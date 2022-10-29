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    Güç bağlantısı yanan GeForce RTX 4090 ekran kartları doğrudan Nvidia’ya gidiyor

    GeForce RTX 4090 ekran kartının fazla bükülmüş kablolar nedeniyle güç bağlantısında erime yaşanması Nvidia genel merkezini harekete geçirdi. Problemli kartlar genel merkeze istendi. 
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    GeForce RTX 4090 Tam Boyutta Gör
    Bazı GeForce RTX 4090 ekran kartlarının güç bağlantı kısmında erimeler yaşanması ile başlayan olaylar silsilesinde işler farklı bir noktaya doğru gidiyor. Nvidia olayı önce kablonun çok fazla kere bükülmesine bağlarken şimdi yeni bir karar aldı.

    Yanan RTX 4090 kartlar genel merkeze

    Gelen bilgilere göre Nvidia satış ortaklarına bir uyarı göndererek güç bağlantısı erimesi ile geri gelen tüm GeForce RTX 4090 ekran kartlarının doğrudan Nvidia genel merkezine gönderilmesini istedi. Burada detaylı bir inceleme yapılacak.

    Nvidia’nın kablo haricinde bir bileşenden şüphelenip şüphelenmediği merak konusu oldu. GeForce RTX 4090 ekran kartı eriyen ilk kullanıcı ile diğer kullanıcıya Nvidia zaten ulaşıp gerekli bilgileri almıştı. Bu kez doğrudan genel merkeze gönderim istenmesi biraz istisnai bir durum.

    GeForce RTX 4090 ekran kartı özelleştirilmiş versiyonlarda 4 slota kadar çıkabiliyor. Ayrıca 160 milimetreye kadar da uzayabiliyor. Bu nedenle pek çok ATX kasada kabloları bükmeden kullanmak oldukça zorlaşıyor.

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