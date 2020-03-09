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    Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa’nın şimdilik en büyük güneş tarlası, NASA uyduları tarafından görüntülendi

    NASA’nın Landsat 8 uydusunda bulunan OLI kamerası, Avrupa'nın şimdilik en büyük güneş tarlasını görüntüledi. İspanya'da bulunan Núñez de Balboa isimli santal, 10 kilometre karelik alan kaplıyor.
    1 hf. (Son Güncelleme: 1 hf.)
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    Alternatif Enerji
    Gökhan G.
    Editör
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    Avrupa’nın şimdilik en büyük güneş tarlası, NASA uyduları tarafından görüntülendi
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    İspanyol elektrik şirketi Iberdola, 2019 yılının sonlarına doğru Avrupa’nın en büyük güneş enerjisi tarlasının inşasını tamamlamıştı. İspanya'da bulunan Núñez de Balboa isimli ve 1.4 milyondan fazla panele ev sahipliği yapan enerji santrali, önümüzdeki dönemde enerji üretmeye başlayacak. 500 megawatt kapasiteli santralin her yıl 250 bin insana enerji sağlaması planlanıyor.

    Avrupa’nın şimdilik en büyük güneş tarlası, NASA uyduları tarafından görüntülendi
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    İnşası bir yıldan kısa sürede tamamlanan santralin ilk paneli 19 Mart 2019’da kurulmuş. NASA’nın Landsat 8 uydusunda bulunan OLI kamerası tarafından çekilen ilk kare bu tarihte yakalanmış. İkinci kare ise projenin tamamlandığı 2 Şubat 2020 tarihine ait. Yaklaşık 10 kilometrekarelik bir alan kaplayan santralde bulunan panellerin 12 bin tondan daha ağır olduğu ifade ediliyor. Santralin yılda 215 bin ton daha az CO2 salınmasını sağlayacağı ise paylaşılan diğer bilgiler içinde yer alıyor.

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    Iberdrola’nın tek projesi Núñez de Balboa olmayacak. Şirket 2022 yılında hizmete sokmayı planladığı iki bin megawatt’lık güneş ve rüzgâr tarlaları bulunuyor. Şirket 2030 yılı itibariyle 10 bin megawatt kapasitede güneş ve rüzgâr enerjisi üretmeyi planlıyor.

    Yüksek çözünürlüklü fotoğraflara galeriden bakabilirsiniz. 



    https://earthobservatory.nasa.gov/images/146374/the-largest-solar-power-plant-in-europe-for-now Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    Schtroumpf Grognon (Schtroumpf Grognon) 1 hf. en beğenilen antigravity74100
    elektrik anlik tuketildigi icin anlik uretmek daha mantikli. ek olarak depolamanin getirdigi yuksek maliyet var. su an kullanilan elektrigin birkac saniye once uretildigini umarim biliyorsunuzdur. devamli talebi olan bir seyi niye depolayalim? direk ihtiyaca gore uretiriz (ki zaten oyle yapiliyor).

    uydu panelden kastiniz gokyuzunde enerji toplayip yeryuzune vermekse bazi projelerin gerceklesmeme sebebinin o projenin anlamsiz olmasindan kaynaklandigini bilmeniz gerekir.

    bunun disinda bir cok uyduda kendi ihtiyaclarini karsilamasi icin gunes paneli mevcut.
    elektrik anlik tuketildigi icin anlik uretmek daha mantikli. ek olarak depolamanin getirdigi yuksek maliyet var. su an kullanilan elektrigin birkac saniye once...
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    mert2685 1 hf.
    Hangi ülke olduğunu da yazsaydınız keşke
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    DH Misafiri 1 hf.
    Böyle kilometrekarelerce tarim arazisinin, yeşil alanın bbu iş için ayrılmasındansa hükümetler vergi almasa, ucuz kredi ile teşvik etse, yapımı için sertifikalı usta yetiştirip kaliteli işçilik ve hizmetle bu güneş tarlalarını evlerimizin çatısına kursak bütün bir şehir gündüz hem kendi elektriğini üretir hem de fabrikalara bile elektrik sağlayabilir bazı bölgelerde. panel maliyetleri yüksek olduğu için sanırım henüz yapılmıyor bunlar, ilerleyen dönemlerde panel üretiminin ucuzlaması ile bahsettiğim aşamaya geleceğimizi düşünüyorum.
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    antigravity74100 1 hf.
    Bu sitede bir kaç ay daha son yorumlarımı yapıp, yorum yapmaya artık son vereceğim. Benim varlığımdan rahatsızlık duyanları daha fazla rahatsız etmek istemiyorum. Dileyenler kendi olumsuz ve hayalsiz dünyalarında mutlu olmayı sürdürsünler. Ben sadece boş laf değil, icraatı temel alan bir kişiyim.
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    WB 1 hf.
    Gunes enerji panellerinin de dogaya ciddi zararlari var. Gerek icerdikleri metal bilesimleri gerekse de uretimlerinin konvansiyonel enerji ile calisan fabrikalarda yapiliyor olmasi suan en buyuk 2 sorun. Pil konusuna hic girmiyorum bile.



    Doviz kuru yuzundense ulkemiz icin asiri luks, tamamen cari acik olarak geri donuyor. Bugun icin yerli komurle elektrik uretimi disinda maliyet olarak daha uygun olabilecek baska bir cozum yok maalesef.
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    antigravity74100 1 hf.
    Bu tip büyük ölçüdeki çalışmaları dünyamızın iyi geleceğine açılan kapılar olarak görmekteyim. Keşke uçuk bir hayalim olan uydu panel projesinin hayata geçirilmesini başarmayı çok isterdim.
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