Asrock netbook dünyasına 12.1 ekranlı modelle giriyor

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Hazırladığı anakartlarla gündem yaratmayı başaran isimlerden Asrock, devam etmekte olan CeBIT Hannover fuarında netbook pazarına giriş yapmak için hazırladığı maliyet odaklı ve ultra-taşınabilir formdaki ilk dizüstü bilgisayarını da katılımcıların beğenisine sunuyor.

Asrock'ın MultiBook G12 isimli yeni netbook modelinin netbook dünyasındaki pek çok rakibinden farklı olarak 1280x60 çözünürlüğünü destekleyen 12.1" ekranla geldiği açıklanırken, işlemci olarak çift çekirdekli Intel çözümü (muhtemelen Atom 330) kullanıldığı açıklandı.

Araştırma kuruluşları tarafından 2010 ve sonrasında satış rakamlarının çok ciddi derecede artacağı öngörülen netbook pazarına giriş konusunda iddialı olan Asrock'ın yeni modelinde 2GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçeneği ve WiFi desteği sağlandığı belirtiliyor.

Sahip olduğu büyük ekranı sayesinde 1.7Kg gelen ve netbook segmentindeki pek çok rakibinden daha ağır olan sistem, yine pek çok rakibinden farklı olarak optik sürücüye de sahip. Asrock'ın Nisan veya Mayıs aylarında satışa sunmayı planladığı netbook'un fiyatı ise açıklanmadı.

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