ARM, Android Çözüm Merkezi'ni (SCA) duyurdu

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Mobil işlemci tasarımında dünya devi isimlerden birisi olan ARM, Google öncülüğünde geliştirilen Android platformu için iş ortaklarını da kapsayan yeni Çözüm Merkezi'ni (SCA) duyurdu. Android platformunun ARM tabanlı cihazlardaki kullanım yaygınlığının artmasıyla birlikte, iş ortaklarını tek bir çatı altında buluşturmayı ve geliştirme araçları başta olmak üzere Android yazılım komponentleri, servis ve eğitim desteği sağlamayı planlayan ARM, yeni Çözüm Merkezi ile yenilikçi cihazlarla Android tabanlı mobil cihazların yaygınlaşmasını ve kullanıcıların ihtiyaç duyduğu uygulamaların geliştirilmesini hedefliyor.