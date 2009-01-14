Archos da netbook pazarına giriyor, ilk model hazır

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Taşınabilir medya oynatıcıları pazarının önde gelen isimlerinden Archos da netbook pazarına adım atıyor. Netbook bilgisayarların geçtiğimiz sene ulaştığı yüksek satış rakamı ve bu sene de benzer bir başarının sergileneceği yönünde yapılan öngörüler pazara yeni oyuncular sağlamaya devam ediyor. Medya oynatıcıları ülkemizde de satılan Archos'un yeni bilgisayarı, 1024x600 çözünürlüğünü destekleyen 10" ekrana sahip.

Genel olarak Hasee'nin MJ125 kod adlı modelini temel aldığı belirtilen Archos 10 isimli yeni sisteme, Intel'in 1.6GHz'de çalışan tek çekirdekli Atom işlemcisi güç veriyor.1GB bellek ve 160GB'lık sabit disk ile donatılan sistem 3 veya 6 hücreli pil ile satın alınabilecek. Diğer özellikleri arasında 1.3MP çözünürlüğünde dahili internet kamerası, WiFi ve Ethernet desteği ile çoklu kart okuyucusuna sahip olan Archos 10'a işletim sistemi olarak Windows XP Home Edition'ın eşlik etmesi beklenirken, sistemin ne zaman ve hangi fiyat seviyesinden kullanıma sunulacağı henüz açıklanmadı.