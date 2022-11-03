Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    Haber Gir İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    ASRock’tan kasa içerisine LCD ekran

    Masaüstünde ikinci bir monitör için yeri olmayan kullanıcılara yönelik olarak ASRock tarafından kasa içi ekran geliştirildi. Ekran yan kısma entegre edilebiliyor. 
    Oy Ver
    ASRock Tam Boyutta Gör
    Genelde ikinci ekranlar monitör, akıllı telefon, tablet veya dizüstü yanına çeşitli işleri aktarmak için kullanılıyor. ASRock ise insanların kasa içerisinde de bir LCD ekrana ihtiyacı olabileceğini düşünmüş.

    ASRock kasa ekranı

    ASRock daha önce eDP bağlantısı bulunan anakartlarını tanıtmış ancak çok yaygın olmayan bu bağlantının ne işe yaradığı anlaşılamamıştı. Bu hafta firma eDP üzerinden kasa içerisine entegre edebileceğiniz bir LCD ekran duyurdu. Ekranı kasanın yan kısmına taktıktan sonra üzerine şeffaf paneli yerleştirmeniz gerekiyor.

    13.3 inçlik IPS LCD ekran Full HD çözünürlüğünde ve 60Hz tazeleme hızına sahip. 300 nit parlaklık ile ortalama bir kullanım tecrübesi sunuyor. 300.26 x 193.01 mm ölçülerinde olan panel ASRock Z790 LiveMixer, Z790 Pro RS/D4, Z790M-ITX WiFi, Z790 Steel Legend WiFi, Z790 PG Lightning, Z790 Pro RS, Z790 PG Lightning/D4, H610M-ITX/eDP ve B650E PG-ITX WiFi anakartlar ile uyumlu.

    Ekran önemli istatistikleri gösterdiği gibi ikinci ekran olarak da kullanılabiliyor. Özellikle masaüstüne ikinci monitör eklemek istemeyenler için alternatif bir çözüm olabilir. ASRock henüz kasa ekranının fiyatını açıklamadı.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 saat önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    8000 - 10.000 TL Arası Telefonlar
    Samsung Galaxy A72
    Samsung Galaxy A72
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Laptoplar
    Acer Nitro 5 AN515-55
    Acer Nitro 5 AN515-55
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta-Üst Seviye Sistem
    BBL-PRO
    BBL-PRO
     Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız