Küresel PC satışları açıklandı: İşte en çok satan markalar

PC sevkiyatları yükselişte
Pazar araştırma şirketi IDC tarafından paylaşılan verilere göre, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel PC sevkiyatları yıllık bazda %2,5 artış gösterdi. Üstelik bu büyüme, özellikle bellek tedarik sorunları ve makroekonomik baskılara rağmen gerçekleşmiş durumda. Marka bazında ise tablo büyük ölçüde değişmiş değil. Lenovo %25,2 pazar payıyla liderliğini sürdürürken, onu HP ve Dell takip ediyor.
Ayrıca Intel Panther Lake tabanlı yeni dizüstü bilgisayarların piyasaya çıkışı da talebi destekleyen faktörler arasında. Bölgesel veriler ise daha karmaşık bir tabloya sahip. Amerika kıtasında sevkiyatlar %3,3 düşüş gösterirken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA bölgesinde %7,4'lük artış yaşandığı paylaşıldı.
Bu arada, analistlerin önümüzdeki dönem için bazı risklere işaret ettiğini de söyleyelim. Özellikle bellek bileşenlerindeki tedarik sorunları ve fiyat artışları, yılın geri kalanında sevkiyatları doğrudan etkileyebilir. Buna ek olarak küresel jeopolitik gelişmeler de pazara yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor.
[resim]
.
