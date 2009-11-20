ARM: Çift çekirdekli cep telefonları 2010'da geliyor

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Akıllı telefon pazarındaki güçlü pozisyonunu korumayı hedefleyen ARM yeni yıl ile birlikte çift çekirdekli mobil işlemci tasarımını Nvidia, Samsung, Qualcomm ve FreeScale gibi iş ortaklarına sunmayı hedefliyor. 32nm üretim teknolojisiyle birlikte Atom işlemcilerini akıllı telefon pazarına sokmayı hedefeyen Intel'e karşı çift çekirdekli yeni Cortex A9 tasarımıyla iddialı olmayı hedefliyor.

Netbook ve smartbook'larda kullanılacak versiyonları 2GHz'e kadar ölçeklenebilecek yeni tasarımın akıllı telefonlar için düşünülen versiyonlarında ise pil ömründen ötürü saat hızı arttırımında daha muhafazakar davranılacağı söyleniyor. Geliştirme süreci 40nm ve 32nm üretim teknolojileriyle devam eden yeni tasarım için TSMC ve GlobalFoundries firmalarının devrede olduğu bildiriliyor.

32nm ve daha ileri üretim teknolojileri için GlobalFoundries ile iş birliğine gideceğini haftalar önce açıklayan ARM, Cortex A9'un hacimli üretimi için en azından ilk etapta TSMC ile çalışacağı zira GlobalFoundries'in üretime hazır hale gelmesinin biraz daha zaman alacağı söyleniyor. Çift çekirdekli tasarımla işlem gücünü arttıracak olan ARM, 400MP GPU'sunu da yaygınlaştırmak istiyor.

Tegra platformunda ARM işlemci tasarımını GeForce teknolojisiyle buluşturan Nvidia, Tegra 2 platformunda entegre grafik yongasını GeForce 9 mimarisiyle güncellemeyi planlarken, Mali 400MP isimli grafik işlemcisini yaygınlaştırmak isteyen ARM, HD video ve OpenGL ES 2.0 desteği gibi gelişmiş özelliklere sahip grafik yongasına diğer üreticilerin ilgi göstereceğini umuyor.

Yüksek tanımlı içeriğin sürekli arttığı, çevrimiçi uygulamaların geliştiği ve Flash 10 tabanlı içeriğin hızla yaygınlaştığı günümüzde çift çekirdekli Cortex A9 tasarımını temel alan mobil işlemcilerin, akıllı telefon pazarında performans çıtasını biraz daha yukarı çekmesi bekleniyor. Çift çekirdekli ARM Cortex A9 tasarımından güç alacak ilk telefonların 2010'da çıkması bekleniyor.