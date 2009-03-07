Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asrock netbook dünyasına 12.1 ekranlı modelle giriyor

10 yıl (Son Güncelleme: 10 yıl)
5,4b
1
7
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asrock netbook dünyasına 12.1 ekranlı modelle giriyor
Tam Boyutta Gör

Hazırladığı anakartlarla gündem yaratmayı başaran isimlerden Asrock, devam etmekte olan CeBIT Hannover fuarında netbook pazarına giriş yapmak için hazırladığı maliyet odaklı ve ultra-taşınabilir formdaki ilk dizüstü bilgisayarını da katılımcıların beğenisine sunuyor.

Asrock'ın MultiBook G12 isimli yeni netbook modelinin netbook dünyasındaki pek çok rakibinden farklı olarak 1280x60 çözünürlüğünü destekleyen 12.1" ekranla geldiği açıklanırken, işlemci olarak çift çekirdekli Intel çözümü (muhtemelen Atom 330) kullanıldığı açıklandı.

Araştırma kuruluşları tarafından 2010 ve sonrasında satış rakamlarının çok ciddi derecede artacağı öngörülen netbook pazarına giriş konusunda iddialı olan Asrock'ın yeni modelinde 2GB'a kadar bellek ve 500GB'a kadar sabit disk seçeneği ve WiFi desteği sağlandığı belirtiliyor.

Sahip olduğu büyük ekranı sayesinde 1.7Kg gelen ve netbook segmentindeki pek çok rakibinden daha ağır olan sistem, yine pek çok rakibinden farklı olarak optik sürücüye de sahip. Asrock'ın Nisan veya Mayıs aylarında satışa sunmayı planladığı netbook'un fiyatı ise açıklanmadı.

Asrock netbook dünyasına 12.1 ekranlı modelle giriyor
Tam Boyutta Gör


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Vuze 10 yıl
netbook+ notebook karışımı bişey olmuş :)))
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
aoguz 10 yıl
Evet optik sürücü koymaları saçma olmuş. Zaten optik sürücü her an kullanılan bir şey değil, arada sırada kullanım için de arabada/evde/ofiste bırakılabilecek USB sürücüler gayet yeterli. Netbook gibi taşınabilirliğin önemli olduğu bir kategoride ağırlığa ve pil ömrününe yansıyacak hareketler hedeften uzaklaşmaya neden olur. Hani pil hücresi fazla olup da pilden çalışma saati artsa insan belki ağırlık dezavantajı göze alır. Yine de ekranın büyümesi iyi bir gelişme.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
OverClocK1ng 10 yıl
Saçma. Netbook'u Notebooklardan ayıran şey optik sürücüsünün olmaması. Koymuşlarsa neden netbook diyorlar. Bazı arkadaşlar hemen diyecekler "İşlemcisi Atom diye". Alakası yok. Atom olan sistemlere netbook denseydi Samsung, MSI gibi bazı markaların çıkarttıkları bazı masaüstü ince Atom işlemcili sistemlere de netbook denirdi. Ya da Via Nano işlemcili olanlara netbook denmezdi başka bir isimle anılırdı...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SERIM 10 yıl
+1 netbook değil notbook olmuş bu
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
XivA 10 yıl
diğer netboolara göre baya iyi gibi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sampiyon bilo 10 yıl
1.7 kg biraz ağır.Ama elinde performans isteyenler bunu gözardı edebilirler.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
suslu76 10 yıl
burdan çözünürlük daha yüksekmiş gibi görünüyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl AMD Phenom II X3'ü X4 Yapın! 10 yıl Erdi Özüağ (Fx57) ile CeBIT üzerine söyleşi 10 yıl Sony Türkiye ile PS3 hakkında konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Google Play Store’un yeni tasarımı
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim