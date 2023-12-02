Mısır piramitlerinden daha eski 27.000 yıllık piramit bulundu

Ancak bu iddia arkeologların pek de hoşuna gitmemiş durumda.
Çalışma aynı zamanda bölgede "gizli oyukların veya odaların" varlığını iddia ederek, "muhtemelen koruma amacıyla gerçek kimliğini gizlemek için" kasıtlı olarak birçok kez gömüldüğünü ima ediyor. Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) tarafından yürütülen çalışmada, bu gizli yapıları bulmak amacıyla Dünya'nın yeraltını görüntülemek için sismik tomografi teknikleri kullanıldı.
Uzmanlar şüpheli
Yazarlar makalede, "Bu bulgular Gunung Padang'ın inşaat tarihine ilişkin değerli bilgiler sunmakta ve Paleolitik dönemdeki eski uygarlıkların mühendislik yeteneklerine ışık tutmaktadır" diye yazıyor. Ancak uzmanlar, yapının bu kadar eski bir kökene sahip olabileceği fikrine karşı çıkıyor ve insanların bunu inşa edebilecek kapasitede olmayabileceğini ileri sürüyor. Bu endişelere yanıt olarak dergi çalışma hakkında bir soruşturma başlattı. Eğer Gunung Padang, gerçekten de 27.000 yıl öncesine aitse tarihe dair bakışımızda sarsıcı bir değişim yaşatabilir.
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.