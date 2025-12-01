ASELSAN LUNA-1 IoT uydusunu başarıyla uzaya gönderdi

Teknoloji ve bilim dünyasını seven ve takip etmekten büyük zevk alan Metin, öğrendiklerini ise DonanımHaber okuyucuları ile paylaşır.

Tam Boyutta Gör ASELSAN tarafından geliştirilen LUNA-1 isimli alçak yörünge IoT uydusu, SpaceX Falcon-9 ile gerçekleştirilen Transporter-15 misyonunda uzaya taşındı. ABD’nin Kaliforniya eyaletinden yapılan fırlatma sonrasında uydu planlanan yörüngeye başarıyla ulaştı.

ASELSAN’dan uzaya kritik adım

Görev yükleri, yer kontrol yazılımları ve uçuş bilgisayarı dahil olmak üzere tüm tasarım, geliştirme, üretim, entegrasyon ve test aşamaları ASELSAN’ın mühendislik ekipleri tarafından tamamlanan LUNA-1, fırlatmadan yaklaşık bir saat sonra roketten ayrılarak 510 kilometrelik kutupsal senkron yörüngeye yerleşti. Uydudan gönderilen ilk telemetri verileri Ankara’daki yer istasyonu tarafından alınıp çözümlendi ve uydunun sağlıklı çalıştığı doğrulandı.

Konuyla ilgili değerlendirmede bulunan Ahmet Akyol, “Alçak yörünge IoT uydumuz LUNA-1 uzayda. LEO yörünge çözümlerine yönelik çalışmalarımıza hız vererek devam edeceğiz.” açıklamasını yaptı.

LUNA-1, kapsama alanının sınırlı olduğu bölgelerde dahi sensörlerin bağlantıda kalmasını amaçlayan bir altyapı sunuyor. Uydu, alçak yörüngeden sağlanan gerçek zamanlı, kesintisiz ve düşük maliyetli IoT erişimi ile veri iletiminde süreklilik sağlamayı hedefliyor.

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün ise “ASELSAN’ın LUNA-1 alçak yörünge IoT uydusunun SpaceX Falcon-9 ile başarıyla fırlatılması ve telemetri sinyallerinin Ankara’daki yer istasyonumuzdan alınması, Türkiye’nin uzay yolculuğunda yeni bir eşiğin aşılmasıdır” dedi.

