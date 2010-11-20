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ASRock yeni mini-bilgisayarı Vision 3D'nin satışına başladı

8 yıl
16,1b
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Çevre Birimleri
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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ASRock yeni mini-bilgisayarı Vision 3D'nin satışına başladı
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Anakart üreticisi ASRock, oturma odaları için hazırladığı çoklu ortam odaklı yeni bilgisayarı Vision 3D'nin satışına başladı. Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken ve tasarım olarak Apple'ın Mac Mini modelini akıllara getiren Vision 3D, kompakt boyutlarının yanında donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Gücünü Intel'in 2.67GHz'de çalışan Core i5-560M işlemcisinden alan ve H55M çipsetli anakart kullanan Vision 3D, 1066MHz'de çalışan 4GB DDR3 bellekle geliyor. 500GB kapasiteli 7200 devir/dakika hızında sabit disk kullanan mini bilgisayar, ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 425M çözümünü kullanıyor.

HDMI 1.4a ve USB 3.0 konnektörlerine de sahip olan sistemde DVI, USB2.0 x 5 ve eSATA konnektörlerine yer veriliyor. Gigabit Ethernet, Blu-ray sürücü ve 8 kanal ses desteğine de sahip olan Vision 3D, gelişmiş çoklu ortam deneyimi için THX TruStudio Pro ses desteği ve 3D Video görüntüleme yeteneklerine de sahip.

Farklı konfigürasyonlara sahip olan ASRock Vision 3D'nin haberimize konu olan üst seviye temsilcisi Avrupa'da 845 Avro seviyesinden listelerde boy gösteriyor.

ASRock yeni mini-bilgisayarı Vision 3D'nin satışına başladı
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ASRock yeni mini-bilgisayarı Vision 3D'nin satışına başladı
Tam Boyutta Gör

ASRock yeni mini-bilgisayarı Vision 3D'nin satışına başladı
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DH Misafiri 8 yıl
Mac mini tasarim acisindan harika ama ozellik olarak bakinca peformansi bircogumuzu tatmin etmiyor..
en basitinden HDMI'i yeni koydular Mac mini'ye ve sanki HDMI teknolojisini yeni bulmuslar gibi davraniyorlar...
Tasarim isteyenler icin Mac,
HTPC Kullanimi acisindan bu cihaz hicde fena sayilmaz...
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DH Misafiri 8 yıl
Snow leo 10.6.3 yüklenebiliyor.Kexts sitesinde dosyası sizi bekliyor!
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tahir40 8 yıl
içine hackintosh yüklenirse süper olur :D
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forvet09 8 yıl
manyak geçirmasyon. bende ileride böyle sistemler üretmeyi planlıyorum. tabii kısmetse. şu eski analog uydu alıcısından bir pc yapayım önce..
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hakcit 8 yıl
Bu ürünü almak istesek nereden alacağız. Türkiyede satışı varmı ? Euro değil de TL fiyatı verebilen varmı ?....
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ferhatsan 8 yıl
çakma makma değil tam bir sanat eseri olmuş. mac hiç bir zaman bu kadar özelliği bir arada sunmaz. bence mac'e süper bir cevap olmuş. thx, 3d vision gerçi pek kullanılmıyor ama son teknoloji ne varsa bu cihazın içinde. gelsin türkiyeye anında alıyorum.
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kkkcrazy 8 yıl
845 euro bencede yüksek bi rakam ama bluray olmaması gibi bir opsiyonu koyunca fiyatın makul seviyeye ineceini düşünüorum ama çakma apple mac mini alırım demektende insan kendini alamıyor :)
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ozkan_tpc 8 yıl
Bu fiyata mantıklı bir çözüm değil.
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korsanzeki168 8 yıl
cakma mac mini buna birde win7 ve mac yukle tamam
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DH Misafiri 8 yıl
Tamda HT Pc arıyordum. Özellikler mükemmel ama fiyatı el yakıyor.
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DH Misafiri 8 yıl
oha 845 avroya aynı ozellıklerde laptop alırım,illa şık dursun dıye dusunursem laptopu ekranı donen tablet seklınde olanlardan alırım.laptopu tvye baglar fılm ızlerken laptopun ekranına balıklı ekran koruyucu koyar akvaryum havası olustururum.bu ne lan beyaz kucuk kasa,şık mıs:D bence 845 avroya şıkıyorlar bızı
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