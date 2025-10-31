Giriş
    Windows 11’de tuhaf hata: Görev Yöneticisi kapanmıyor, çoğalıyor!

    Windows 11’in Ekim 2025 güncellemesi, Görev Yöneticisi’ni kapatmak yerine çoğaltan ilginç bir hataya yol açtı. Microsoft ise soruna dair henüz açıklama yapmazken hata, performansı etkiliyor.

    Windows 11’de tuhaf hata: Görev Yöneticisi kapanmıyor, çoğalıyor! Tam Boyutta Gör
    Windows 11’in isteğe bağlı Ekim 2025 güncellemesi (KB5067036), beklenmedik bir hatayla çıkış yaptı. Güncellemenin ardından bazı kullanıcılar Görev Yöneticisi’ni kapatmaya çalıştıklarında uygulamanın kapanmak yerine çoğaldığını bildiriyor. Hata nedeniyle sistem kaynakları gereksiz yere tüketiliyor ve bilgisayar performansı düşüyor.

    Görev Yöneticisi kendini kopyalıyor

    Kullanıcı raporlarına göre sorun, Görev Yöneticisi’nin sağ üst köşesindeki “X” simgesine tıklanarak kapatılması sırasında ortaya çıkıyor. Normalde uygulamanın kapanması gerekirken, bu işlem yeni bir Görev Yöneticisi örneği oluşturuyor. Bu durum birkaç kez tekrarlandığında, arka planda birden fazla Görev Yöneticisi çalışmaya devam ediyor ve CPU ile RAM kullanımını ciddi şekilde artırıyor.

    Windows 11’de tuhaf hata: Görev Yöneticisi kapanmıyor, çoğalıyor! Tam Boyutta Gör
    Öte yandan güncelleme ile birlikte Microsoft, Görev Yöneticisi’nde bazı uygulamaların kendi süreçleriyle eşleşmemesi sorununu giderdiği belirtiliyor. Ancak KB5067036 sürüm notlarında bu yeni hatadan söz edilmiyor. Üstelik Microsoft’un resmi belgelerinde hâlâ “şu anda bu güncellemeyle ilgili herhangi bir sorunun farkında olmadığını” ifade ediyor. Şirket, hata hakkında henüz bir açıklama yapmış değil.

    Neyse ki bu sorun için geçici çözümler mevcut. Görev Yöneticisi’ni kapatmak için “X” tuşu yerine Görevi sonlandır düğmesi kullanılabiliyor. Ayrıca, aynı anda tüm Görev Yöneticisi örneklerini kapatmak isteyenler Komut İstemi’ne “taskkill /im taskmgr.exe /f” komutunu yazarak bu işlemi manuel şekilde gerçekleştirebiliyor.

    Microsoft’un söz konusu hatayı ne zaman düzelteceği henüz bilinmiyor. Bu nedenle KB5067036 güncellemesini yüklememiş kullanıcıların bir süre beklemesinde fayda var diyebiliriz.

