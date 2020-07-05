Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor

1994 yılında hayatımıza giren Sony’nin PlayStation konsolu, taşınabilir cihazlar da dahil piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bugüne kadar 500 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Kaliteli oyunların getirdiği bu başarıya, şirketin Japonya’daki fabrikasının katkısı da oldukça büyük.
Ayrıca Bkz. "Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video)"İlginizi Çekebilir The Last of Us Part II, PS4 Pro fanlarının çok gürültülü çalışmasına neden oluyor
Ülkenin Kisarazu kentinde kurulu olan ve verimlilik konusunda sınırları zorlayan fabrika, mevcut kurulumuyla dakikada iki PlayStation 4 konsolu üretebiliyor. Japon Mitsubishi üretimi 32 adet robotun görev yaptığı ve 2018 yılında tamamlanan 30 metrelik üretim bandında sadece dört insan görev yapıyor.
Mitsubishi’nin tedarik ettiği oldukça yetenekli robotlar, kablolama işleri dahil her türlü ince işçiliğin altından kalkabilecek şekilde tasarlanmış. Fabrikada görev yapan işçilerin yegâne sorumlulukları ise konsolun ana kartını üretim hattına yüklemek ve imalatı tamamlanan cihazları da kutularına yerleştirmek olarak belirlenmiş.
2019 yılı itibariyle olgunlaşmaya başlayan üretim yöntemi, görünüşe göre Kasım ayında bizlerle olacak PlayStation 5 konsolunun üretim aşamasında da şirkete önemli avantajlar sağlayacak. Sony, Kisarazu fabrikasında; PS4, PS4 Pro, PS5 ve PS5 Digital Edition konsollarını üretmeyi planlıyor.
https://www.tweaktown.com/news/73611/sonys-factory-can-assemble-playstation-console-every-30-seconds/index.html Yorum Yaz Paylaş Tweetle Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Üretmeden, çalışmadan, rahat yaşamaya alışmış toplumlar asla refah bir hayat süremez.
Hiçbir şey üretmeden, çalışmadan, üretenin malına göz koymanın Türkçesi "Türkiye'dir."
Üretmeden, çalışmadan, rahat yaşamaya alışmış toplumlar asla refah bir hayat süremez.
Hiçbir şey üretmeden, çalışmadan, üretenin malına göz koymanın Türkçesi "Türkiye'dir."
ülkende renault clio üretiliyor, kaç asgari ücretle alabiliyorsun?
https://prnt.sc/tcf8l5
https://www.amazon.de/PlayStation-Konsole-F-Chassis-DualShock-Controller/dp/B07HHPX4N1/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ps4&qid=1593995005&s=videogames&sr=1-2
almanyada ps4 300 euro, bakalım asgari ücret kaç paraymış:
https://prnt.sc/tcf9g0
beşiktaşlılar tiner çekiyor diyorlar, doğru galiba, bu anca tiner kafası olabilir.
paran değersizleşiyor paran, alım gücün düşüyor? anladın? üstüne devlet hayvan gibi vergi alıyor.
yazık günah şu forumda 2010 adet mesajın var, mağaradan gelmişsin mağaradan devam ediyorsun...
ülkende renault clio üretiliyor, kaç asgari ücretle alabiliyorsun?
https://prnt.sc/tcf8l5
https://www.amazon.de/PlayStation-Konsole-F-Chassis-DualShock-Controller/dp/B07HHPX4N1/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ps4&qid=1593995005&s=videogames&sr=1-2
almanyada ps4 300 euro, bakalım asgari ücret kaç paraymış:
https://prnt.sc/tcf9g0
beşiktaşlılar tiner çekiyor diyorlar, doğru galiba, bu anca tiner kafası olabilir.
paran değersizleşiyor paran, alım gücün düşüyor? anladın? üstüne devlet hayvan gibi vergi alıyor.
yazık günah şu forumda 2010 adet mesajın var, mağaradan gelmişsin mağaradan devam ediyorsun...