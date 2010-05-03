ASRock, 890FX çipsetli yeni anakartı 890FX Deluxe3'ü satışa sunuyor

Anakart üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan ASRock, AMD'nin yeni yonga setlerinden 890FX'i temel alan 890FX Deluxe3 isimli yeni anakartını duyurdu. Yüksek performans segmenti için hazırlanan anakart, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunuyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan 890FX Deluxe3, 8+2 fazlı güç tasarımıyla geliyor. Full ATX formunda olan ve Japonya üretimi uzun ömürlü kapasitörleriyle hız aşırtma odaklı kullanımda yüksek stabilite vaad eden anakart, sahip olduğu üç adet PCIe x16 slotu üzerinden ATi Radeon serisi ekran kartlarıyla farklı Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

Üç adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotun bulunan anakart, gelişmiş soğutucu tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. AMD'nin resmi olarak vermediği çekirdek aşırtma özelliğini donanımsal olarak destekleyen 890FX çipsetli anakart, 8 adet SATA-III portu ile birlikte dört adet USB 3.0 portuna, eSATA konnektörüne, 8 kanal ses ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip.

Profesyonelleri için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarıyle donatılan anakart DeBUG LED ve Instant Boot anında hazır işletim sistemi gibi özellikeri de bünyesinde barındırıyor. Yaygın satışı çok yakında başlayacak yeni anakart 890FX-Deluxe3, yüksek performans segmenti ASRock'ın en güçlü temsilerinden biri olacak. Anakart, Avrupa piyasalarında 150 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.