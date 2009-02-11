Archos, Android tabanlı internet medya tableti hazırlıyor

Tam Boyutta Gör

Taşınabilir medya oynatıcıları pazarının önde gelen oyuncularından Archos'un hazırladığı mini-bilgisayar ile netbook pazarına adım atacağını daha önceki haberlerimizde belirtmiştik. Elimize ulaşan yeni bilgilere göre firma, Google'ın Anroid platformunu temel alan yeni bir çoklu ortam odaklı internet tableti üzerinde çalışıyor. Archos 5 modeline benzeyeceği ve 5" boyutunda dokunmatik ekrana sahip olacağı belirtilen taşınabilir cihazın yeni nesil ARM Cortex platformunu kullanması gündemde.

"PC benzeri performans" sunması hedeflenen yeni cihazın, tam ekran flash video oynatımının yanı sıra HD Video desteği sunacağı da belirtiliyor. 500GB'lık depolama alanına, 7 saatlik pil ömrüne ve video kayıt yeteneğine sahip olacağı belirtilen internet medya tabletinin HSPA desteği ile 7.2Mbps'lik download hızı sunması bekleniyor. Geliştirme çalışmaları devam eden ve henüz ismi bilinmeyen yeni modelin yaz aylarına doğru görünmesi beklenirken ilk etapta Fransa pazarında kullanıma sunulması bekleniyor.