Asus, dünyanın en ince 13.3 inç OLED laptopunu yeni Intel işlemcilerle güncelledi

Tam Boyutta Gör Asus, CES 2024'te tanıttığı ürünlerine bir yenisini daha ekledi: Zenbook S13 OLED. Intel Core Ultra işlemcilerden güç alan ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar, Asus'un iddiasına göre dünyanın en ince 13.3 inç OLED laptopu.

Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) özellikleri

Sadece 10.9 mm kalınlığa sahip laptop, 11.3 mm kalınlığa sahip Macbook Air M2'den dahi ince ve sadece 1 kg ağırlığında. 16:10 görüntü oranına ve 2880×1800 piksel çözünürlüğe sahip bilgisayar, 600 nit parlaklık sunabiliyor. Ekranın, ekran gövde oranıysa %85 gibi etkileyici bir değer.

Tam Boyutta Gör Intel Core Ultra 5 125U ve Core Ultra 7 155U işlemci seçenekleri bulunan laptop, yapay zeka yeteneklerini düşük güç tüketimiyle sunma iddiasında bulunuyor. Aynı zamanda Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'u etkinleştiren bir tuş da barındırıyor.

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Asus'un ince tasarım dokunuşları yaptığı laptop, plazma seramik alüminyum malzemeden yapılan kapağa sahip. Asus, bu malzemenin doğal taşı andırdığını ve bilgisayara özel bir his kazandırdığını söylüyor.

Tam Boyutta Gör Asus Zenbook S13 OLED, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSD depolama seçenekleri sunuyor. İnce ve hafif olmasına rağmen 63 Wh bataryaya sahip olan cihaz, iki Thunderbolt 4 USB-C, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-A portuna ve HDMI 2.1 çıkışı bulunduruyor. Laptoğun diğer özellikleriyse, 1080p webcam, Asus ErgoSense touchpad, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2. Asus, bilgisayarın fiyatını ise henüz paylaşmadı.

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Asus, dünyanın en ince 13.3 inç OLED laptopunu güncelledi