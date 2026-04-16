Intel Core Series 3 işlemciler tanıtıldı: Bütçe dostu laptoplara performans ve pil ömrü dopingi

Intel, 2024 sonlarından beri "Wildcat Lake" kod adıyla bilinen giriş seviyesi Core Series 3 mobil işlemcilerini tanıttı.

Seri, 6 adet tüketici odaklı ve bir adet edge kullanımına yönelik bir varyanttan oluşuyor. Tüm modeller Intel 18A üretim sürecinde üretiliyor ve Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Samsung gibi üreticilerden 2026 boyunca 70’ten fazla dizüstü tasarımının piyasaya çıkması planlanıyor. Intel, bu seriyi CES’te tanıtılan ve Core Ultra Series 3 adıyla çıkan Panther Lake işlemcilerine karşı uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırıyor.

Intel Core Series 3 işlemci ailesi

İşlemci Çekirdek/Thread P-core Turbo NPU TOPS GPU (Xe çekirdek / frekans / TOPS) Core 7 360 6 4.8 GHz 17 2 / 2.6 GHz / 21 Core 7 350 6 4.8 GHz 17 2 / 2.6 GHz / 21 Core 5 330 6 4.6 GHz 16 2 / 2.5 GHz / 20 Core 5 320 6 4.6 GHz 16 2 / 2.5 GHz / 20 Core 5 315 6 4.4 GHz 15 2 / 2.3 GHz / 18 Core 5 305 (edge cihazlar için) 6 4.3 GHz Yok 1 / 2.3 GHz / 9 Core 3 304 5 4.3 GHz 15 1 / 2.3 GHz / 9

Bu işlemciler, biri hesaplama zarı, diğeri platform kontrolcüsü olmak üzere iki yongalı bir yapı kullanıyor. Hesaplama zarı üzerinde, en fazla 2 adet Cougar Cove P-core, 4 adet Darkmont düşük güç tüketimli E-core, NPU 5 birimi ve 2 Xe çekirdeğine kadar çıkan Xe3 entegre GPU birimi bulunuyor. Platform kontrolcü tarafında ise 6 adet PCIe 4.0 hattı, en fazla 2 adet Thunderbolt 4 portu, Intel Wi-Fi 7 (R2) ve Bluetooth Core 6.0 yer alıyor.

Bellek tarafında LPDDR5x-7467 veya DDR5-6400 desteği bulunmasına rağmen sistem yalnızca tek kanal bellek mimarisi kullanıyor ve 4 MB büyüklüğünde bir bellek tarafı önbellekle destekleniyor.

Intel bu seriyi “hibrit AI uyumlu” olarak tanımlıyor ve platform genelinde 40 TOPS’a kadar performans sunabildiğini belirtiyor. Ancak NPU tarafı en üst modelde bile 17 TOPS seviyesinde kaldığı için Microsoft’un Copilot+ PC sertifikası için gereken eşiğin altında bulunuyor.

Şirketin performans verilerine göre Core 7 360, önceki nesil Core i7-150U ile karşılaştırıldığında 4K YouTube oynatımı sırasında yüzde 64'e kadar daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Ayrıca üretkenlik uygulamalarında 2.1 kata kadar, yapay zeka destekli GPU işlemlerinde ise 2.7 kata kadar performans artışı vadediliyor.

Pil ömrü tarafında referans sistemler üzerinden yapılan ölçümlerde, AI efektli Zoom görüşmelerinde yaklaşık 9.6 saat, ofis uygulamalarında 12.5 saate kadar ve Netflix video oynatımında ise 18.5 saate kadar kullanım süresi elde edildiği belirtiliyor.

Tüm modeller 15W ile 35W arasında değişen güç sınırlarına sahip ve 6 MB L3 önbellek paylaşıyor. Core 3 304 modelinde bir P-core devre dışı bırakılmışken, sadece edge kullanımına yönelik Core 5 305 modelinde NPU tamamen kaldırılmış ve GPU tek Xe çekirdeğine indirgenmiş durumda.

Intel, bu seriyi özellikle öğrenciler, küçük işletmeler ve yaklaşık 5 yıllık cihaz yükseltme döngüsüne sahip kullanıcılar için konumlandırıyor. Ayrıca 2020 dönemi Core i7-1185G7’ye kıyasla %47’ye kadar daha yüksek tek çekirdek performansı sunduğunu iddia ediyor.

