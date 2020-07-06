Assassin’s Creed Valhalla’dan 30 dakikalık oynanış videosu sızdırıldı (yeni video eklendi)

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Assassin’s Creed serisinin son halkası AC Valhalla, bizleri Viking’lerin dünyasına götürmeye hazırlanıyor. Geçtiğimiz aylarda resmiyet kazanan oyun, Xbox Series X etkinliğinde ilk videosuyla karşımıza çıkmıştı.

Serinin geliştiricisi Ubisoft, 12 Temmuz tarihinde düzenleyeceği UbiForward 2020 adını verdiği dijital etkinlikte AC Valhalla’ya ait daha kapsamlı bir oyun içi video göstereceğini duyurmuştu. Ancak boş durmayan internet avcıları Ubisoft’un etkinlik kapsamında göstereceği videoya önceden ulaşmayı başardı.

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30 dakika süren videoda kadın kahramanımızın maceralarına tanıklık ediyoruz. Şirketin paylaştığı ilk oyun içi videonun aksine, yeni fragmanda kendimizi doğrudan oyunun içinde buluyoruz. Bir sızıntı videosu olduğu için görüntüler ne yazık ki çok net değil. Ancak videoya oyun ile ilgili bir fikir edinmek kapsamında göz atılabilir.

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Ubisoft’un resmi olarak yayınlamadığı videounun her an kaldırılma ihtimali bulunuyor. Bu sebeple görüntüleri izlemek için acele etmek isteyebilirsiniz. AC Valhalla, bu yıl içinde piyasaya sürülecek.

https://wccftech.com/ac-valhalla-gameplay-leaks/

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