Mısır piramitlerinden daha eski 27.000 yıllık piramit bulundu

Tam Boyutta Gör Endonezya'da insan eliyle yapılmış en eski piramidin bulunduğunu iddia eden yeni bir çalışma arkeoloji camiasını şaşkına çevirdi. Nature dergisine göre, Archaeological Prospection dergisinde yayınlanan çalışma, Batı Java'daki tarih öncesi Gunung Padang bölgesinin altındaki piramidin 27.000 yıl öncesine kadar uzandığını öne sürüyor. Gunung Padang kabaca "Aydınlanma Dağı" anlamına geliyor.

Mısır piramitlerinden 22 bin yıl öncesine ait!

Tam Boyutta Gör Şu anda Mısır'daki Djoser piramidi, 4.700 yıllık geçmişiyle dünyanın bilinen en eski piramidi olarak kayıtlara geçmiş durumda. Dolayısıyla Gunung Padang, bilinen en eski piramitten 22.300 yıl daha eski. Araştırma makalesinde Gunung Padang'ın doğal bir tepe değil, piramit benzeri bir yapı olduğu vurgulanıyor. Piramidin çekirdeğinin kaya yapı katmanlarıyla çevrelendiği, titizlikle şekillendirilmiş masif andezit lavlardan oluştuğu belirtiliyor. Karbon tarihleme analizi ise çok katmanlı yapının birbirini izleyen dönemlere yayıldığına işaret ediyor.

Ancak bu iddia arkeologların pek de hoşuna gitmemiş durumda.

Çalışma aynı zamanda bölgede "gizli oyukların veya odaların" varlığını iddia ederek, "muhtemelen koruma amacıyla gerçek kimliğini gizlemek için" kasıtlı olarak birçok kez gömüldüğünü ima ediyor. Endonezya Ulusal Araştırma ve İnovasyon Ajansı (BRIN) tarafından yürütülen çalışmada, bu gizli yapıları bulmak amacıyla Dünya'nın yeraltını görüntülemek için sismik tomografi teknikleri kullanıldı.

Uzmanlar şüpheli

Tam Boyutta Gör Araştırmacılar bu zemine nüfuz eden teknolojiyi, her biri inşaat süresinin farklı aşamalarını temsil eden dört inşaat katmanını belirlemek için kullandılar. Bildirildiğine göre, alandan alınan toprağın karbon tarihlemesi, ilk katmanın 27.000 ila 16.000 yıl önce oluştuğunu ortaya koyuyor. Topraktaki karbon içeriği, her katmanla bağlantılı malzemelerin yaklaşık yaşını tahmin etmek için analiz edilerek, alanın zaman içindeki kronolojik gelişimine dair içgörüler sunuyor.

Türkiye kömürden neden vazgeçmiyor? 2 gün önce eklendi

Yazarlar makalede, "Bu bulgular Gunung Padang'ın inşaat tarihine ilişkin değerli bilgiler sunmakta ve Paleolitik dönemdeki eski uygarlıkların mühendislik yeteneklerine ışık tutmaktadır" diye yazıyor. Ancak uzmanlar, yapının bu kadar eski bir kökene sahip olabileceği fikrine karşı çıkıyor ve insanların bunu inşa edebilecek kapasitede olmayabileceğini ileri sürüyor. Bu endişelere yanıt olarak dergi çalışma hakkında bir soruşturma başlattı. Eğer Gunung Padang, gerçekten de 27.000 yıl öncesine aitse tarihe dair bakışımızda sarsıcı bir değişim yaşatabilir.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.

Anasayfa

Popüler Bilim

Çevre Haberleri

Mısır piramitlerinden daha eski 27.000 yıllık piramit bulundu