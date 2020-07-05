Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor

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1994 yılında hayatımıza giren Sony’nin PlayStation konsolu, taşınabilir cihazlar da dahil piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bugüne kadar 500 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Kaliteli oyunların getirdiği bu başarıya, şirketin Japonya’daki fabrikasının katkısı da oldukça büyük.

Ayrıca Bkz. "Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video)"

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Ülkenin Kisarazu kentinde kurulu olan ve verimlilik konusunda sınırları zorlayan fabrika, mevcut kurulumuyla dakikada iki PlayStation 4 konsolu üretebiliyor. Japon Mitsubishi üretimi 32 adet robotun görev yaptığı ve 2018 yılında tamamlanan 30 metrelik üretim bandında sadece dört insan görev yapıyor.

Mitsubishi’nin tedarik ettiği oldukça yetenekli robotlar, kablolama işleri dahil her türlü ince işçiliğin altından kalkabilecek şekilde tasarlanmış. Fabrikada görev yapan işçilerin yegâne sorumlulukları ise konsolun ana kartını üretim hattına yüklemek ve imalatı tamamlanan cihazları da kutularına yerleştirmek olarak belirlenmiş.

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2019 yılı itibariyle olgunlaşmaya başlayan üretim yöntemi, görünüşe göre Kasım ayında bizlerle olacak PlayStation 5 konsolunun üretim aşamasında da şirkete önemli avantajlar sağlayacak. Sony, Kisarazu fabrikasında; PS4, PS4 Pro, PS5 ve PS5 Digital Edition konsollarını üretmeyi planlıyor.

https://www.tweaktown.com/news/73611/sonys-factory-can-assemble-playstation-console-every-30-seconds/index.html

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