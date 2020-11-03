ASELSAN, raylı sistemler için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi geliştirdi

Savunma sanayi alanında ülkemizin en önde gelen kurumları arasında yer alan ASELSAN, toplumsal hayatı kolaylaştırmak adına yürüttüğü çalışmalara da ara vermeden devam ediyor. Şirketin raylı sistemler için üzerinde çalıştığı elektronik çözümler dışa bağımlılığı azaltırken ihraç edilebilme potansiyeli de barındırıyor.

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ASELSAN’ın raylı ulaşım hatlarının daha emniyetli hale getirilmesi ve tren yolculuklarındaki konforun artırılması için elektrik-elektronik, kontrol ve haberleşme teknolojisi tabanlı bileşenlerin öneminin giderek arttığı bir dönemde geliştirdiği Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer (çekiş) Sistemi, bu alanda ülkemize katma değer sağlayacak hale geldi.

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Raylı ulaşım araçlarında bulunan kritik sistemlerin çoğunun ileri güç ve kontrol elektroniği ile bilgisayar ve bilgi teknolojileri tabanlı olarak görev bir dönemde geliştirilen sistem, ülkemizin saatte 160 kilometre hıza sahip ilk elektrikli tren setlerinde kullanılacak.

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Trenlerdeki hızlanma, frenleme, durma, kapı kontrolü, yolcu geçişleri ve ışıklandırma gibi hayati öneme sahip işlevleri denetleyen sistem, aynı zamanda iklimlendirme ve yolcu bilgilendirme gibi konfora yönelik alt sistemleri de yöneten bir “beyin” işlevi görüyor.

Modüler olarak tasarlanan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi’nde kullanılan bileşen ve yazılımın özgün olarak ortaya konduğunu açıklayan ASELSAN yetkilileri, geliştirme sürecinde 70’ten fazla mühendisin görev aldığını ve bu kapsamda 330 bin satıra yakın kod yazıldığını dile getirdi. 30 temel senaryo grubunun oluşturulduğu kodlama faaliyetinde; kullanıcı arayüzleri, yazılım test kodları ve kod geliştirme sürecini otomatize etmek için kodlanan Grafiksel Kullanıcı Arayüzü ile birlikte sistemin yazılım tarafı hayata geçirildi.

ASELSAN ayrıca, elektrikli tren setleri için kritik öneme haiz Cer Konvertörü ve Yardımcı Güç Ünitesi, Dişli Kutusu, Cer Motoru ve Transformatörü için de çözüm üretti. ASELSAN, bu aşamada yerli firmalarla işbirliğine giderek ihtiyaçları milli imkânlarla karşıladı.

Günün sonunda savunma sanayi dışındaki bir alanda ve daha önce ithal edilen sistemler, yerli imkânlarla ülkemizde kullanılabilir hale gelmeye başladı. ASELSAN yetkilileri son olarak, geliştirilen sistemin entegre edildiği tren setindeki araç üstü testlerin devam ettiği bilgisini paylaştı.

https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/trenleri-aselsanin-beyni-yonetecek/2027693

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