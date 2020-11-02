Avrupa'da ilk kez, hibrit ve elektrikli araç satışları dizelleri geride bıraktı

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Otomotiv üreticilerinin katı emisyon kurallarıyla karşı karşıya kaldığı Avrupa'da bir ilk yaşandı. Hibrit ve elektrikli araç satışları ilk kez dizel araç satışlarını geride bıraktı.

Jato Dynamics'in verilerine göre, geçtiğimiz Eylül ayında Avrupa'da toplam 1.3 milyon yeni aracın trafiğe kaydı yapıldı. Bu araçlardan 327.800 tanesini hibrit (şarj edilebilir hibrit, hibrit, hafif hibrit) ve tamamen elektrikli araçlar oluşturdu. Buna karşılık dizel araç sayısının ise 322.400'de kaldığı belirtildi.

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Yüzde olarak baktığımızda, 2020'nin Eylül ayında Avrupa'da trafiğe kaydı yapılan araçlardan yüzde 25,2'sinin hibrit ve tamamen elektrikli araç olduğunu görüyoruz. Dizeller ise yukarıda da dediğimiz gibi yüzde 24,8 ile ilk kez elektrikli araçların gerisinde kaldı. Benzinli araçların pazardaki payı yüzde 47 ile hala oldukça yüksek fakat geçtiğimiz yılın aynı ayında bu oran yüzde 59'du.

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Hafif hibrit araçların Avrupa'da oldukça popüler olduğunu belirten Jato, daha spesifik olması açısından model özelinde de örnekler vermiş. Buna göre, Eylül ayındaki Ford Puma satışlarının yüzde 69'unu, Fiat 500 satışlarının ise yüzde 59'unu hafif hibrit versiyonlar oluşturmuş. Ayrıca Volkswagen'in yeni elektrikli hatchback modeli ID.3 sayesinde kayda değer bir yükseliş gösterdiği belirtiliyor.

Jato, tamamen elektrikli araçların bu satışlardaki yüzdesini açıklamamış. Fakat İngiltere özelinde elde edilen verilere göre hibrit ve elektrikli araçların Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araçlardaki payı yüzde 32 civarında. Bu araçlardan yüzde 6,7'sinin de tamamen elektrikli olduğu belirtiliyor.

https://www.jato.com/in-september-2020-for-the-first-time-in-european-history-registrations-for-electrified-vehicles-overtook-diesel/

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