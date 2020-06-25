ARM işlemcili Mac’lerde Windows 10 on ARM kullanılamayabilir

Geçtiğimiz günlerde tanıtılan ARM tabanlı işlemciden güç alan yeni Mac modelleri batarya ömrü, güç tüketimi ve incelik başlıklarında etkileyici. Buna karşın önemli bir eksiklik ortaya çıktı.

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Bu yıl Windows 10X cihazı gelmeyebilir

Windows 10 on ARM

Microsoft’tan bir yetkiliyle yapılan röportaja göre yazılım devi hali hazırda Windows 10 on ARM işletim sistemini yalnızca OEM üreticilere lisanlıyor. Yani sıradan bir kullanıcı kendi cihazına geleneksel Windows işletim sistemlerinde olduğu gibi yükleyemiyor.

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Apple’ın çözümlerinde Windows işletim sistemlerini kullanmak isteyenlerin başvurduğu Bootcamp üzerinden kurulum seçeneği bu durumda işlevsiz kalıyor. Bu konuda yetkili paylaşılacak bir bilgi bulunmadığını belirtmesi konuyu muallakta bırakmış.

Ayrıca Bkz. "Yine sorunlu güncelleme: Windows 10 güvenlik yaması bilgisayarları zorla yeniden başlatıyor"

ARM işlemcili Mac cihazları bu yılın sonuna doğru satışa sunulacak. O döneme kadar Microsoft’un bir çözüm sunması muhtemel. Yine de akıllardaki soru işaretlerinin cevabını zaman verecek.

https://mspoweruser.com/microsoft-is-not-releasing-windows-10-for-arm-to-new-macos-apple-silicon-based-users/

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