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Asus 32nm Intel işlemciler için üç yeni anakart hazırladı

9 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus 32nm Intel işlemciler için üç yeni anakart hazırladı
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Anakart üretiminde sektörün lider oyuncularından biri olan Asus, H55 ve H57 çipsetli yeni modellerini duyurdu. Intel'in 32nm üretim teknolojisiyle hazırladığı entegre grafik özellikli işlemciler için geliştirilen anakartlardan H55 çipsetli modeller P7H55D-M EVO ve P7H55-M PRO, H57 çipsetli model ise P7H57D-V EVO kod adını taşıyorlar. Intel'in LGA1156 formundaki tüm işlemcileriyle uyumlu olan anakartlarda dört adet DIMM slotu bulunuyor ve çift kanal DDR3 bellek desteği sunuluyor. Yüksek performansla birlikte enerji verimliliği için EPU teknolojisine de yer verilen anakartlarda, GPU Boost teknolojisiyle işlemciye entegre grafik yongasının saat hızı arttırılabiliyor.

Harici ekran kartı kullanmak isteyenler için modeline göre en az bir adet PCIe x16 slotuna sahip olan anakartlarda, altı adet SATA-II portuyla birlikte Gigabit Ethernet ve 7.1 kanal yüksek tanımlı ses desteği gibi özelliklere de yer veriliyor. Entegre grafik birimi için FDI ara birimine destek veren anakartlar, görüntü aktarımı için D-Sub, DVI ve HDMI konnektörleriyle geliyorlar. Diğer modellerden farklı olarak P7H57D-V EVO'da iki adet SATA-III (Marvell kontrolcüsü ile) ve iki adet USB 3.0 (NEC kontrolcüsü ile) konnektörüne yer veriliyor. Anakartların resmi satışına 7 Ocak'ta başlanması bekleniyor.


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SpawnOnur 7 yıl
Asus genelde iyi anakartlar yapar.Umarım bu surerliliği değişmez.
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ssschutzstaffel_ss 9 yıl
tşkkler
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WinteR 9 yıl
Diğer alternatiflerinde de 30$ pahalı olacaktır
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m@vibereli 9 yıl
arkadaşlar bu anakartların P55 lere güre fiyatları nasıl olur sizce?..
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BoSS03 9 yıl
Kart gayet güzel ben pek ısınamadım asusun tüm anakartlarına ama bu sefer büyük çıkış yapcak galiba paylaşım güzel haber diye buna derim :)))))))
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hooper 9 yıl
bir de fiyatlarını öğrensek şunların??? teşekkürler bilgilendirme için
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Xantiave 9 yıl
haber için saolun :)
güzel bir anakarta benziyor
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sahafiec 9 yıl
haber için teşekkürler.


geç bile kaldı Asus normalde hep ilk açıklamaları yapanlardan olur...

bunların fiyatları normal P55 lere göre nasıl olacak acaba..
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TELESCOPE 9 yıl
güzel bir kart olduğu belli, paylaşım için teşekkürler
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