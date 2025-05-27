Türkiye’nin en büyük savunma sanayi firmaları açıklandı

Savunmada devler belli oldu
Araştırmaya göre savunma sanayisinin en büyüğü olan TUSAŞ, 15 bin 515 çalışanıyla ISO 500 listesinin üçüncü sırasında yer alıyor. TUSAŞ, geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği 98 milyar TL’lik satış ile altı sıra yükselerek 11’inci sıraya yükseldi.
TUSAŞ’ı takip eden ASELSAN ise bu yıl iki basamak yükselerek 17’inci sıraya yükseldi. Firmanın toplam satışları ise 78,6 milyar TL oldu. Bir diğer savunma devi ROKETSAN, 42,8 milyar TL’lik satış ile listede 15 sıra birden yükselerek 35’inci sıraya yerleşti. Savunma sanayisinde bu firmaları Otokar, MKE, TEİ, BMC, HAVELSAN, Canik, ALP Havacılık ve Nurol Makina takip etti. Araştırmaya katılımda bir zorunluluk olmadığı için Baykar ve FNSS gibi bazı savunma sanayi firmalarının yer almadığını belirtelim.
|Sıra
|Firma
|Üretimden net satışlar
|11
|Türk Havacılık ve Uzay Sanayii
|98,1 milyar TL
|17
|ASELSAN
|78,6 milyar TL
|35
|ROKETSAN
|42,8 milyar TL
|59
|Otokar
|25,7 milyar TL
|109
|Makine ve Kimya Endüstrisi
|17,2 milyar TL
|125
|TEI
|15,3 milyar TL
|162
|BMC Otomotiv
|12,1 milyar TL
|179
|HAVELSAN
|11,2 milyar TL
|323
|Canik
|6,4 milyar TL
|423
|ALP havacılık
|5,1 milyar TL
|447
|Nurol Makina ve Sanayi
|4,7 milyar TL