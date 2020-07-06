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    Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi)

    Ubisoft'un popüler oyun serisi Assassin’s Creed'in son üyesi AC Valhalla için oyun içi görüntülerden oluşan 30 dakikalık bir video sızdırıldı.
    3 gün (Son Güncelleme: 7 sa.)
    7,6b
    2
    23
    Oyunlar
    Gökhan G.
    Editör
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    Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi)
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    Assassin’s Creed serisinin son halkası AC Valhalla, bizleri Viking’lerin dünyasına götürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanan oyun, Xbox Series X etkinliğinde ilk videosuyla karşımıza çıkmıştı.

    Serinin geliştiricisi Ubisoft, 12 Temmuz tarihinde düzenleyeceği UbiForward 2020 adını verdiği dijital etkinlikte AC Valhalla’ya ait daha kapsamlı bir oyun içi video göstereceğini duyurmuştu. Ancak boş durmayan internet avcıları Ubisoft’un etkinlik kapsamında göstereceği videoya önceden ulaşmayı başardı.

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    30 dakika süren videoda kadın kahramanımızın maceralarına tanıklık ediyoruz. Şirketin paylaştığı ilk oyun içi videonun aksine, yeni fragmanda kendimizi doğrudan oyunun içinde buluyoruz. Bir sızıntı videosu olduğu için görüntüler ne yazık ki çok net değil. Ancak videoya oyun ile ilgili bir fikir edinmek kapsamında göz atılabilir.

    Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi)
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    Ubisoft’un resmi olarak yayınlamadığı videounun her an kaldırılma ihtimali bulunuyor. Bu sebeple görüntüleri izlemek için acele etmek isteyebilirsiniz. AC Valhalla, bu yıl içinde piyasaya sürülecek.



    https://wccftech.com/ac-valhalla-gameplay-leaks/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    s1las 3 gün yeni yorumcu en beğenilen
    Odyssey Viking yaması full indir
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    uchihaitachi (emin sarıtepe) 3 gün
    Odyssey e ek paket gelmiş gibi
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    qoqoCAN (qoqo CAN) 2 gün dere.beyi
    5 kuruş etmezse niye oynuorsun?
    1 Yanıt Yanıtla +6
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    Yorumlar (20) Yorum Yaz Forumda Gör
    headhunter (Osman Bakan) 8 sa.
    düz versiyonunu indiirm kuponu ile 200 tl ye almazsınız sonra da Türkçe dik yok diye ağlarsınız.
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    DH Misafiri 1 gün
    Yok Olmamış Ben Hala Ezio Trilogy oynamayı daha çok seviom
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    assassinjoy (Berk Özdek) 1 gün
    Oyunun tek katkısı tarihi öğretileridir. Gerçekten farklı bilgiler öğrenilebiliyor oyunda. Fakat oynanış ve hikayede üzerine bir şeyler katmadan geliyorlar. Her sene aynı oyuna farklı ek paket kurulmuş şekliyle oynuyoruz.
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    alito (A. Teyfik Görmez) 1 gün
    Aynı bokun laciverti olmuş bu. Bu şekilde çıkacaksa bence hiç çıkmasın daha iyi. İşin komiği, adamlar bir de ekip kurdu ki kopyala/yapıştır oyunlar azalsın diye.
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    BCRTVKCS (Kamil Cihan Sipahi) 1 gün
    Assassin's Odyssey Witcher Valhalla 3
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    zAHoK 2 gün yeni yorumcu
    Diğer assassin's oyunlarının üzerine pack yüklemişler gibi sadece deniz kısmını beğendim
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    dere.beyi (sert dert) 2 gün
    para vermeden oynarız
    5 kuruşş etmez
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    JRache (Gökhan Şenak) 3 gün
    Dövüş mekaniklerinden bir gram zevk alacakmışım gibi durmuyor bildiğin önceki oyunun kopyası klasik ubisoft oyunu diyip geçiyorum bu zamana kadar parası ne ise verip aldım bu oyunları ama artık yeter daha fazla kopya oyunlara para kaptıramam.
    Yanıtla +3
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    akınusta 3 gün yeni yorumcu
    keşke videoya biraz daha özen gösterselerdi daha güzel olabilirdi
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    rohan32 (muhsin burak keskin) 3 gün
    pardon ama beğenmedim.
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    7584 kez okundu.
    20 kişi, toplam 20 yorum yazdı.

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    assassins creed valhalla, assassin's creed valhalla ve Yazılım
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