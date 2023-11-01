Assassin's Creed Mirage seriyi köklerine döndürdü mü? Serinin geleceğinde neler var?

Tam Boyutta Gör Assassin's Creed serisi bildiğiniz gibi oyun dünyasının en popüler serilerinden birisi. Seri ilk oyunlarıyla aslında bu popülerliği ve sevgiyi kazandı ancak sonrasında çıkan oyunlarla birlikte o sevgiyi belirli bir kitleden kaybetti. Oyuncuların bir bölümü eskiye dönmesini beklerken bir bölümü de son 3 oyunun da olduğu gibi daha aksiyon odaklı tarzda kalmasını istiyordu. Ancak Ubisoft, Valhalla'nın ardından duyurduğu Assassin's Creed Mirage ile birlikte seriyi köklerine döndürdüklerini söylemişti. Assassin's Creed Mirage da geçtiğimiz haftalarda çıkışını yaptı. Peki Assassin's Creed Mirage gerçekten de serinin köklerine döndü mü?

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Serinin kökleri derken aslında oyuncular büyük bir kısmının söylemeye çalıştığı şey oynanış tarafında aksiyondan çıkıp biraz daha gizlilik tarafına kayması. Mirage da gizlilik tarafına önceki üç oyuna göre daha odaklanmış durumda evet. Eski oyunların gizlilik tarzına döndüğünü söyleyebiliriz. Oyun çıkalı bir süre olduğu için detaylarına çok girmeyeceğim. Ancak genel olarak oyunu yorumlamak gererkirse genel tarz olarak, oynanış olarak, mekanik olarak gerçekten de geçmişteki oyunlara döndüklerini söyleyebiliriz. Tam nasıl açıklayacağım bilmiyorum ama basit bir şekilde yaklaşmak gererkirse oyunun ruhu yok diyebilirim. Bu yüzden Mirage geçmiş oyunlarda yaşanan hissiyatı yaşatamıyor yine. Bunun sebebi de sanıyorum ki Origins ile başlayan yeni seride alınan bazı kararların bu oyunda da uygulanması. Bu şekilde de her ne kadar eski oyunlar gibi gözükse de içine girdikçe aslında yeni oyunların tarzının hala korunduğunu fark ediyorsunuz. Buradaki asıl soru şu bu bir geçiş oyunu mu yoksa bu şekilde devam mı edecek?

Assassin's Creed serisindeki oyunlar, teknik sıkıntıları saymazsak grafiksel anlamda çoğu zaman beni memnun etmiş ve bu grafiksel başarı ile birlikte atmosferin de güzel olmasıyla dönemi hissettirme konusunda oldukça başarılı. Mirage da bu konuda başarılı. Peki serinin geleceğine baktığımızda ne görüyoruz.

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Aslında önce şunu söylemek gerek Assassin's Creed Mirage, bir ana oyun değildi. Normalde Valhalla'nın ek paketi olarak çıkış yapması planlanan ancak gelecekteki projelerin gecikmesi sebebiyle ana oyun konumuna getirilen bir yapım. Projenin sonradan değiştiğini bilerek yorumlayınca aslında eleştiriler biraz daha azalabilir. Peki bundan sonra ne var? Bundan sonraki süreçte serinin en büyük projesi Infinite isimli online proje. Live service tarzında olacağı söylenen bu oyun, gelecekte çıkacak olan diğer ana oyunları da içerisidne barındıracak ancak hala tam olarak nasıl bir düzen üzerinden ilerleyecekleri belli değil. Bu yüzden aslında Ubisoft'u Assassin's Creed anlamında şahlandıran bir iş de oalbilir, batıran bir iş de olabilir. Çünkü bu tarz projeler gerçekten de büyük yatırım istiyor ancak oyuncular istediğini tam olarak bulamazsa çok hızlı bir şekilde düşüşe geçiyor, yakında zamanda gördüğümüz Marvel's Avengers gibi. Ancak dolu bir şekilde çıkarsa bu proje o zaman da maddi anlamda Ubisoft'u daha da yukarıya çıkaracak bir iş olabilir.

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Diğer işlere geldiğimizde en yakın zamanda çıkacak olan Assassin's Creed Jade isimli oyun bulunuyor. Mobil platformlara çıkış yapacak olan bu oyun, her ne kadar mobil olsa da yapılan son beta testlerinde oyuncuların beklentisinin üzerine çıkan bir yapım olmuştu. Önümüzdeki sene tam sürümünü büyük ihtimalle göreceğiz, bu yüzden mobil oyun sevdalıları listesine ekleyebilir. Serinin geriye kalan diğer iki projesi ise bence asıl heyecanlandıran projeler.

Projelerden ilki Assassin's Creed HEXE. Assassin's Creed HEXE serinin hikaye odaklı ana oyunlarından birisi olacak. Bu oyun ile ilgili açığa çıkan resmi bilgi çok fazla bulunmuyor ancak önemli bir iddiaya göre 16. yüzyılda, Kutsal Roma İmparatorluğu döneminde geçmesi bekleniyor ve o dönemki cadı avlarına ve paranormal oyunlara odaklanacak. yani biraz daha korku odaklı olacağını söyleyebiliriz. Çıkış tarihi çok da yakın durmuyor ancak bilgiler heyecanlandırıc diyebiliriz çünkü konsept çok enteresan.

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Son proje ise oyuncuların yıllardır Ubisoft'tan beklediği bir proje. Assassin's Creed RED isimli bu proje, Feodal Japonya döneminde geçecek ve bir samurayı canlandıracağız. Bu tema yıllardır oyuncular tarafından isteniyordu ve Ubisoft sonunda bizleri dinledi. Şu an için nasıl bir yapım olacak elbette bilmiyoruz ancak temanın, Assassin's Creed temasıyla çok uyuştuğunu düşünürsek hikaye ve oynanışın da güzel olmasıyla unutulmaz bir oyun karşımıza çıkabilir. Ancak konu Ubisoft olunca hiç de belli olmuyor.

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Toparlamak gerekirse Assassin's Creed Mirage, şu an için bir adım atmış gibi duruyor ve güzel de bir adım ama bundan sonraki yapımlarda bu adımların geliştirilmesi ve ileriye götürülmesi gerek. Ne yazık ki son oyun hala eski tatları veremiyor. Ancak bu oyunda atılan adımlar ve gelecekteki HEXE ve RED projeleriyle birleşince heyecanlandırmıyor değil. Tabii dediğim gibi burada kıritik durum Infinite isimli proje ama orada da gerçekten şu an bir bilinmezin içerisindeyiz.

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Assassin's Creed Mirage seriyi köklerine döndürdü