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    Arkeologlar, Mısır’da yapılan kazılarda 20’den fazla antik tabut buldu

    Mısır'da yapılan kazılarda ortaya çıkarılan 20'den fazla tabut,Mısır Antik Eserler Bakanlığı’nın ifadelerine göre son yılların en önemli keşiflerden.Bakanlık bu konuda 19 Ekim'de bir açıklama yapacak.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
    Gökhan G.
    Editör
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    Arkeologlar, Mısır’da yapılan kazılarda 20’den fazla antik tabut buldu
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    Mısır'da Nil Nehri'nin doğusunda bulunan bir şehir olan Luksor’da kazı çalışmaları yürüten arkeologlar, Mısır Antik Eserler Bakanlığı’nın ifadelerine göre son yıllardaki en önemli keşiflerden birine imza attılar.

    Asasif Nekropolü’nde gün yüzüne çıkarılan 20’den fazla ahşap tabutun üzerinde resim ile işlemelerin olduğu ve tabutların birbirleri üzerine dizili halde bulunduğu ifade ediliyor.

    Ayrıca Bkz. "Rusya’nın insansı robotu Fedor’un bir sonraki adresi belli oldu"

    Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalara göre tabutların bulunduğu bölgedeki mezarların birçoğunun M.Ö. 664 ila 332 yıllarına ait olduğu, bazı mezarların ise 18. Hanedanlık döneminden yani M.Ö. 1550 ila 1292 yıllarından kaldığı anlaşılıyor.

    Son günlerde Antik Mısırla ilgili keşiflerde bir artış olduğu ise gözlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz hafta Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Krallar Vadisinde gömülü kralların mezarları için mobilya yapmakta kullanılan 30 kadar atölyenin bulunduğu duyurulmuştu. Söz konusu atölyelerin M.Ö. 1539 ila 1292 yılları arasında kullanıldığı ifade edilmişti.

    Mısır Antik Eserler Bakanlığı’nın en son keşifle ilgili 19 Ekim’de bir açıklama yapması bekleniyor. Kazılar neticesinde ortaya çıkarılan tabutların görsellerine galeriden ulaşabilirsiniz.



    https://interestingengineering.com/archaeologists-discover-at-least-20-ancient-coffins-in-egypt Yorum Yaz
    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    profecco 1 sa.
    Kuru bir iklimi olması sebebiyle toprak altına gömülen bir çok eşya sağlam durumda bulunabiliyor bozulmaya uğramıyor. Ayrıca piramitleri düşünün devasa yapılar ve bu sebeple de hiç unutulmamışlar. Ama ülkemizdeki Hitit Medeniyeti yıllar içinde unutulmuştu ve 1950'li yıllara kadar böyle bir medeniyetin olduğu dahi bilinmiyordu.
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    Bay Robot 1 sa.
    Adam tabuta tırcının kolunu camdan çıkardığı gibi kolunu koymuş oldu olacak masa yapacak...
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    smart1978 2 sa.
    Cok otantik ...
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