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    Anlık Bildirim

    Mısır piramitlerinden daha eski 27.000 yıllık piramit bulundu

    Endonezya'da insan yapımı en eski piramidin bulunduğunu iddia eden yeni bir çalışma arkeoloji camiasını şaşkına çevirdi. Bu yapının Mısır piramitlerin on binlerce yıl daha eski olduğu iddia ediliyor.
    Mısır piramitlerinden daha eski 27.000 yıllık piramit bulundu Tam Boyutta Gör
    Endonezya'da insan eliyle yapılmış en eski piramidin bulunduğunu iddia eden yeni bir çalışma arkeoloji camiasını şaşkına çevirdi. Nature dergisine göre, Archaeological Prospection dergisinde yayınlanan çalışma, Batı Java'daki tarih öncesi Gunung Padang bölgesinin altındaki piramidin 27.000 yıl öncesine kadar uzandığını öne sürüyor. Gunung Padang kabaca "Aydınlanma Dağı" anlamına geliyor.

    Mısır piramitlerinden 22 bin yıl öncesine ait!

    Mısır piramitlerinden daha eski 27.000 yıllık piramit bulundu Tam Boyutta Gör
    Şu anda Mısır'daki Djoser piramidi, 4.700 yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski piramidi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Dolayısıyla Gunung Padang, bilinen en eski piramitten 22.300 yıl daha eski. Araştırma makalesinde Gunung Padang'ın doğal bir tepe değil, piramit benzeri bir yapı olduğu vurgulanıyor. Piramidin çekirdeğinin kaya yapı katmanlarıyla çevrelendiği, titizlikle şekillendirilmiş masif andezit lavlardan oluştuğu belirtiliyor. Karbon tarihleme analizi ise çok katmanlı yapının birbirini izleyen dönemlere yayıldığına işaret ediyor.

    Ancak bu iddia arkeologların pek de hoşuna gitmemiş durumda.

    Çalışma aynı zamanda bölgede "gizli oyukların veya odaların" varlığını iddia ederek, "muhtemelen koruma amacıyla gerçek kimliğini gizlemek için" kasıtlı olarak birçok kez gömüldüğünü ima ediyor. Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) tarafından yürütülen çalışmada, bu gizli yapıları bulmak amacıyla Dünya'nın yeraltını görüntülemek için sismik tomografi teknikleri kullanıldı.

    Uzmanlar şüpheli

    Mısır piramitlerinden daha eski 27.000 yıllık piramit bulundu Tam Boyutta Gör
    Araştırmacılar bu zemine nüfuz eden teknolojiyi, her biri inşaat süresinin farklı aşamalarını temsil eden dört inşaat katmanını belirlemek için kullandılar.  Bildirildiğine göre, alandan alınan toprağın karbon tarihlemesi, ilk katmanın 27.000 ila 16.000 yıl önce oluştuğunu ortaya koyuyor. Topraktaki karbon içeriği, her katmanla bağlantılı malzemelerin yaklaşık yaşını tahmin etmek için analiz edilerek, alanın zaman içindeki kronolojik gelişimine dair içgörüler sunuyor.

    Yazarlar makalede, "Bu bulgular Gunung Padang'ın inşaat tarihine ilişkin değerli bilgiler sunmakta ve Paleolitik dönemdeki eski uygarlıkların mühendislik yeteneklerine ışık tutmaktadır" diye yazıyor. Ancak uzmanlar, yapının bu kadar eski bir kökene sahip olabileceği fikrine karşı çıkıyor ve insanların bunu inşa edebilecek kapasitede olmayabileceğini ileri sürüyor. Bu endişelere yanıt olarak dergi çalışma hakkında bir soruşturma başlattı. Eğer Gunung Padang, gerçekten de 27.000 yıl öncesine aitse tarihe dair bakışımızda sarsıcı bir değişim yaşatabilir.

    Kaynakça https://interestingengineering.com/culture/skepticism-27000-year-pyramid-indonesia https://www.nature.com/articles/d41586-023-03546-w
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 1 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 1 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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