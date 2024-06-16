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    Astronotlar yakıt üretmek için ay tozunu kullanabilirler

    Araştırmacılar, ay ortamını taklit etmek için bir yanma odası tasarladı. Doğrudan ay yüzeyinden elde edilen toprak, astronotların ayda kalıcı bir varlık kurmasına ve sürdürmesine yardımcı olabilir.
    Astronotlar yakıt üretmek için ay tozunu kullanabilirler Tam Boyutta Gör
    Ay altyapısı oluşturmak için Dünya'dan malzeme taşımak maliyetli ve zaman alıcı bir çaba olarak görülüyor. Waterloo Üniversitesi Yeni Enerji Araştırmaları Laboratuvarı'ndan (LEER) bir grup araştırmacı bu durumu tersine çevirmek istiyor.

    Araştırmacılar Ay'ın yüzeyinde doğal yakıt üretmek istiyor

    Ay regolitinin (ay'ın en üst toprak ve toz tabakası) yaşamı desteklemek ve enerji üretmek için kullanılması konusunda deneyler başladı. Ay tozunun kullanılabilir malzemelere dönüştürülebilen ve yerel olarak bulunabilen bir kaynak olduğunu öne sürüyorlar.

    Son çalışmanın başyazarı Connor MacRobbie, Ay regolitinin oksijenle gömülü çok sayıda metalik toz içerdiğini, halihazırda oksijen içerdiğinden termal enerji üretmek için atmosferik oksijene ihtiyaç duymadan kullanılabileceğini söyledi.

    Araştırmacılar, gerçek ay toprağıyla benzer özelliklere sahip regolit benzeri bir madde kullanıyorlar. Isıtma ve imalat gibi çeşitli uzay bazlı uygulamalar için farklı yakıt ve oksitleyici bileşim kombinasyonları test edildi. Bu deneyler ise ay ortamını taklit edecek şekilde tasarlanmış bir yanma odasında gerçekleştirildi. 

    Deney sonuçları, Ay'ın üst toprağının Ay'ın gelişimine güç sağlama ve insanların Ay yüzeyini keşfetmesine ve orada yaşamasına olanak sağlama konusunda ümit veriyor. Yerinde kaynak kullanımını kolaylaştırmak ve döngüsel uzay ekonomisini desteklemek için Kanadalı ve uluslararası araştırmacılarla işbirliği içinde.

    Araştırmacılar, ısı üretecek bir termit reaksiyonu oluşturmak için kullanılmayan uydulardan alınan alüminyumun ay regolitiyle birlikte kullanılmasını da araştırdılar. Uydu malzemesinin bir yakıt kaynağı oluşturmak için geri dönüştürülmesi Dünya ve Ay etrafındaki uzay enkazı sorunlarının da hafifletilmesine yardımcı olacak.

    MacRobbie, yaptıkları araştırmalarla Ay'da ve ötesinde sürdürülebilir insan yerleşimine olanak sağlayacak altyapı ve teknolojinin oluşturulmasına yardımcı olmak istediklerini söyledi.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 2 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 2 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

    Profil resmi
    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 4 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 5 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 7 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 7 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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