Asus: 420 milyondan fazla anakart sattık

Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, 1989 yılından bu yana 420 milyondan fazla anakart sattığını açıkladı. Son kullanıcılar için giriş seviyesinden yüksek performans segmentine kadar çok sayıda model sunduğunu belirten firma, 7/24 çalışan sunucu sistemler ve iş istasyonlarına özel yüksek performanslı anakartlar da sunuyor.

Bugüne kadar satılan 420 milyon anakartı arka arkaya dizdiğinizde dünyanın etrafını üç kere dolaşacak uzun bir kuyruk oluşacağını söyleyen Asus, 2011'de çıkacak yeni nesil işlemcileri için yeni bir konsept belirlediğini ve satışları daha da arttıracağını söylüyor. Asus, Sandy Bridge işlemcileri için Dual Intelligent Processor 2 teknolojisini kullanacak.

Yeni nesil dijital güç tasarımını temel alan Dul Intelligent Processor 2 teknolojisinin merkezinde dijital güç tasarımı, geliştirilmiş EPU ve TPU teknolojileri yatıyor. Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için sadece teknolojik atılımla yetinmeyen firma, kutu tasarımlarında da değişikliğe gidiyor. Firmanın tüm yeniliklerini ilerleyen haberlerimizde bulabileceksiniz.