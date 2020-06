Yine sorunlu güncelleme: Windows 10 güvenlik yaması bilgisayarları zorla yeniden başlatıyor

Tam Boyutta Gör

Microsoft’un güncel işletim sistemi sorunlu güncelleştirmeleriyle gündemdeki yerini korumaya devam ediyor.

Yama gelecek ay geliyor

Kullanıcıların raporuna göre Windows 10 yapı 1903 ve 1909 için yayınlanan Haziran ayı güvenlik yaması sistemlerde yeniden başlatmaya neden oluyor.

Bilgisayarları zorla yeniden başlatan hata için Microsoft, sistemin yerel güvenliğinden yetkili işlemin güvenlik kurallarıyla ilgili zorlamasından kaynaklandığı açıklamasını yapmış. Ayrıca çözüm için önümüzdeki ayın 14’ünde yama yayınlanacağının müjdesi de verilmiş.

Etkilenen bilgisayarlarda ekranda “A critical system process, C:\WINDOWS\system32\lsass.exe, failed with status code c0000008. The machine must now be restarted.” hatasının alındığı rapor edilirken henüz bir çözüm yolu yok. Geçici bir çözüm olarak haziran ayının güncelleştirmesini kaldırma öneriliyor.

