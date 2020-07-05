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    Oyun Konsolları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor

    Sony'nin Japonya'nın Kisarazu kentinde kurulu olan fabrikası, verimlilik konusunda sınırları zorluyor. Fabrikadaki robotlar dakikada iki PS4 konsolu üretebiliyor.
    3 gün
    5,6b
    1
    34
    Oyun Konsolları
    Gökhan G.
    Editör
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    Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor
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    1994 yılında hayatımıza giren Sony’nin PlayStation konsolu, taşınabilir cihazlar da dahil piyasaya sürüldüğü tarihten itibaren bugüne kadar 500 milyondan fazla satış rakamına ulaştı. Kaliteli oyunların getirdiği bu başarıya, şirketin Japonya’daki fabrikasının katkısı da oldukça büyük.

    Ayrıca Bkz. "Horizon Zero Dawn, PC vs PS4 Pro grafik karşılaştırması (video)"

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    Ülkenin Kisarazu kentinde kurulu olan ve verimlilik konusunda sınırları zorlayan fabrika, mevcut kurulumuyla dakikada iki PlayStation 4 konsolu üretebiliyor. Japon Mitsubishi üretimi 32 adet robotun görev yaptığı ve 2018 yılında tamamlanan 30 metrelik üretim bandında sadece dört insan görev yapıyor.

    Mitsubishi’nin tedarik ettiği oldukça yetenekli robotlar, kablolama işleri dahil her türlü ince işçiliğin altından kalkabilecek şekilde tasarlanmış. Fabrikada görev yapan işçilerin yegâne sorumlulukları ise konsolun ana kartını üretim hattına yüklemek ve imalatı tamamlanan cihazları da kutularına yerleştirmek olarak belirlenmiş.

    Sony, robot işçilere yer verdiği fabrikasında bir PS4 konsolu 30 saniyede üretiyor
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    2019 yılı itibariyle olgunlaşmaya başlayan üretim yöntemi, görünüşe göre Kasım ayında bizlerle olacak PlayStation 5 konsolunun üretim aşamasında da şirkete önemli avantajlar sağlayacak. Sony, Kisarazu fabrikasında; PS4, PS4 Pro, PS5 ve PS5 Digital Edition konsollarını üretmeyi planlıyor.



    https://www.tweaktown.com/news/73611/sonys-factory-can-assemble-playstation-console-every-30-seconds/index.html Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    En Beğenilen Yorumlar Tümünü Genişlet Yorum Yaz
    alito (A. Teyfik Görmez) 3 gün en beğenilen
    30 saniyede üretilen bir ürün için 2 ay çalışmak zorunda olmanın Türkçesi "Türkiye"dir.
    5 Yanıt Yanıtla +58
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    VaporWave (Emre ) 3 gün alito
    ne alaka şimdi? bir şeyin değerini kaç saniyede üretildiği mi belirliyor?
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 3 gün alito
    Üretmezsen elbette 2 ay çalışmak zorunda kalırsın. Sen üret konsolu, 30 saniye üret, tüm dünyaya yüz milyonlarca sat, sadece konsol değil tüm sanayi üretimin böyle olsun, 2 gün çalışarak alırsın o zaman.

    Üretmeden, çalışmadan, rahat yaşamaya alışmış toplumlar asla refah bir hayat süremez.

    Hiçbir şey üretmeden, çalışmadan, üretenin malına göz koymanın Türkçesi "Türkiye'dir."
    1 Yanıt Yanıtla +19
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    Spider_hip (Doğan Eray) 3 gün alito
    Günde 10 saat çalıştığını ve pazarları çalışmadığını varsayarsak yaklaşık 1.872.000 saniye çalışarak o 30 saniyelik konsolu alabiliyoruz :D
    Yanıtla +6
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    gcb1903 (Gökhan BEDİR) 3 gün alito
    Üretmezsen elbette 2 ay çalışmak zorunda kalırsın. Sen üret konsolu, 30 saniye üret, tüm dünyaya yüz milyonlarca sat, sadece konsol değil tüm sanayi üretimin böyle olsun, 2 gün çalışarak alırsın o zaman.

    Üretmeden, çalışmadan, rahat yaşamaya alışmış toplumlar asla refah bir hayat süremez.

    Hiçbir şey üretmeden, çalışmadan, üretenin malına göz koymanın Türkçesi "Türkiye'dir."
    Üretmezsen elbette 2 ay çalışmak zorunda kalırsın. Sen üret konsolu, 30 saniye üret, tüm dünyaya yüz milyonlarca sat, sadece konsol değil tüm sanayi üretimin bö...
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    1 Yanıt Yanıtla +19
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    bullx 3 gün gcb1903
    niye avrupa ülkeleri çok mu konsol üretiyorda bize göre alım güçleri fazla?

    ülkende renault clio üretiliyor, kaç asgari ücretle alabiliyorsun?

    https://prnt.sc/tcf8l5

    https://www.amazon.de/PlayStation-Konsole-F-Chassis-DualShock-Controller/dp/B07HHPX4N1/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ps4&qid=1593995005&s=videogames&sr=1-2

    almanyada ps4 300 euro, bakalım asgari ücret kaç paraymış:

    https://prnt.sc/tcf9g0



    beşiktaşlılar tiner çekiyor diyorlar, doğru galiba, bu anca tiner kafası olabilir.


    paran değersizleşiyor paran, alım gücün düşüyor? anladın? üstüne devlet hayvan gibi vergi alıyor.


    yazık günah şu forumda 2010 adet mesajın var, mağaradan gelmişsin mağaradan devam ediyorsun...




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    bullx 3 gün (düzenlendi) gcb1903
    niye avrupa ülkeleri çok mu konsol üretiyorda bize göre alım güçleri fazla?

    ülkende renault clio üretiliyor, kaç asgari ücretle alabiliyorsun?

    https://prnt.sc/tcf8l5

    https://www.amazon.de/PlayStation-Konsole-F-Chassis-DualShock-Controller/dp/B07HHPX4N1/ref=sr_1_2?__mk_de_DE=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&dchild=1&keywords=ps4&qid=1593995005&s=videogames&sr=1-2

    almanyada ps4 300 euro, bakalım asgari ücret kaç paraymış:

    https://prnt.sc/tcf9g0



    beşiktaşlılar tiner çekiyor diyorlar, doğru galiba, bu anca tiner kafası olabilir.


    paran değersizleşiyor paran, alım gücün düşüyor? anladın? üstüne devlet hayvan gibi vergi alıyor.


    yazık günah şu forumda 2010 adet mesajın var, mağaradan gelmişsin mağaradan devam ediyorsun...




    Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
    niye avrupa ülkeleri çok mu konsol üretiyorda bize göre alım güçleri fazla? ülkende renault clio üretiliyor, kaç asgari ücretle alabiliyorsun?
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    3 Yanıt Yanıtla +19
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    monacomen 3 gün bullx
    Her halta niye Almanyayı örnek gösteriyorsun? Niye dünyada ekonomisi en iyi ülkeyi göstererek Türkleri aşağılıyorsun, senin derdin ne? Almanya Türkiyenin coğrafi komşusu veya aynı ırktayız da biz mi bilmiyoruz. Almanya'da terör mü var, sınır komşuları mı savaş içinde? Siyasi çatışmalar mı var yada kaç kez darbe oldu? Kendini Almanya ile kıyaslayacak ülke Fransadır, İtalya İspanyadır. Bizim kategorimiz Yunanistan, Rusya gibi ülkeler onların da konsol ürettiği yok.
    1 Yanıt Yanıtla +2
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    Kerim5100 (Kerim Ş.) 3 gün bullx
    Türkiye 422 euro mu🤣🤣🤣🤣🤣
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    firat_kilic 2 gün
    Tak 2.5a sigorta SGK kıdem tazminatı istemez. Ağzının suyu akanlar var selpak vereyim. O zamana kadar umutla zam bekle yaşa robotlar gelince de görürsün umudu. Olacakları ön gör ve düşün. Eskiden söyledik deli dediler. Şimdi herkes söylesin hep beraber hadi bakayım.
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    redoracle (yıldırım coolboy) 2 gün
    O da bişey mi burda daha kısa sürede bu ürünlere vergi konulabiliyor,üretmeden daha fazla kar elde ediliyor.
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    jürklopp 3 gün
    Monte işlemi mi yoksa her parçanın üretimi mi 🤔
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    Portraitclub 3 gün
    Zaten gelecek 50 yıl içinde bir çok insan işini kaybedecek. 2. Dünya savaşından beri insanlar işlerini kaybediyor, insan gücüyle yapılan bir çok iş robotlara devredildi.
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    monacomen 3 gün
    3 kişi ile konsol üretiyor ise 5 kişi ile de otomobil yapar, 10 kişi ile bina diker 15 kişi ile de roker yapar. Bu da demektir ki ileride fabrikada çalışan değil evde oturup yazılıp yapan Japon olacak. Yani ya işsizlik artacak ya da nüfus azaltılıp sadece yazılım yapacak adamlar olacaktır. Şu an bizde olması işsizlik rekoru olacağından geç gelmesi iyi olur.
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    darkaura 3 gün
    otomasyon uretimin bu hizla gelismesi turkiye gibi ekonomisi ucuz is gucu ve montaj sanayine dayanan ulkeler icin en buyuk tehdit. turkiye olarak zengin yeralti kaynaklarin yok, ileri teknolojiye dayanan katmadegeri yuksek uretimin yok, tek varligin ucuz insan gucu. otomasyonla oda elinden gittikden sonra ne yapacaksin. dunyada sicak para ucuzken, ekonmin iyiyken ileri teknoloji uretim alanlarina, yuksek egitimli insan gucune yatirim yapmak gerekiyordu. ne yazikki o trende kacti. bundan sonrasinda dis ticaret acigimiz surekli ve surekli acilacak. bunlar daha iyi zamanlarimiz gibi gozukuyor
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    DH Misafiri 3 gün
    Ulan Arkadaş 30 saniyede üretiliyor.Piyasada fiyatlar uçmuş 3000 ile 4000 bin arasında fiyatı ucuzlat ucuzlatsa bu kez memlekette vergiler ağırlaştı.<br /><br />Benim gibi G<br /><br />Fakir ler alamıyor.Enson SEGADREAMCAST girdi eve başkada konsol girmedi..üzgün üzgün..
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    DH Misafiri 3 gün
    Sony bu alanda rakipsiz gerçekten
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    Fearless_tr (Cengiz ................) 3 gün
    Bu otomasyon cok tehlikeli olmaya basladi, fakat benim anlamadigim herseyi otomasyon yapiyorsun insan gücüne ihtiyac olmadigi icin istihtamda saglamiyorsun isi gücü olmayan adama ne saticaksin gelecekte yani bir yerde tikanicaktir bu sistem.
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    Herman_Wolff (... ...) 3 gün
    Kesin bu Japonlar da bizi kıskanıyordur
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