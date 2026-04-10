Küresel PC satışları açıklandı: İşte en çok satan markalar

Tam Boyutta Gör Küresel bilgisayar pazarı, son yıllarda inişli çıkışlı ilerlese de büyüme eğilimini tamamen kaybetmiş değil. 2025'in üçüncü çeyreğinde artış yakalayan sektör, DRAM sorunlarına kıyasla 2026'ya da pozitif bir ivmeyle başladı. İşte 2026'nın ilk çeyreğinde en çok satan PC üreticileri...

PC sevkiyatları yükselişte

Pazar araştırma şirketi IDC tarafından paylaşılan verilere göre, 2026'nın ilk çeyreğinde küresel PC sevkiyatları yıllık bazda %2,5 artış gösterdi. Üstelik bu büyüme, özellikle bellek tedarik sorunları ve makroekonomik baskılara rağmen gerçekleşmiş durumda. Marka bazında ise tablo büyük ölçüde değişmiş değil. Lenovo %25,2 pazar payıyla liderliğini sürdürürken, onu HP ve Dell takip ediyor.

Tam Boyutta Gör İlk beşi tamamlayan diğer üreticiler ise Apple ve Asus oldu. Detaylara inecek olursak, 2026'daki büyümenin arkasında birkaç temel neden bulunuyor. İlk olarak, donanım fiyatlarında artış beklentisi kullanıcıları erken satın almaya yönlendirmiş durumda. Buna ek olarak Windows 10'dan çıkış süreci, hem bireysel kullanıcıları hem de kurumsal tarafı yeni sistemlere geçmeye zorluyor.

Ayrıca Intel Panther Lake tabanlı yeni dizüstü bilgisayarların piyasaya çıkışı da talebi destekleyen faktörler arasında. Bölgesel veriler ise daha karmaşık bir tabloya sahip. Amerika kıtasında sevkiyatlar %3,3 düşüş gösterirken, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika’yı kapsayan EMEA bölgesinde %7,4'lük artış yaşandığı paylaşıldı.

Samsung’dan DRAM pazarına net mesaj: Fiyatlar yükselecek 4 gün önce eklendi

Bu arada, analistlerin önümüzdeki dönem için bazı risklere işaret ettiğini de söyleyelim. Özellikle bellek bileşenlerindeki tedarik sorunları ve fiyat artışları, yılın geri kalanında sevkiyatları doğrudan etkileyebilir. Buna ek olarak küresel jeopolitik gelişmeler de pazara yeni bir belirsizlik katmanı ekliyor.

