    Fergani, Türkiye’nin ilk yörünge transfer aracını fırlattı: FGN-TUG-S01

    Fergani Uzay, SpaceX'in Falcon 9 roketiyle hem kendisinin hem de Türkiye'nin ilk yörünge transfer aracı FGN-TUG-S01'i fırlattı. Bu araç, uyduları kendi yörüngelerine taşıyacak.

    Fergani, yörünge transfer aracı Tam Boyutta Gör
    SpaceX’in Transporter-15 görevi ile Selçuk Bayraktar’ın liderliğindeki Fergani Uzay tarafından geliştirilen FGN-TUG-S01, Türkiye’nin ilk Yörünge Transfer Aracı (YTA/OTV-Orbital Transfer Vehicle) olarak uzaya gönderildi. Bir test uydusu olarak gönderilen YTA, son derece spesifik bir ihtiyaca çözüm olmak için geliştiriliyor. Fergani, bu ürünüyle uzay lojistiğinde yer edinmeyi hedefliyor.

    Uzay için bir dolmuş

    FGN-TUG-S01, bir uzay dolmuşu veya “uzay römorkörü” olarak düşünülebilir. Bu araç, roketler ile standart yörüngelere bırakılan uyduları talep edilen spesifik yörüngeye taşımayı amaçlıyor. Bilindiği üzere SpaceX ve diğer alternatifleri bir görevde birden fazla, hatta bazen yüzlerce uyduyu yörüngeye taşıyor. Ancak bu uydular haliyle tam istenen yörüngeye bırakılamıyor. Fergani’nin yörünge transfer aracı da burada devreye giriyor.

    Uzay boşluğunda kendi bağımsız yerli hibrit itki sistemi ile yörünge değişikliği yapabiliyor. Üzerindeki sensörler ve uçuş bilgisayarı, araca otonom seyrüsefer yeteneği kazandırarak yer kontrolüne ihtiyaç duymadan rota belirlemesini sağlıyor.

    Fergani’nin geliştirdiği diğer uydular da bu sürecin arka planını güçlendiriyor. Şirketin tamamen yerli imkânlarla ürettiği FGN-100-d2 de 4 Kasım’da uzaya gönderilmişti. Bu uydu, daha önce fırlatılan d1 ile birlikte şirketin Uluğ Bey Küresel Konumlama Sistemiminin temel taşlarını oluşturuyor. Projenin nihai hedefi, bölgesel ölçekte bağımsız bir konumlama altyapısı kurmak.

