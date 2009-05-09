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Asus, CULV platformunu kullanan U serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı

10 yıl
7,1b
1
2
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus, CULV platformunu kullanan U serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı
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Atom platformuyla netbook ve nettop sistemlerde, Centrino 2 platformuyla da dizüstü bilgisayarlarda iddialı olan Intel, AMD'nin MacBook Air gibi ultra-ince tasarımlı dizüstü bilgisayarlar için geliştirdiği Yukon platformuna karşı CULV (consumer ultra low voltage) platformunu geliştirdi. Dünya devi bilgisayar ürticilerince kullanılmaya başlanan CULV platformuna ilgi gösteren son isim Tayvanlı donanım devlerinden Asus oldu ve firma U serisi dizüstü bilgisayarlarını duyurdu.

MSI ve Acer'dan sonra CULV platformuyla taşınabilir sistem hazırlamaya başlayan Asus, U serisi altında tasarımlı odaklı çok sayıda modeli kullanıma sunmayı planlıyor. 12.1", 13.3", 14" ve 15.6" gibi farklı ekran boyutuna sahip dizüstü bilgisayarların ağırlıkları ise yine modeline göre 1.6Kg ve 2.6Kg arasında değişiyor.

Yayımlanan listeden de takip edilebileceği üzere Asus'unyeni dizüstü bilgisayarları yine modeline göre 4GB'a kadar bellek desteği, entegre/harici ekran kartı seçeneği ve 250GB, 320GB ve 500GB gibi farklı kapasitelerde alternatif sabit disk seçeneklerine de sahip. Asus'un ilk detayları gün ışığına çıkan CULV tabanlı U serisi dizüstü bilgisayarları için henüz herhangi bir fiyat bilgisi bulunmuyor.

Asus, CULV platformunu kullanan U serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı
Tam Boyutta Gör

Asus, CULV platformunu kullanan U serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı
Tam Boyutta Gör

Asus, CULV platformunu kullanan U serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı
Tam Boyutta Gör

Asus, CULV platformunu kullanan U serisi dizüstü bilgisayarlarını tanıttı
Tam Boyutta Gör


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sertacaygun 10 yıl
U80V'nin P8600 ve 50GB'lığı bende olsa keşke..
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nightsoldier 10 yıl
TAsarım tek kelimeyle harika.Özelliklerde üst düzey performans istemeyenler için iyi(u80v hariç)
Ben sadece tasarımından dolayı alırdım bu aleti.
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