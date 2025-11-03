Giriş
    Windows’taki 10 yıllık ‘Güncelle ve Kapat’ sorunu nihayet çözüldü

    Windows 11’in yeni 25H2 güncellemesi, yıllardır süren “Güncelle ve kapat” hatasını sonunda giderdi. Artık sistem, güncellemeden sonra gerçekten kapanıyor ve yeniden başlatma döngüsüne girmiyor.

    Windows’taki 10 yıllık ‘Güncelle ve Kapat’ sorunu nihayet çözüldü Tam Boyutta Gör
    Microsoft, Windows kullanıcılarının yıllardır yaşadığı en inatçı sorunlardan birine nihayet çözüm getirdi. Windows 11’in 25H2 Build 26200.7019 (veya 24H2 için 26100.7019) sürümüyle birlikte “Güncelle ve kapat” seçeneği artık gerçekten bilgisayarı kapatıyor. Daha önce bu seçenek, kullanıcıların beklentisinin aksine cihazı yeniden başlatıyor ve oturum ekranına geri dönüyordu.

    10 yıllık sorun giderildi

    Bu problem, Windows 10’un duyurulduğu günden bu yana, yani yaklaşık 10 yıldır milyonlarca kullanıcıyı etkileyen kronik bir hata haline gelmişti. Microsoft, o dönemden bu yana bu işlevi düzgün çalışır hale getirememişti. Ancak Windows ekibi, son önizleme sürümünde yer alan notlara göre nihayet bu hatayı ortadan kaldırmayı başardı. Güncelleme notlarında şu ifadeye yer verildi: “Güncelle ve kapat” seçeneğinin güncellemeden sonra bilgisayarınızı gerçekten kapatmamasına neden olabilecek temel sorunu giderildi.”

    Microsoft, hatanın teknik nedenine dair detaylı bir açıklama yapmadı. Ancak sorunun Windows Servicing Stack kaynaklı olduğu belirtiliyor. Her ne kadar “Güncelle ve kapat” özelliği son derece basit gibi görünse de aslında o kadar da basit değil. Normalde kullanıcı bu seçeneği seçtiğinde sistem iki aşamalı bir işlem gerçekleştiriyor. Önce bekleyen güncellemeleri yüklüyor, ardından cihazı kapatıyor. Ancak Windows, bazı kilitli sistem dosyalarını değiştirmek için “çevrimdışı bakım” aşamasına geçmek zorunda kalıyor. Bu esnada “Güncellemeler yükleniyor, bilgisayarınızı kapatmayın” mesajı görüntüleniyor.

    Bu aşama tamamlandıktan sonra bilgisayarın kapanması gerekirken, sistem yeniden başlatılıp oturum ekranına dönüyordu. Uzmanlara göre Servicing Stack, kapanma komutunu ya hiç almıyor ya da bu talimat zamanlama çakışması nedeniyle kayboluyordu. Ayrıca Hızlı Başlatma gibi özelliklerin de bu hataya dolaylı yoldan etki etmesi ihtimal dahilinde.

