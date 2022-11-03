ASRock’tan kasa içerisine LCD ekran

ASRock kasa ekranı
ASRock daha önce eDP bağlantısı bulunan anakartlarını tanıtmış ancak çok yaygın olmayan bu bağlantının ne işe yaradığı anlaşılamamıştı. Bu hafta firma eDP üzerinden kasa içerisine entegre edebileceğiniz bir LCD ekran duyurdu. Ekranı kasanın yan kısmına taktıktan sonra üzerine şeffaf paneli yerleştirmeniz gerekiyor.
13.3 inçlik IPS LCD ekran Full HD çözünürlüğünde ve 60Hz tazeleme hızına sahip. 300 nit parlaklık ile ortalama bir kullanım tecrübesi sunuyor. 300.26 x 193.01 mm ölçülerinde olan panel ASRock Z790 LiveMixer, Z790 Pro RS/D4, Z790M-ITX WiFi, Z790 Steel Legend WiFi, Z790 PG Lightning, Z790 Pro RS, Z790 PG Lightning/D4, H610M-ITX/eDP ve B650E PG-ITX WiFi anakartlar ile uyumlu.
Ekran önemli istatistikleri gösterdiği gibi ikinci ekran olarak da kullanılabiliyor. Özellikle masaüstüne ikinci monitör eklemek istemeyenler için alternatif bir çözüm olabilir. ASRock henüz kasa ekranının fiyatını açıklamadı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence