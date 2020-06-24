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    Windows ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Yine sorunlu güncelleme: Windows 10 güvenlik yaması bilgisayarları zorla yeniden başlatıyor

    Yazılım devi bu sefer farklı bir sorunlu yamayla gündemde.
    42 dk.
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    Windows
    Metehan Göktaş
    Yazar
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    Yine sorunlu güncelleme: Windows 10 güvenlik yaması bilgisayarları zorla yeniden başlatıyor
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    Microsoft’un güncel işletim sistemi sorunlu güncelleştirmeleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

    İlginizi Çekebilir Avatar Microsoft güncellemelerdeki ısrarından vazgeçiyor

    Yama gelecek ay geliyor

    Kullanıcıların raporuna göre Windows 10 yapı 1903 ve 1909 için yayınlanan Haziran ayı güvenlik yaması sistemlerde yeniden başlatmaya neden oluyor.

    Bilgisayarları zorla yeniden başlatan hata için Microsoft, sistemin yerel güvenliğinden yetkili işlemin güvenlik kurallarıyla ilgili zorlamasından kaynaklandığı açıklamasını yapmış. Ayrıca çözüm için önümüzdeki ayın 14’ünde yama yayınlanacağının müjdesi de verilmiş.

    Ayrıca Bkz. "Chrome yakında daha az bellek kullanacak"

    Etkilenen bilgisayarlarda ekranda “A critical system process, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, failed with status code c0000008. The machine must now be restarted.” hatasının alındığı rapor edilirken henüz bir çözüm yolu yok. Geçici bir çözüm olarak haziran ayının güncelleştirmesini kaldırma öneriliyor.



    https://mspoweruser.com/windows-10-june-patch-force-reooting-pcs/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    Acht (Can ) 9 dk.
    Hiçbir sorun yok yalan haber.
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    ertech26 (Emre Rodoplu) 16 dk.
    Linux kullanıcıları yine gülüyordu...
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    SelcukMST (Selcuk Masat) 21 dk. yeni yorumcu
    Yıllardır yüzlerce mühendis çalıştırıp sürekli problem çıkaran bir yazılım yapmak, ne bileyim...
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    Furkooo85 (Furkan AKÇATEPE) 29 dk.
    Kalıcı çözüm, güncelleştirmeleri kapatmak için üçüncü parti yazılımlara başvurmak.
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    Xit 25 dk. Furkooo85
    hangi yazılımı önerirsiniz?
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 21 dk. Furkooo85
    Aynen baba güncellemeleri kapatın en iyi çözüm olur. Bir de nedense insider sürümlerinde bu tarz sıkıntılar olmuyor bir buçuk yıldır insider beta kullanıyorum hiç sorun yaşamadım alemsin Microsoft bilgisayara Chrome kurduğum verilerimi aldın tebrikler 😂😂
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    cand. 39 dk.
    Sorunsuzu var mı acaba o zaman haber yapın
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