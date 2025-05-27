Türkiye’nin en büyük savunma sanayi firmaları açıklandı

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Tam Boyutta Gör İstanbul Sanayi Odasının (İSO), "Türkiye'nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2024" araştırmasını yayınladı. Bu kapsamda Türkiye’nin en büyük savunma sanayi firmaları belli oldu. Savunma sanayisinin lideri araştırmaya göre TUSAŞ (Türk Havacılık ve Uzay Sanayii A.Ş.) olurken bu alandaki firmalarda bu yıl yükseliş görüldü.

Savunmada devler belli oldu

Araştırmaya göre savunma sanayisinin en büyüğü olan TUSAŞ, 15 bin 515 çalışanıyla ISO 500 listesinin üçüncü sırasında yer alıyor. TUSAŞ, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 98 milyar TL’lik satış ile altı sıra yükselerek 11’inci sıraya yükseldi.

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TUSAŞ’ı takip eden ASELSAN ise bu yıl iki basamak yükselerek 17’inci sıraya yükseldi. Firmanın toplam satışları ise 78,6 milyar TL oldu. Bir diğer savunma devi ROKETSAN, 42,8 milyar TL’lik satış ile listede 15 sıra birden yükselerek 35’inci sıraya yerleşti. Savunma sanayisinde bu firmaları Otokar, MKE, TEİ, BMC, HAVELSAN, Canik, ALP Havacılık ve Nurol Makina takip etti. Araştırmaya katılımda bir zorunluluk olmadığı için Baykar ve FNSS gibi bazı savunma sanayi firmalarının yer almadığını belirtelim.

İSO 500 (2024) En Büyük Savunma Sanayi Firmaları Sıra Firma Üretimden net satışlar 11 Türk Havacılık ve Uzay Sanayii 98,1 milyar TL 17 ASELSAN 78,6 milyar TL 35 ROKETSAN 42,8 milyar TL 59 Otokar 25,7 milyar TL 109 Makine ve Kimya Endüstrisi 17,2 milyar TL 125 TEI 15,3 milyar TL 162 BMC Otomotiv 12,1 milyar TL 179 HAVELSAN 11,2 milyar TL 323 Canik 6,4 milyar TL 423 ALP havacılık 5,1 milyar TL 447 Nurol Makina ve Sanayi 4,7 milyar TL

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