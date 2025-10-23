Giriş
    Windows 11 kullanıcıları dikkat: Xbox Copilot veri topluyor

    Microsoft'un yapay zekâ destekli oyun asistanı Xbox Copilot'un oyuncuların oyun içi görüntülerini AI eğitimi için topladığı ortaya çıktı. Üstelik bu özellik varsayılan olarak etkin durumda.

    Windows 11 kullanıcıları dikkat: Xbox Copilot veri topluyor Tam Boyutta Gör
    Microsoft'un kısa süre önce sunduğu yapay zekâ destekli oyun asistanı Xbox Copilot, yeni bir gizlilik politikasıyla daha gündemde. Ortaya çıkan yeni bilgilere göre Copilot, kullanıcıların oyun oynarken oluşturduğu ekran görüntülerini, sesli konuşmaları ve kişisel etkileşim verilerini Microsoft sunucularına gönderiyor. Bu veriler ise, yapay zekâ modellerinin geliştirilmesi için kullanılıyor.

    AI, oyuncuların oyun verilerini izliyor

    ResetEra üzerinden yapılan paylaşımlarda, Copilot'un "model eğitimi" seçeneğinin Windows 11'de varsayılan olarak açık geldiği fark edildi. Farklı kaynaklar tarafından da doğrulanan bu özellik, Game Bar > Ayarlar > Gizlilik sekmesi üzerinden devre dışı bırakılabiliyor, ancak pek çok kullanıcı bu seçeneğin farkında bile değil.

    Ayrıca Copilot'un oyuncuların sesli sohbetlerini eğitim sürecine dahil edebildiği, ancak bu seçeneğin kapalı geldiği söyleniyor. Bununla birlikte, Copilot ile yapılan tüm diyaloglar ve kişiselleştirme verileri sistem tarafından kaydediliyor. Bu da kullanıcıların oynadıkları oyunlar ve sesli komut geçmişleri üzerinden detaylı bir profilin oluşturulmasını sağlayabilir.

    Microsoft, henüz bu konuda resmî bir açıklama yapmadı. Ancak son dönemde Xbox ekosistemine yönelik fiyat artışları, Game Pass zamları ve geliştirici kitlerinin maliyetlerindeki yükseliş, şirkete yönelik eleştirileri artırmış durumda. Xbox Copilot'un bu verileri ne kadar süre sakladığı veya hangi amaçlarla kullandığı ise belirsiz. Ancak kullanıcıların manuel olarak bu veri paylaşımını devre dışı bırakabilmesi, en azından sınırlı bir kontrol alanı sunuyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin:
    Sorgu:

    sarıca arı yuvası nasıl yok edilir kaş seyirmesi neden olur yavru kedi ısırığı kuduz yapar mı evde telefon çekmiyor bıyıklı-matematik video ders notları pdf

    Yeni Haber
    şimdi
