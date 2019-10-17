Arkeologlar, Mısır’da yapılan kazılarda 20’den fazla antik tabut buldu

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Mısır'da Nil Nehri'nin doğusunda bulunan bir şehir olan Luksor’da kazı çalışmaları yürüten arkeologlar, Mısır Antik Eserler Bakanlığı’nın ifadelerine göre son yıllardaki en önemli keşiflerden birine imza attılar.

Asasif Nekropolü’nde gün yüzüne çıkarılan 20’den fazla ahşap tabutun üzerinde resim ile işlemelerin olduğu ve tabutların birbirleri üzerine dizili halde bulunduğu ifade ediliyor.

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Yetkililerin yapmış olduğu açıklamalara göre tabutların bulunduğu bölgedeki mezarların birçoğunun M.Ö. 664 ila 332 yıllarına ait olduğu, bazı mezarların ise 18. Hanedanlık döneminden yani M.Ö. 1550 ila 1292 yıllarından kaldığı anlaşılıyor.

Son günlerde Antik Mısırla ilgili keşiflerde bir artış olduğu ise gözlerden kaçmıyor. Geçtiğimiz hafta Bakanlık tarafından yapılan açıklamada; Krallar Vadisinde gömülü kralların mezarları için mobilya yapmakta kullanılan 30 kadar atölyenin bulunduğu duyurulmuştu. Söz konusu atölyelerin M.Ö. 1539 ila 1292 yılları arasında kullanıldığı ifade edilmişti.

Mısır Antik Eserler Bakanlığı’nın en son keşifle ilgili 19 Ekim’de bir açıklama yapması bekleniyor. Kazılar neticesinde ortaya çıkarılan tabutların görsellerine galeriden ulaşabilirsiniz.

https://interestingengineering.com/archaeologists-discover-at-least-20-ancient-coffins-in-egypt