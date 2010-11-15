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Asus: 420 milyondan fazla anakart sattık

8 yıl
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Anakart
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus: 420 milyondan fazla anakart sattık
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Dünyanın en büyük anakart üreticilerinden Asus, 1989 yılından bu yana 420 milyondan fazla anakart sattığını açıkladı. Son kullanıcılar için giriş seviyesinden yüksek performans segmentine kadar çok sayıda model sunduğunu belirten firma, 7/24 çalışan sunucu sistemler ve iş istasyonlarına özel yüksek performanslı anakartlar da sunuyor.

Bugüne kadar satılan 420 milyon anakartı arka arkaya dizdiğinizde dünyanın etrafını üç kere dolaşacak uzun bir kuyruk oluşacağını söyleyen Asus, 2011'de çıkacak yeni nesil işlemcileri için yeni bir konsept belirlediğini ve satışları daha da arttıracağını söylüyor. Asus, Sandy Bridge işlemcileri için Dual Intelligent Processor 2 teknolojisini kullanacak.

Yeni nesil dijital güç tasarımını temel alan Dul Intelligent Processor 2 teknolojisinin merkezinde dijital güç tasarımı, geliştirilmiş EPU ve TPU teknolojileri yatıyor. Intel'in Sandy Bridge işlemcileri için sadece teknolojik atılımla yetinmeyen firma, kutu tasarımlarında da değişikliğe gidiyor. Firmanın tüm yeniliklerini ilerleyen haberlerimizde bulabileceksiniz.

Asus: 420 milyondan fazla anakart sattık
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tahir40 8 yıl
Dünya genelinde kalite ve anakart deyince akla evga gelebilir ama Türkiyede kesinlikle asus. Türkiyede de asusu 1 numara yapan kaliteli teknik servisi çizgi elektroniktir. Adamlar hem 3 yıl garanti veriyor hem de garantisi olmayan ürüne bile bakıyor.
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ygtsrn 8 yıl
asus veya daha başka markalar fiyata göre kart yapıyorlar bu başka ürünlerde oldugu gibi varsa paran slk ya binersin yoksa focusa :) her kesime göre mal var sonucta. ve bozuluk bozulmama konusunda teknoloji sadece şans işi.
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vidoko 8 yıl
asusu n üst seviye ve ota seviye anakartları iyi ancak alt seeviye ucuz anakartları çok dandik.. gigabite ondan daha iyi ..
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OverClocK1ng 8 yıl
Asus'un anakartları genelde sorunsuz ama bazılarının mühendisliğini hiç beğenmiyorum. Tasarım özürlü olanları var. Ama kalitesi iyi. En ucuz anakartı bile belli bir kalitede. Ama parama göre ilk tercihim EVGA olur o ayrı :))
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_SeRHaT_ 8 yıl
EVGA biraz daha farklı bir politika benimsiyor. Asus her kesime ürün yaparken, EVGA üst segment ürünler çıkarıyor. Herhalde EVGA'ya rakip gösterilebilecek anakartlar R.O.G. serisinin ürünleri olur. İster Asus, ister Gigabyte veya başka bir üretici olsun maliyeti düşürmek ve zarar etmemek için kaliteden taviz vermek zorundalar.
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StreamRolleR 8 yıl

OverClocKing

Asus'un anakartları genelde sorunsuz ama bazılarının mühendisliğini hiç beğenmiyorum. Tasarım özürlü olanları var. Ama kalitesi iyi. En ucuz anakartı bile belli bir kalitede. Ama parama göre ilk tercihim EVGA olur o ayrı :))

Abit diyorum ve konuşmamı sonlandırıyorum
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ozkan_tpc 8 yıl
Tercihimi şu ana kadar Gigabyte dan yana kullanmış olsam da her daim aklımda bir yeri vardır Asus un. Bir sonraki sistemimde olacak inş.
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The@Thing 8 yıl
asus u tek geçerim
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Tolgá 8 yıl
bu sandy bridge ne iş arkadaş herkes üzerinde çok duruyor..bu kadar özeni x58de yapmadılar..asus ve gigabyte forever..
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lj94 8 yıl
söz konusu donanım olunca tek güvendiğim marka asus.
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