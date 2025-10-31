Windows 11’de tuhaf hata: Görev Yöneticisi kapanmıyor, çoğalıyor!

Görev Yöneticisi kendini kopyalıyor
Kullanıcı raporlarına göre sorun, Görev Yöneticisi’nin sağ üst köşesindeki “X” simgesine tıklanarak kapatılması sırasında ortaya çıkıyor. Normalde uygulamanın kapanması gerekirken, bu işlem yeni bir Görev Yöneticisi örneği oluşturuyor. Bu durum birkaç kez tekrarlandığında, arka planda birden fazla Görev Yöneticisi çalışmaya devam ediyor ve CPU ile RAM kullanımını ciddi şekilde artırıyor.
Neyse ki bu sorun için geçici çözümler mevcut. Görev Yöneticisi’ni kapatmak için “X” tuşu yerine Görevi sonlandır düğmesi kullanılabiliyor. Ayrıca, aynı anda tüm Görev Yöneticisi örneklerini kapatmak isteyenler Komut İstemi’ne “taskkill /im taskmgr.exe /f” komutunu yazarak bu işlemi manuel şekilde gerçekleştirebiliyor.
Microsoft’un söz konusu hatayı ne zaman düzelteceği henüz bilinmiyor. Bu nedenle KB5067036 güncellemesini yüklememiş kullanıcıların bir süre beklemesinde fayda var diyebiliriz.Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
Yeni Mercedes CLA Türkiye'de
amazzon
kod gönderir misiniz?
Kod kaldı mı 😁
Kod
kod alabilirmiyiz
güzel kampanya
kod alabilir miyiz?
Merhaba kod alabilir miyim?
silinsin lütfen...
kod pls
merhaba yorum yaptık , kodum gelmedi
kod alabilirmiyim varsa
kod alabilir miyim?
Merhabalar. umarım bugün kod alabilirim
selam kaldı mı :)
kod var mı
kod rica edebilirmiyim?
kaptım
7 Kişi Okuyor (3 Üye, 4 Misafir) 3 Masaüstü 4 Mobil
1753 kez okundu.
14 kişi, toplam 14 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
windows 11, microsoft ve