AMD EPYC işlemciler 1GB ön belleğe sahip olacak

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Geçen yıl standart işlemci katmanı üzerine ek bir ön bellek katmanı yerleştirerek devrim yapan AMD yeni nesil işlemcilerde çıtayı daha da yukarı çekiyor. Artık toplam bellek 1GB barajını geçecek.

AMD EPYC Genoa-X neler sunacak?

Zen 4 mimarisini temel alan standart EPYC Genoa ve 3D bellekli Genoa-X işlemciler sunucu tarafına adım atmaya hazırlanıyor. 96 çekirdeğe kadar ölçeklenecek işlemciler bellek tarafında da iddialı.

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AMD tarafından doğrulanan bilgilere göre 5nm EPYC Genoa-X işlemciler soket başına 1GB üzerinde Seviye 3 ön bellek ile gelecek. 3D bellekli Milan-X işlemcilerde toplam bellek 800MB üzerine kadar çıkabiliyordu. Yaklaşık yüzde 30 civarında bir artış söz konusu. İlk nesil 3D bellekler özellikle bellek odaklı sunucularda rağbet görmüştü.

Teknik bilişim ve veri tabanları için geliştirilen EPYC Genoa-X serisi yeni LGA 6096 tabanlı SP5 soketine uyumlu olacak. DDR5 ve PCIe 5.0 teknolojisine destek sunacak olan EPYC Genoa-X için Meta firması şimdiden sipariş geçmeye başladı.

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AMD EPYC Genoa-X çok iddialı