Rusya’nın insansı robotu Fedor’un bir sonraki adresi belli oldu

Tam Boyutta Gör Rusya’nın geçtiğimiz Ağustos ayında Uluslararası Uzay İstasyonu’na (UUİ) gönderdiği insansı robotu Fedor, burada bir takım testlere tabi tutulmuştu.

UUİ’nda geçirdiği sürenin ardından Dünya’ya dönen robotun bir sonraki adresi de belli oldu. Rusya Federal Uzay Ajansı Roskosmos, Fedor’un bir sonraki adresinin uydumuz Ay olacağını duyurdu.

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Önümüzdeki üç ya da dört yıl içinde düzenlenecek Ay görevi kapsamında uzaya tekrar gönderilmesi beklenen Tedor üzerinde bu görev öncesi bir dizi değişiklikler yapılacak. Roscosmos, Ay’da icra edilmesi planlanan görev için robotun ayaklarının kesileceğini ve Fedor’un gövdesinin tekerlekli bir uzay aracına ekleneceğini ifade etmiş.

Çeşitli aletler, otomobil ve hatta silah kullanabilen Fedor’un bu anlamda oldukça becerikli olduğu aşikâr. Rus uzay ajansı da bu sebeple insansı robotun bu yeteneklerinden Ay’da istifade etmek istiyor.

İngiltere de alternatif uzay aracı geliştiriyor

Alışılageldik uzay araçları tasarımını geride bırakmak isteyen tek ülke ise Rusya değil. İngiltere de Ay yüzeyinde görev yapacak farklı tasarıma sahip uzay aracı geliştirme gayretlerini sürdürüyor.

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Ülkenin bu alandaki çözümü ise küp şeklinde ve örümceklerinkine benzer ayaklara sahip araçlar olacakmış gibi duruyor. Ülkedeki yetkililere göre böyle bir tasarım sayesinde tekerlekli araçların ulaşamadıkları yerlere gitmek mümkün olacak.

https://futurism.com/the-byte/russia-robot-lunar-rover