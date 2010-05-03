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ASRock, 890FX çipsetli yeni anakartı 890FX Deluxe3'ü satışa sunuyor

9 yıl
12,3b
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20
Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Anakart üretiminde sektörün iddialı isimlerinden biri olan ASRock, AMD'nin yeni yonga setlerinden 890FX'i temel alan 890FX Deluxe3 isimli yeni anakartını duyurdu. Yüksek performans segmenti için hazırlanan anakart, Soket AM3 formundaki AMD işlemcilerin tamamına destek sunuyor.

Dört adet DIMM slotu üzerinden 1800MHz'e kadar DDR3 bellek desteği sunan 890FX Deluxe3, 8+2 fazlı güç tasarımıyla geliyor. Full ATX formunda olan ve Japonya üretimi uzun ömürlü kapasitörleriyle hız aşırtma odaklı kullanımda yüksek stabilite vaad eden anakart, sahip olduğu üç adet PCIe x16 slotu üzerinden ATi Radeon serisi ekran kartlarıyla farklı Crossfire X kurulumlarına da olanak tanıyabiliyor.

Üç adet PCIe x16 slotuna ek olarak iki adet PCI ve iki adet te PCIe x1 slotun bulunan anakart, gelişmiş soğutucu tasarımıyla da dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor. AMD'nin resmi olarak vermediği çekirdek aşırtma özelliğini donanımsal olarak destekleyen 890FX çipsetli anakart, 8 adet SATA-III portu ile birlikte dört adet USB 3.0 portuna, eSATA konnektörüne, 8 kanal ses ve Gigabit Ethernet özelliklerine de sahip.

Profesyonelleri için kart üstü güç, reset ve Clear CMOS butonlarıyle donatılan anakart DeBUG LED ve Instant Boot anında hazır işletim sistemi gibi özellikeri de bünyesinde barındırıyor. Yaygın satışı çok yakında başlayacak yeni anakart 890FX-Deluxe3, yüksek performans segmenti ASRock'ın en güçlü temsilerinden biri olacak. Anakart, Avrupa piyasalarında 150 Avro seviyesinden listelere girmiş durumda.


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Tolgá 9 yıl
güney köprüsü soğutucusu çok kötü değişmesi lazım..fan güzel düşünülmüş..güzel anakart
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FrontLiner 9 yıl
Hakikaten fan çok gereksiz kaçmış oraya. Zaten kasa içi hava sirkülasyonu yeterince soğutur mosfet'leri
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hacı.basat 9 yıl
150 avro, fiyat çok yüksek, 100 avro bile yüksek. Bunu idame eden çok anakart çıkar piyasaya, şu an için bile ECS A890GXM-AU modelini almak daha mantıklı bence. Onboard radeon 4250 vga var üstünde, performans istediğimde crossfire yapar kullanırım.
Yüksek performansı abartsınlar ama fiyata da kazandırdığı performans kadar etkilesin, kaşıkla koy, kepçeyle al olmaz.
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Saint-Dark 9 yıl
O nebiçim fan be kardeşim! performans kadar dizaynda önemli bence dizayn konusunda asus'un eline su dökemiyecekler sanırım bunlar
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atalay_xxx 9 yıl
sonucta fan sabıt degıl ıstenırse kullanıma gore cıkartılabılır. onemlı olan
klişe bir laf ama söylicem görünümden cok performans diyorum.kendın fan takmak ıcın ugrasmaacam neguzel fan yuvası yapılmıs.
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DavutGENC 9 yıl
bu haber başka bi güncel sitede 2 hafta oldu yayınlanalı neredesin ey dh
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microsonic 9 yıl
Sizlere katılıyorum... Anakartı almışım, fanı da oraya ben yerleştirmişim gibi duruyor fan. Gerçi ben bile olsam o fanı oraya yerleştirmem.
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KANUNI61 9 yıl
aynen bu ürünün nekadar kalitesiz olduğunu gösterir hadi fan koydun adamgibi bişey koy be kardeşim hani bilmem nereye kelebek konmuş gibi oldu
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1ol3irol 9 yıl
fan olayını beğendim :) mosfetleri soğutması için iyi düşünülmüş. asusun anakartından daha hoş duruyo bence
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krmtrylcn 9 yıl
Ya dayı o küççücük fanı niye koydunki :D Güzel duruyor ama fan işi bozmuş bence
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