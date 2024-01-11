Asus, dünyanın en ince 13.3 inç OLED laptopunu yeni Intel işlemcilerle güncelledi

Sadece 10.9 mm kalınlığa sahip laptop, 11.3 mm kalınlığa sahip Macbook Air M2'den dahi ince ve sadece 1 kg ağırlığında. 16:10 görüntü oranına ve 2880×1800 piksel çözünürlüğe sahip bilgisayar, 600 nit parlaklık sunabiliyor. Ekranın, ekran gövde oranıysa %85 gibi etkileyici bir değer.
Asus'un ince tasarım dokunuşları yaptığı laptop, plazma seramik alüminyum malzemeden yapılan kapağa sahip. Asus, bu malzemenin doğal taşı andırdığını ve bilgisayara özel bir his kazandırdığını söylüyor.
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.