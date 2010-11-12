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Taşınabilir Bilgisayarlar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Archos, Android 2.2 tabanlı 10-inç tablet bilgisayarını satışa sunuyor

8 yıl
26,9b
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Taşınabilir Bilgisayarlar
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Archos, Android 2.2 tabanlı 10-inç tablet bilgisayarını satışa sunuyor
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Fransız elektronik üreticisi Archos, Android tabanlı yeni tablet bilgisayarı Archos 101'in satışına başlıyor. 270 x 150 x 12 mm boyutlarında ve 480 gram ağırlığında olan tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip. Gücünü 1GHz'de çalışan Cortex A8 işlemcsinden alan tablet, 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Android işletim sisteminin Froyo kod adlı 2.2 sürümünü kullanan ve Flash 10.1 desteği sunan tablet, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 bağlantılarına olanak tanıyor. Diğer özellikleri arasında G-Sensörü, kamera ve USB portu gibi detaylara yer verilen tabletin bilek standıyla geldiğini de hatırlatalım.

İki hafta içerisinde satışa sunulması beklenen Archos 101'in fiyatı ise 8GB'lık versiyon için 300$, 16GB'lık versiyon içinse 350 dolar olacak.

Archos, Android 2.2 tabanlı 10-inç tablet bilgisayarını satışa sunuyor
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Archos, Android 2.2 tabanlı 10-inç tablet bilgisayarını satışa sunuyor
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DH Misafiri 7 yıl
İçine bellek koymayı unutmuşlar, (RAM) yok, nasıl çalışacak bu? O kadar teknilk özelliğin yanında en önemli RAM bilgisi niye yok acaba? Doğrudan çöp bu cihaz.
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DH Misafiri 7 yıl
Bgun aldim çok gzel mersn medıa mrktte 799 tl tavsyede edyrm ses i özellkle ço gzel
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Janissary- 7 yıl
Her markadan bir tablet çıkıyor hangisini alacağımıza şaşırdık.
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DH Misafiri 7 yıl
Ben Archos 101 i inceleme imkanı buldum.Ürün fiyat olarak çok uygun.Özellik olarakda Android işletim sistemi gayet kullanışlı dokunmatiğide fena değil.Wi-Fi iyi çalışıyor.Bana sorarsanız hem özelliği hem fiyatı ele alındığında meraklıları için iyi bir ürün.
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scalper 8 yıl
archos 101 alan oldu mu ?
tecrübelerini paylaşırsa sevinirim, almayı düşünüyorum...
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hakanasrav 8 yıl

scalper

archos 101 alan oldu mu ?
tecrübelerini paylaşırsa sevinirim, almayı düşünüyorum...



ürün ile ilgili olarak özellikle merak ettiğiniz bir nokta varsa cevaplamaya çalışırım. ürünün fiyatı şu anda kampanyadan dolayı gayet makul seviyelerde. almaya karar verirseniz buradan güzel bir fiyatla alabilirsiniz: aynigunkargo.com/...
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tirtom 8 yıl
haberden daha detaylı yorum için teşekkürler, $300 fiyat performans açısından makul görünüyor.
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OverClocK1ng 8 yıl
Archos'un Türkiye Distiribütörlüğünde çalıştım. Zaten ilk disti idi. Archos çok sorunlu bir cihaz idi. Arıza oranı da çok yüksekti. Sonradan yeni modelleri de geldi ve onlar da öyleydi. Bu yüzden Archos almadan önce Arıza Oranlarını iyice araştırın derim...
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hakanasrav 8 yıl

OverClocKing

Archos'un Türkiye Distiribütörlüğünde çalıştım. Zaten ilk disti idi. Archos çok sorunlu bir cihaz idi. Arıza oranı da çok yüksekti. Sonradan yeni modelleri de geldi ve onlar da öyleydi. Bu yüzden Archos almadan önce Arıza Oranlarını iyice araştırın derim...



Archos tabletlerin arıza oranları çok makul seviyelerde. Arıza çıktığında hiç tamir için uğraşılmıyor, doğrudan bire bir değişim yapılıyor. Böylelikle müşteri haftalarca beklememiş oluyor. Böyle bir uygulaması olan başka bir marka bilmiyorum
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catastrop 8 yıl
Son açıklanan tarihe göre (Archos'un resmi Facebook ve Twitter hesaplarından) Amerika'da 18.11.2010'da çıkacakmış.
Ama bu çıkan aletler, daha 2.2 sürümü yayınlanmadığı için, 2.1 sürümüyle çıkacaklar, ancak kısa bir süre sonra bu güncellemelerden de yararlanabileceklermiş.
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-VesselaM- 8 yıl
Archos 9 kesinlikle uzak durulması gereken bir cihaz, umarım bu daha iyi olmuştur eğer iş görüyorsa ve kullanışlı olmuşsa fiyatıda göz önüne alınırsa gayet alınası olmuş.ancak archos un diğer cihazlarınıda da bakarsak ben şüpheliyim açıkçası
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eozen81 8 yıl
Ipad ve Galaxy Tab varken, zor.
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