Archos, Android 2.2 tabanlı 10-inç tablet bilgisayarını satışa sunuyor

Fransız elektronik üreticisi Archos, Android tabanlı yeni tablet bilgisayarı Archos 101'in satışına başlıyor. 270 x 150 x 12 mm boyutlarında ve 480 gram ağırlığında olan tablet bilgisayar, 1024 x 600 piksel çözünürlüğünde 10.1-inç ekrana sahip. Gücünü 1GHz'de çalışan Cortex A8 işlemcsinden alan tablet, 8GB ve 16GB olmak üzere iki farklı kapasite seçeneği ile geliyor. Android işletim sisteminin Froyo kod adlı 2.2 sürümünü kullanan ve Flash 10.1 desteği sunan tablet, kablosuz iletişim için 802.11n WiFi ve Bluetooth 2.1 bağlantılarına olanak tanıyor. Diğer özellikleri arasında G-Sensörü, kamera ve USB portu gibi detaylara yer verilen tabletin bilek standıyla geldiğini de hatırlatalım.

İki hafta içerisinde satışa sunulması beklenen Archos 101'in fiyatı ise 8GB'lık versiyon için 300$, 16GB'lık versiyon içinse 350 dolar olacak.