Güç bağlantısı yanan GeForce RTX 4090 ekran kartları doğrudan Nvidia’ya gidiyor

Yanan RTX 4090 kartlar genel merkeze
Gelen bilgilere göre Nvidia satış ortaklarına bir uyarı göndererek güç bağlantısı erimesi ile geri gelen tüm GeForce RTX 4090 ekran kartlarının doğrudan Nvidia genel merkezine gönderilmesini istedi. Burada detaylı bir inceleme yapılacak.
Nvidia’nın kablo haricinde bir bileşenden şüphelenip şüphelenmediği merak konusu oldu. GeForce RTX 4090 ekran kartı eriyen ilk kullanıcı ile diğer kullanıcıya Nvidia zaten ulaşıp gerekli bilgileri almıştı. Bu kez doğrudan genel merkeze gönderim istenmesi biraz istisnai bir durum.
GeForce RTX 4090 ekran kartı özelleştirilmiş versiyonlarda 4 slota kadar çıkabiliyor. Ayrıca 160 milimetreye kadar da uzayabiliyor. Bu nedenle pek çok ATX kasada kabloları bükmeden kullanmak oldukça zorlaşıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
47 Kişi Okuyor (3 Üye, 44 Misafir) 11 Masaüstü 36 Mobil
GENEL İSTATİSTİKLER
2717 kez okundu.
10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.
HABERİN ETİKETLERİ
nvidia, GeForce RTX 4090 ve