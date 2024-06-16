Astronotlar yakıt üretmek için ay tozunu kullanabilirler

Tam Boyutta Gör Ay altyapısı oluşturmak için Dünya'dan malzeme taşımak maliyetli ve zaman alıcı bir çaba olarak görülüyor. Waterloo Üniversitesi Yeni Enerji Araştırmaları Laboratuvarı'ndan (LEER) bir grup araştırmacı bu durumu tersine çevirmek istiyor.

Araştırmacılar Ay'ın yüzeyinde doğal yakıt üretmek istiyor

Ay regolitinin (ay'ın en üst toprak ve toz tabakası) yaşamı desteklemek ve enerji üretmek için kullanılması konusunda deneyler başladı. Ay tozunun kullanılabilir malzemelere dönüştürülebilen ve yerel olarak bulunabilen bir kaynak olduğunu öne sürüyorlar.

Son çalışmanın başyazarı Connor MacRobbie, Ay regolitinin oksijenle gömülü çok sayıda metalik toz içerdiğini, halihazırda oksijen içerdiğinden termal enerji üretmek için atmosferik oksijene ihtiyaç duymadan kullanılabileceğini söyledi.

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Araştırmacılar, gerçek ay toprağıyla benzer özelliklere sahip regolit benzeri bir madde kullanıyorlar. Isıtma ve imalat gibi çeşitli uzay bazlı uygulamalar için farklı yakıt ve oksitleyici bileşim kombinasyonları test edildi. Bu deneyler ise ay ortamını taklit edecek şekilde tasarlanmış bir yanma odasında gerçekleştirildi.

Deney sonuçları, Ay'ın üst toprağının Ay'ın gelişimine güç sağlama ve insanların Ay yüzeyini keşfetmesine ve orada yaşamasına olanak sağlama konusunda ümit veriyor. Yerinde kaynak kullanımını kolaylaştırmak ve döngüsel uzay ekonomisini desteklemek için Kanadalı ve uluslararası araştırmacılarla işbirliği içinde.

Araştırmacılar, ısı üretecek bir termit reaksiyonu oluşturmak için kullanılmayan uydulardan alınan alüminyumun ay regolitiyle birlikte kullanılmasını da araştırdılar. Uydu malzemesinin bir yakıt kaynağı oluşturmak için geri dönüştürülmesi Dünya ve Ay etrafındaki uzay enkazı sorunlarının da hafifletilmesine yardımcı olacak.

MacRobbie, yaptıkları araştırmalarla Ay'da ve ötesinde sürdürülebilir insan yerleşimine olanak sağlayacak altyapı ve teknolojinin oluşturulmasına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

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