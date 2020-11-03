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    Diğer Bilim ve Teknoloji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    ASELSAN, raylı sistemler için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi geliştirdi

    ASELSAN, milli imkânlarla trenin merkezi yönetimini sağlayan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi geliştirdi.
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    Diğer Bilim ve Teknoloji
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    Gökhan G.
    Editör
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    8

    ASELSAN, raylı sistemler için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi geliştirdi

    Savunma sanayi alanında ülkemizin en önde gelen kurumları arasında yer alan ASELSAN, toplumsal hayatı kolaylaştırmak adına yürüttüğü çalışmalara da ara vermeden devam ediyor. Şirketin raylı sistemler için üzerinde çalıştığı elektronik çözümler dışa bağımlılığı azaltırken ihraç edilebilme potansiyeli de barındırıyor.

    Ayrıca Bkz. "Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı"

    ASELSAN’ın raylı ulaşım hatlarının daha emniyetli hale getirilmesi ve tren yolculuklarındaki konforun artırılması için elektrik-elektronik, kontrol ve haberleşme teknolojisi tabanlı bileşenlerin öneminin giderek arttığı bir dönemde geliştirdiği Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi ile Cer (çekiş) Sistemi, bu alanda ülkemize katma değer sağlayacak hale geldi.

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    Raylı ulaşım araçlarında bulunan kritik sistemlerin çoğunun ileri güç ve kontrol elektroniği ile bilgisayar ve bilgi teknolojileri tabanlı olarak görev bir dönemde geliştirilen sistem, ülkemizin saatte 160 kilometre hıza sahip ilk elektrikli tren setlerinde kullanılacak.

    ASELSAN, raylı sistemler için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi geliştirdi
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    Trenlerdeki hızlanma, frenleme, durma, kapı kontrolü, yolcu geçişleri ve ışıklandırma gibi hayati öneme sahip işlevleri denetleyen sistem, aynı zamanda iklimlendirme ve yolcu bilgilendirme gibi konfora yönelik alt sistemleri de yöneten bir “beyin” işlevi görüyor.

    Modüler olarak tasarlanan Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi’nde kullanılan bileşen ve yazılımın özgün olarak ortaya konduğunu açıklayan ASELSAN yetkilileri, geliştirme sürecinde 70’ten fazla mühendisin görev aldığını ve bu kapsamda 330 bin satıra yakın kod yazıldığını dile getirdi. 30 temel senaryo grubunun oluşturulduğu kodlama faaliyetinde; kullanıcı arayüzleri, yazılım test kodları ve kod geliştirme sürecini otomatize etmek için kodlanan Grafiksel Kullanıcı Arayüzü ile birlikte sistemin yazılım tarafı hayata geçirildi.

    ASELSAN, raylı sistemler için Tren Kontrol ve Yönetim Sistemi geliştirdi

    ASELSAN ayrıca, elektrikli tren setleri için kritik öneme haiz Cer Konvertörü ve Yardımcı Güç Ünitesi, Dişli Kutusu, Cer Motoru ve Transformatörü için de çözüm üretti. ASELSAN, bu aşamada yerli firmalarla işbirliğine giderek ihtiyaçları milli imkânlarla karşıladı.

    Günün sonunda savunma sanayi dışındaki bir alanda ve daha önce ithal edilen sistemler, yerli imkânlarla ülkemizde kullanılabilir hale gelmeye başladı. ASELSAN yetkilileri son olarak, geliştirilen sistemin entegre edildiği tren setindeki araç üstü testlerin devam ettiği bilgisini paylaştı.



    https://www.aa.com.tr/tr/bilim-teknoloji/trenleri-aselsanin-beyni-yonetecek/2027693 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    MehmetNY (Mehmet ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu ASELSAN da olmasa akpliler nerde egolarını tatmin edecekler, yazık.

    Siz aktrolleri zam konularına da bekleriz.





    Ek olarak; "Buna bile birşey bulacaklar" diyen tipler neyin tripindeler? Niye sevinmeyelim?

    Bu raylı sistemler kontrol sistemi tren kazaları olmadan, vatandaşlarımız ölmeden yapılsa daha iyi olmaz mıydı?



    Tren kazasında kaç insanımız ölmüştü haberiniz var mı sizin?



    25 kişi öldü



    Bir vergi mükellefi olarak paranızın nereye gittiğini sorma hakkınız var. Sorunca dinden çıkmıyorsunuz. Korkmanıza gerek yok.

    İyi bir şey yapılınca da böyle coşmanıza gerek yok. Asıl sesinizi yapılan yanlışlara ve yapılmayan doğrulara çıkarmanız gerekiyor.
    Bu ASELSAN da olmasa akpliler nerde egolarını tatmin edecekler, yazık. Siz aktrolleri zam konularına da bekleriz. Ek olarak;...
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    Yanıtla +10
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu aselsan türkiyenin gururu olacak bir firma.
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    Veronicaa (Eyüp A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Arada böyle güzel haberler duymak iyi oluyor. Artmaları dileğiyle.
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    Carlsén 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Helal olsun
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    Bildiğin Odun 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dışarıya kaptırdığımız mühendislere ülkemizde güzel fırsatlar sunabimiş olsaydık eğer, şuan aselsan gibi iş yapan çok fazla firma olacaktı aslında. Dilerim birgün yetkililerin kafasına dank eder
    Yanıtla +2
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    The Brand Planet 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    ASELSAN'ın son günlerdeki atılımları gerçekten takdir edilesi. Umarız, her alanda böyle başarılı işlere imza atan şirketlerimiz olur.
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    firat_kilic 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi )
    Güzel haber kutlu olsun ama binlerce yapılması gereken iş var. Öyle ise 1000adet aselsan mı kursak acaba? (her türlü imkanı var aselsanın ya özel?) Peki maliyeti düşürüyorsun bunlar Cumhuriyetin paydaşları vatandaşlara yansıyacak mı? yoksa zam olarak mı yansıyacak? (tekeli satıp sigarayı 15TL yapıp şimdi ise içine %20 Türk tütünü eklenecekmiş diye duydum peki maliyet düşünce fiyatı düşürmezsen bu adaletli olur mu? çark çevirmeyi bilmiyorsunuz onunkini buna bununkini ona (deprem vergisi ötv ile yol yapmak, işsizlik fonu ile dış borç ödemek..X+N.) öyle ne olur biliyormusun? devleti tamirciye vermek lazım. ) Kötü kullanılan Bilgisayar bozulunca tamirciye gider. ve sistem kritik zamanda. Bu konuda bi kişi bile muhalefet edemez aksi halde kördür.
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    MehmetNY (Mehmet ) 1 hf. (düzenlendi) ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Bu ASELSAN da olmasa akpliler nerde egolarını tatmin edecekler, yazık.

    Siz aktrolleri zam konularına da bekleriz.





    Ek olarak; "Buna bile birşey bulacaklar" diyen tipler neyin tripindeler? Niye sevinmeyelim?

    Bu raylı sistemler kontrol sistemi tren kazaları olmadan, vatandaşlarımız ölmeden yapılsa daha iyi olmaz mıydı?



    Tren kazasında kaç insanımız ölmüştü haberiniz var mı sizin?



    25 kişi öldü



    Bir vergi mükellefi olarak paranızın nereye gittiğini sorma hakkınız var. Sorunca dinden çıkmıyorsunuz. Korkmanıza gerek yok.

    İyi bir şey yapılınca da böyle coşmanıza gerek yok. Asıl sesinizi yapılan yanlışlara ve yapılmayan doğrulara çıkarmanız gerekiyor.
    Yanıtla +10
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Buna bile birşey bulacaklar şimdi seyredin.
    ??? :D ???
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    Neoptolemos_ (Gokhan KAYA) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu ulkede içi boşaltılmamış kurum kaldıysa, bunlardan birisi ASELSAN'dır. Gurur duyuyorum.
    Yanıtla +2
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    Alqu 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Aselsan lütfen binaların sağlamlığını ölçebilecek bir sistem icat et. Bakanlık paralı kuruma yönlendiriyor. Belki Aselsan üretirse ücretsiz bu işlem yapılır....
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    Galatas4ray (ENVER A.) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Şu aselsan türkiyenin gururu olacak bir firma.
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    2532 kez okundu.
    12 kişi, toplam 12 yorum yazdı.

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    aselsan, tren kontrol ve yönetim sistemi ve Bilim ve Teknoloji
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