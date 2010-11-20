ASRock yeni mini-bilgisayarı Vision 3D'nin satışına başladı

Anakart üreticisi ASRock, oturma odaları için hazırladığı çoklu ortam odaklı yeni bilgisayarı Vision 3D'nin satışına başladı. Kompakt boyutlarıyla dikkat çeken ve tasarım olarak Apple'ın Mac Mini modelini akıllara getiren Vision 3D, kompakt boyutlarının yanında donanım özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başarıyor.

Gücünü Intel'in 2.67GHz'de çalışan Core i5-560M işlemcisinden alan ve H55M çipsetli anakart kullanan Vision 3D, 1066MHz'de çalışan 4GB DDR3 bellekle geliyor. 500GB kapasiteli 7200 devir/dakika hızında sabit disk kullanan mini bilgisayar, ekran kartı olarak Nvidia'nın DirectX 11 destekli GeForce GT 425M çözümünü kullanıyor.

HDMI 1.4a ve USB 3.0 konnektörlerine de sahip olan sistemde DVI, USB2.0 x 5 ve eSATA konnektörlerine yer veriliyor. Gigabit Ethernet, Blu-ray sürücü ve 8 kanal ses desteğine de sahip olan Vision 3D, gelişmiş çoklu ortam deneyimi için THX TruStudio Pro ses desteği ve 3D Video görüntüleme yeteneklerine de sahip.

Farklı konfigürasyonlara sahip olan ASRock Vision 3D'nin haberimize konu olan üst seviye temsilcisi Avrupa'da 845 Avro seviyesinden listelerde boy gösteriyor.