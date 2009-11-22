Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ARM, Android Çözüm Merkezi'ni (SCA) duyurdu

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
3,7b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ARM, Android Çözüm Merkezi'ni (SCA) duyurdu
Tam Boyutta Gör

Mobil işlemci tasarımında dünya devi isimlerden birisi olan ARM, Google öncülüğünde geliştirilen Android platformu için iş ortaklarını da kapsayan yeni Çözüm Merkezi'ni (SCA) duyurdu. Android platformunun ARM tabanlı cihazlardaki kullanım yaygınlığının artmasıyla birlikte, iş ortaklarını tek bir çatı altında buluşturmayı ve geliştirme araçları başta olmak üzere Android yazılım komponentleri, servis ve eğitim desteği sağlamayı planlayan ARM, yeni Çözüm Merkezi ile yenilikçi cihazlarla Android tabanlı mobil cihazların yaygınlaşmasını ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu uygulamaların geliştirilmesini hedefliyor.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
gerbay 10 yıl
atom lar fiya konusunda arm ile rekabet edemez
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
syler23 10 yıl
intel atom girince piyasaya bakalım ne olacak?? fiyatları
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Zotac GT240 AMP! Edition video inceleme Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
Köpeğim Ölüyor
DH Forum
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Dishonored 2 Türkçe Yama v0.01 Yayınlandı
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim