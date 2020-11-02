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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı

    Jato Dynamics'in verilerine göre 2020'nin Eylül ayında Avrupa tarihinde bir ilk yaşandı. Aylık hibrit ve elektrikli araç satışları ilk kez dizelleri geride bırakmayı başardı.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı
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    Otomotiv üreticilerinin katı emisyon kurallarıyla karşı karşıya kaldığı Avrupa'da bir ilk yaşandı. Hibrit ve elektrikli araç satışları ilk kez dizel araç satışlarını geride bıraktı.

    Jato Dynamics'in verilerine göre, geçtiğimiz Eylül ayında Avrupa'da toplam 1.3 milyon yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçlardan 327.800 tanesini hibrit (şarj edilebilir hibrit, hibrit, hafif hibrit) ve tamamen elektrikli araçlar oluşturdu. Buna karşılık dizel araç sayısının ise 322.400'de kaldığı belirtildi.

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    Yüzde olarak baktığımızda, 2020'nin Eylül ayında Avrupa'da trafiğe kaydı yapılan araçlardan yüzde 25,2'sinin hibrit ve tamamen elektrikli araç olduğunu görüyoruz. Dizeller ise yukarıda da dediğimiz gibi yüzde 24,8 ile ilk kez elektrikli araçların gerisinde kaldı. Benzinli araçların pazardaki payı yüzde 47 ile hala oldukça yüksek fakat geçtiğimiz yılın aynı ayında bu oran yüzde 59'du.

    Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı
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    Hafif hibrit araçların Avrupa'da oldukça popüler olduğunu belirten Jato, daha spesifik olması açısından model özelinde de örnekler vermiş. Buna göre, Eylül ayındaki Ford Puma satışlarının yüzde 69'unu, Fiat 500 satışlarının ise yüzde 59'unu hafif hibrit versiyonlar oluşturmuş. Ayrıca Volkswagen'in yeni elektrikli hatchback modeli ID.3 sayesinde kayda değer bir yükseliş gösterdiği belirtiliyor.

    Jato, tamamen elektrikli araçların bu satışlardaki yüzdesini açıklamamış. Fakat İngiltere özelinde elde edilen verilere göre hibrit ve elektrikli araçların Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araçlardaki payı yüzde 32 civarında. Bu araçlardan yüzde 6,7'sinin de tamamen elektrikli olduğu belirtiliyor.



    https://www.jato.com/in-september-2020-for-the-first-time-in-european-history-registrations-for-electrified-vehicles-overtook-diesel/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Rolls-Royce’tan en hızlı elektrikli uçak adayı: ACCEL

    ilkerinanç

    Elektirikli yapıcaz diye pervaneli uçaklara geri döndük. Temiz, ekonomik vs falan da araba gibi değil meaalesef. Jet den iyi teknoloji yok şu anda itki açısından.

    34 dakika önce
    gun

    Ağır batarya ile menzili kısa oluyor tabii tek kişilik veya küçük uçaklar için yine de bakım maliyeti vs nedenler ile tercih edilebilir.

    51 dakika önce
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    fitamino (Olgun Portakal) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Cunku adamlarda tesvik var. Bizim gibi muz cumhuriyetlerinde almak mantiksiz. Elektrikli arabalar 1 milyondan basliyor. Neden o kadar para vereyimki? Nerede kaldi bunun ekonomik tarafi?
    Cunku adamlarda tesvik var. Bizim gibi muz cumhuriyetlerinde almak mantiksiz. Elektrikli arabalar 1 milyondan basliyor. Neden o kadar para vereyimki? Nerede kal...
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    1 Yanıt Yanıtla +14
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Türkiye'de dizel parasına benzinli satıp, kar üzerine kar koydukları için, sen dizel üretim yok zannediyorsun.

    Şuan Avrupa'da S serisi dahil hemen her modelin dizeli çatır çatır satıyor.

    Burada ise Golf hala eski kasa benzinlisi satılıyor ve Almanya'da yeni kasa dizel Golf direkt olarak satışta.

    Ama Türkiye'de dizel parasına benzinli Golf satılınca, sen dizel üretmiyorlar zannediyorsun.


    Olay bu sadece.
    Türkiye'de dizel parasına benzinli satıp, kar üzerine kar koydukları için, sen dizel üretim yok zannediyorsun. Şuan Avrupa'da S serisi dahil hemen her...
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    BlackGhost12 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu devletten bir halt olacağı yok, bari avrupa ülkeleri zorlasın ucuz ikinci el dizel araçları biz alalım.



    Elektrikli araç teşviği var diyorlar, o da OLMAMASI gereken vergide teşvik indirimi. Resmen saçmalık bu ülke.
    Bu devletten bir halt olacağı yok, bari avrupa ülkeleri zorlasın ucuz ikinci el dizel araçları biz alalım. Elektrikli araç teşviği var diyorl...
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    Yorumlar (12) Yorum Yaz Forumda Gör
    darkmoon34 (ercan yardak) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Dizel satışları nın düşmesi doğal hybrit satışları artıcak dahada bunu pek çok dizel konısunda zaten yıllardır yazıyorum.. daha bu haber yokken yazıyordum hybrit satışları artıcak diye..



    Dizel sadece araba olarak düşünmeyin ülkelerde artık dizel binek araçlarda bakınız binek diyorum ticari bu kapsamda değil.. Böyle yazınca birileri çünkü ticariyide katıyor binek içine.



    Avrupa'da pek çok şehir merkezine artık dizel araçların girmesi yasak yada Euro 6 sınırlaması var..



    Yani bu ülkece organize yaptıkları bir olay kaldıki Avrupa'da bazı ülkelerde pompada dizel benzinden daha pahalıdır misal Hollanda. En son gittiğimde dizel benzinden daha pahalıydı..



    En önemlisi kullanım alışkanlıkları biz her yere arabayla gitmeyi seviyoruz adamalarda böyle bir alışkanlık yok her yere uçakla hızlı trenlerle gidiyorlar.. hatta şu anda pandemi sonrası bisiklet kullanımında inanılmaz patlama olmuş durumda Avrupa'da...



    En büyük etkisi teknoloji şu anda Avrupa'da hızla buna BMW artık direk kendide yapıyor diye biliyorum yakında diğerlerinde girer bu kervana Türkiye de de var ama daha tam gelişmedi.



    App var misal app den en yakınındaki aracı alıp kullanıp gittiğin yerde bırakıyorsun ordanda bir başkası alıyor falan.. günlük var saatlik var haftalık aylık kiralayabikiyorsun Avrupa'da bu sistem hızla yayılıyor ve BMW direk kendi bu uygulamaya geçti diye duydum..



    Kısaca değişen dönüşen dünyada dizel binek araçda kullanım gereksinimi gerekliliği gelişmiş dünya ülkelerinde yok.. adamaların derdi yakıt ekonomisi de değil ki dertleri emisyon...



    O yüzden ilerleyen zamanlarda ileriki yıllarda dizel satışı iyicene dip yapıcaktır..



    Fabrikalar üretmeye devam eder dizeli ama eskiden 1.2 , 1.4, 1.6 üreten firma o motorları üretimden kaldırır yerine düşük hacim turbolu yada hybrit koyar dizelede 2.0 dan falan devam eder...



    Kaldı ki hakiki sürülücek keyif vericek dizelde 2.0 dan başlar.. zaten 80 li 90 lı yıllarda da bu böyleydi Mercedes BMW de dizeller minumum 2.0 dan başlardı... Makbulü 250 d ler td motorlardı ..



    Birde son olarak bir arkadaş s kasanın dizeli üretiliyor demişde doğru üretiliyor ama Avrupa'da en çok satan s classe s400 kasanın hybrid eq boost , ve s500 hybrid.. s500 hybrid ler plug in hybrid dir yani dışardan da saf elektrik li aracı şarj eder gibi Arabayı şarj edebilirsiniz..



    Hepsinden ziyade koca s serisinde 11 benzinli motor , 4 hybrid , hepi topu 3 tane dizel motor seçeneği vardır...
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    Axenfeld-Rieger (abcd abcd) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Mild hibritler hibrit değil benzinli sayılsa bu tablonun oluşması mümkün değil.
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    XX58 (Resat ) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Hibrit araçlar ile elektrikli araçların bir olarak verilmesi yanlış hibritlerin çoğu hafif hibrit denilen, sadece elektrik gücüyle hareket edemeyen araçlar yani aslında içten yanmalı motorlu araçlar.
    Yanıtla +1
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    DH Misafiri 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli otoda ötv %3'den başlıyor.
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    BlackGhost12 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Bu devletten bir halt olacağı yok, bari avrupa ülkeleri zorlasın ucuz ikinci el dizel araçları biz alalım.



    Elektrikli araç teşviği var diyorlar, o da OLMAMASI gereken vergide teşvik indirimi. Resmen saçmalık bu ülke.
    Yanıtla +7
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    fitamino (Olgun Portakal) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) en beğenilen
    Cunku adamlarda tesvik var. Bizim gibi muz cumhuriyetlerinde almak mantiksiz. Elektrikli arabalar 1 milyondan basliyor. Neden o kadar para vereyimki? Nerede kaldi bunun ekonomik tarafi?
    1 Yanıt Yanıtla +14
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    ankaland (mehmet yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) fitamino
    muz cumhuriyetlerinde enflasyon %35-40 bizde dalgalı kur sabit enflasyon ekonomik politikası var.. bizde fiyatlar kaç olursa olsun enflasyon %13 'ü geçmez.. bu şekilde hem işverene fazla işçi ücret yüküne engel olunur, hem de cari açık azaltılmış olur.. ayrıca insanlar ucuz hayatta olduklarını düşünmesi sağlanarak bireylerin serotonin salımının yüksek tutulması sağlanmış olur.. :)
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    celik44 (hmt çlk) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yetiş ya togg
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    ankaland (mehmet yok) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) celik44
    hocam TOGG için vergi düşürülmese fiyatı diğerlerinden farksız olur, ham madde aynı..
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    The Brand Planet 1 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Elektrikli araçların menzil konusu hala muamma. Bu konuda, Tesla yine öncü olmaya devam edeceğe benziyor. İlerleyen günlerde, umarız pil konusunda da bir devrim gerçekleşir.
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    cocainbar (Cocain bar) 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Yakin zamanda eldeki dizeli (golf7 2.0 otomatik) satip benzinliye gecis yapmayi dusunuyorum. Sonraki arabamda %90 elektrikli olur. Tabi seytana uyup audi Rs7 almazsak. 😁
    Yanıtla +1
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    cand. 1 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çoğu modelde dizel motor yok ki zaten artık o yüzden de düşmüştür satışlar. Dizel seçeneklerin yerini hep hibritler ve 1.0 turbo benzinliler aldı
    2 Yanıt Yanıtla +3
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    aserkang (Ahmet Serkan) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Üretmiyorlar çünkü benzinden 10 kat daha zehirli , kanser etkeni
    Yanıtla +6
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    zotacing (Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın. Burada yazdığım herşey hayal ürünüdür, inanmayın.) 1 hf. ( Mesaj Silindi ) cand.
    Türkiye'de dizel parasına benzinli satıp, kar üzerine kar koydukları için, sen dizel üretim yok zannediyorsun.

    Şuan Avrupa'da S serisi dahil hemen her modelin dizeli çatır çatır satıyor.

    Burada ise Golf hala eski kasa benzinlisi satılıyor ve Almanya'da yeni kasa dizel Golf direkt olarak satışta.

    Ama Türkiye'de dizel parasına benzinli Golf satılınca, sen dizel üretmiyorlar zannediyorsun.


    Olay bu sadece.
    1 Yanıt Yanıtla +8
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    hibrit araçlar, elektrikli araçlar ve
    4 etiket daha dizel araçlar avrupa jato Bilim ve Teknoloji
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