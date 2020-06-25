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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ARM işlemcili Mac’lerde Windows 10 on ARM kullanılamayabilir

    Apple’ın tanıttığı yeni cihazların önemli bir dezavantajı olabilir.
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    Windows
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    ARM işlemcili Mac’lerde Windows 10 on ARM kullanılamayabilir

    Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ARM tabanlı işlemciden güç alan yeni Mac modelleri batarya ömrü, güç tüketimi ve incelik başlıklarında etkileyici. Buna karşın önemli bir eksiklik ortaya çıktı.

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    Windows 10 on ARM

    Microsoft’tan bir yetkiliyle yapılan röportaja göre yazılım devi hali hazırda Windows 10 on ARM işletim sistemini yalnızca OEM üreticilere lisanlıyor. Yani sıradan bir kullanıcı kendi cihazına geleneksel Windows işletim sistemlerinde olduğu gibi yükleyemiyor.

    ARM işlemcili Mac’lerde Windows 10 on ARM kullanılamayabilir
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    Apple’ın çözümlerinde Windows işletim sistemlerini kullanmak isteyenlerin başvurduğu Bootcamp üzerinden kurulum seçeneği bu durumda işlevsiz kalıyor. Bu konuda yetkili paylaşılacak bir bilgi bulunmadığını belirtmesi konuyu muallakta bırakmış.

    Ayrıca Bkz. "Yine sorunlu güncelleme: Windows 10 güvenlik yaması bilgisayarları zorla yeniden başlatıyor"

    ARM işlemcili Mac cihazları bu yılın sonuna doğru satışa sunulacak. O döneme kadar Microsoft’un bir çözüm sunması muhtemel. Yine de akıllardaki soru işaretlerinin cevabını zaman verecek.



    https://mspoweruser.com/microsoft-is-not-releasing-windows-10-for-arm-to-new-macos-apple-silicon-based-users/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    SC0RPI0N (Sercan Çakıroğlu) 2 sa.
    Performans sonuçları çıksa da diğer işlemcilerle karşılaştırsak eğer söylenildiği gibi az enerji, ısınma, batarya sorunlarını yok ediyorsa zaten mac kullanıcıları çoğalacak yada Windows 10 Arm işlemci desteğini mecbur sağlayacak
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    symbiat (symbiat karalama) 3 sa.
    bootcamp'in ms icin pek bir onemi oldugunu sanmiyorum, adamlar zaten para eden tum uygulama ve servislerini macos'a port ediyorlar. bootcamp daha cok apple sahiplerinin maclerinde oyun oynamasina bazende windows disinda calismayan bazi yazilimlari calistirmasina olanak sagliyordu. ozetle bootcamp ms dan cok apple ve apple kullanicilarinin isine yarayan bir ozellikti diye dusunuyorum, pek tabi yaniliyorda oalbilirim.
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