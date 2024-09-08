Çin’in süper radarı piramitlerin üzerinde plazma kabarcığı tespit etti

- Plazma kabarcığı nedir?
- LARID: Dünya’nın en güçlü plazma radar sistemi
- Plazma kabarcıkları stratejik öneme sahip
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Plazma kabarcığı nedir?
Ekvatoral plazma kabarcıkları, Dünya'nın düşük enlem bölgelerinde görülen anormal hava olaylarıdır. İyonosferde, yani Dünya’nın üst atmosferinde yer alan bu kabarcıklar, yüklü parçacıkların ani kaybı sonucunda oluşuyor. Bu elektron bakımından fakir bölgeler, GPS sinyallerini ve uydu iletişimlerini ciddi şekilde etkileme potansiyeline sahip. Bilim insanlarına göre plazma kabarcıkları, yüzlerce kilometre çapında devasa boyutlara ulaşabilir ve küresel iletişim sistemlerine zarar verebilir.
LARID: Dünya’nın en güçlü plazma radar sistemi
LARID, Çin'in güney ucundaki Hainan Adası'nda yer almakta olup, 9.600 kilometreye kadar olan alanı tarayabilme kapasitesine sahip. Bu menzil, Çin’in batısında Libya, doğusunda ise Hawaii’ye kadar ulaşıyor. Geleneksel radar sistemlerinin Dünya’nın eğimi nedeniyle ufkun ötesini görmekte zorlandığı biliniyor. LARID ise iyonosfer ile yer arasında tekrar tekrar sıçrayan yüksek güçlü elektromanyetik dalgalar göndererek menzilini artırıyor. Bu dalgalar plazma kabarcıklarıyla karşılaştığında bir kısmı geri yansıyor ve radarın anten dizisi tarafından yakalanıyor.
LARID, 8-22 MHz frekans bandında çalışmakta ve her biri 24 verici-alıcı anten seti içeren iki alt radar sistemine sahip. Bu sistemler, doğu ve batıya konuşlandırılmış durumda. Tamamen dijital fazlı dizi sistemine sahip olan radar, algılama frekansı, menzil ve tarama alanı gibi parametreleri gerçek zamanlı olarak ayarlayabiliyor. İlk başta 3.000 kilometre olan etkili algılama menzili, yeni sinyal kodlama teknikleri ve jeofizik simülasyon modelleri sayesinde hızlı bir şekilde üç katına çıkarılmış. Böylece neredeyse dünyanın yarısı kapsayan bir radar ortaya konmuş durumda.
Plazma kabarcıkları stratejik öneme sahip
Plazma kabarcıklarının askeri alandaki etkileri yüksek olabilir. Özellikle modern savaşlarda GPS ve uydu iletişimlerine bağımlı sistemlerin kesintiye uğraması ciddi bir tehdit oluşturabilir. Bu nedenle ABD Donanması dahil olmak üzere dünya genelindeki askeri kuvvetler, plazma kabarcıkları üzerinde çeşitli çalışmalar yürütüyor.
Olayın bilim tarafında ise plazma kabarcıklarına olan ilgi, okyanuslar üzerinde büyük ölçekli ve uzun vadeli gözlem tesislerinin olmaması nedeniyle sınırlı. Çinli bilim insanları LARID benzeri üç ile dört ufuk ötesi radarın inşa edilmesini öneriyor.
Tüm bunlara ek olarak LARID radarının düşük çözünürlüklü olduğu ve bu yüzden askeri hedeflerin, örneğin uçak ya da savaş gemilerinin tespiti için uygun olmadığı belirtiliyor. Buna karşın Çin ordusu tarafından kullanılan benzer teknolojiye sahip yeni radar teknolojisi ile F-22 savaş uçakları gibi hedeflerin tespit edilebildiği bildirilmişti.
Ufuk ötesi radarlardan yayılan sinyaller birkaç metreye ulaşan dalga boylarına sahip olduğundan, uçaklardaki gizli kaplamaların bu sinyalleri absorbe etmesi zorlaşıyor. Çin'in 055 tipi muhripler gibi bazı yeni savaş gemilerinin de benzer şekilde hayalet uçakları tespit edebilen radarlarla donatıldığı bildiriliyor. Bazı askeri uzmanlar bu radarların tespit menzilinin yüzlerce kilometreye ulaşabileceğini tahmin ediyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.