa sürede tamamlanan santralin ilk paneli 19 Mart 2019’da kurulmuş. NASA’nın Landsat 8 uydusunda bulunan OLI kamerası tarafından çekilen ilk kare bu tarihte yakalanmış. İkinci kare ise projenin tamamlandığı 2 Şubat 2020 tarihine ait. Yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alan kaplayan santralde bulunan panellerin 12 bin tondan daha ağır olduğu ifade ediliyor. Santralin yılda 215 bin ton daha az CO2 salınmasını sağlayacağı ise paylaşılan diğer bilgiler içinde yer alıyor.

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Iberdrola’nın tek projesi Núñez de Balboa olmayacak. Şirket 2022 yılında hizmete sokmayı planladığı iki bin megawatt’lık güneş ve rüzgâr tarlaları bulunuyor. Şirket 2030 yılı itibariyle 10 bin megawatt kapasitede güneş ve rüzgâr enerjisi üretmeyi planlıyor.

Yüksek çözünürlüklü fotoğraflara galeriden bakabilirsiniz.

https://earthobservatory.nasa.gov/images/146374/the-largest-solar-power-plant-in-europe-for-now

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