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    Anlık Bildirim

    Asus, dünyanın en ince 13.3 inç OLED laptopunu yeni Intel işlemcilerle güncelledi

    Asus, CES 2024'te Zenbook S13 OLED ultra taşınabilir dizüstü bilgisayarını Intel Core Ultra işlemcilerle güncelledi. Bilgisayar, Asus'un iddiasına göre dünyanın en ince 13.3 inç OLED laptopu.
    Asus, dünyanın en ince 13.3 inç OLED laptopunu güncelledi Tam Boyutta Gör
    Asus, CES 2024'te tanıttığı ürünlerine bir yenisini daha ekledi: Zenbook S13 OLED. Intel Core Ultra işlemcilerden güç alan ultra taşınabilir dizüstü bilgisayar, Asus'un iddiasına göre dünyanın en ince 13.3 inç OLED laptopu.

    Asus Zenbook S 13 OLED (UX5304) özellikleri

    Sadece 10.9 mm kalınlığa sahip laptop, 11.3 mm kalınlığa sahip Macbook Air M2'den dahi ince ve sadece 1 kg ağırlığında. 16:10 görüntü oranına ve 2880×1800 piksel çözünürlüğe sahip bilgisayar, 600 nit parlaklık sunabiliyor. Ekranın, ekran gövde oranıysa %85 gibi etkileyici bir değer.

    Asus, dünyanın en ince 13.3 inç OLED laptopunu güncelledi Tam Boyutta Gör
    Intel Core Ultra 5 125U ve Core Ultra 7 155U işlemci seçenekleri bulunan laptop, yapay zeka yeteneklerini düşük güç tüketimiyle sunma iddiasında bulunuyor. Aynı zamanda Microsoft'un yapay zeka asistanı Copilot'u etkinleştiren bir tuş da barındırıyor.

    Asus'un ince tasarım dokunuşları yaptığı laptop, plazma seramik alüminyum malzemeden yapılan kapağa sahip. Asus, bu malzemenin doğal taşı andırdığını ve bilgisayara özel bir his kazandırdığını söylüyor.

    Asus, dünyanın en ince 13.3 inç OLED laptopunu güncelledi Tam Boyutta Gör
    Asus Zenbook S13 OLED, 32 GB'a kadar RAM ve 1 TB'a kadar PCIe Gen 4 SSD depolama seçenekleri sunuyor. İnce ve hafif olmasına rağmen 63 Wh bataryaya sahip olan cihaz, iki Thunderbolt 4 USB-C, bir adet USB 3.2 Gen 2 Type-A portuna ve HDMI 2.1 çıkışı bulunduruyor. Laptoğun diğer özellikleriyse, 1080p webcam, Asus ErgoSense touchpad, Wi-Fi 6E ve Bluetooth 5.2. Asus, bilgisayarın fiyatını ise henüz paylaşmadı.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    F
    fortingen 1 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 4 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 4 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 4 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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