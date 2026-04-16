Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Saate Göre Otomatik Ayarla
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Intel Core Series 3 işlemciler tanıtıldı: Bütçe dostu laptoplara performans ve pil ömrü dopingi

    Intel, “Wildcat Lake” kod adıyla bilinen giriş seviyesi Core Series 3 mobil işlemcilerini tanıttı. Yeni işlemciler, performans ve pil ömrü tarafında önemli kazanımlar sunuyor.

    Intel 'Wildcat Lake' Core Series 3 işlemciler tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Intel, 2024 sonlarından beri “Wildcat Lake” kod adıyla bilinen giriş seviyesi Core Series 3 mobil işlemcilerini tanıttı.

    Seri, 6 adet tüketici odaklı ve bir adet edge kullanımına yönelik bir varyanttan oluşuyor. Tüm modeller Intel 18A üretim sürecinde üretiliyor ve Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Samsung gibi üreticilerden 2026 boyunca 70’ten fazla dizüstü tasarımının piyasaya çıkması planlanıyor. Intel, bu seriyi CES’te tanıtılan ve Core Ultra Series 3 adıyla çıkan Panther Lake işlemcilerine karşı uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırıyor.

    Intel Core Series 3 işlemci ailesi

    İşlemci Çekirdek/Thread P-core Turbo NPU TOPS GPU (Xe çekirdek / frekans / TOPS)
    Core 7 360 6 4.8 GHz 17 2 / 2.6 GHz / 21
    Core 7 350 6 4.8 GHz 17 2 / 2.6 GHz / 21
    Core 5 330 6 4.6 GHz 16 2 / 2.5 GHz / 20
    Core 5 320 6 4.6 GHz 16 2 / 2.5 GHz / 20
    Core 5 315 6 4.4 GHz 15 2 / 2.3 GHz / 18
    Core 5 305 (edge cihazlar için) 6 4.3 GHz Yok 1 / 2.3 GHz / 9
    Core 3 304 5 4.3 GHz 15 1 / 2.3 GHz / 9

    Bu işlemciler, biri hesaplama zarı, diğeri platform kontrolcüsü olmak üzere iki yongalı bir yapı kullanıyor. Hesaplama zarı üzerinde, en fazla 2 adet Cougar Cove P-core, 4 adet Darkmont düşük güç tüketimli E-core, NPU 5 birimi ve 2 Xe çekirdeğine kadar çıkan Xe3 entegre GPU birimi bulunuyor. Platform kontrolcü tarafında ise 6 adet PCIe 4.0 hattı, en fazla 2 adet Thunderbolt 4 portu, Intel Wi-Fi 7 (R2) ve Bluetooth Core 6.0 yer alıyor.

    Bellek tarafında LPDDR5x-7467 veya DDR5-6400 desteği bulunmasına rağmen sistem yalnızca tek kanal bellek mimarisi kullanıyor ve 4 MB büyüklüğünde bir bellek tarafı önbellekle destekleniyor.

    Intel bu seriyi “hibrit AI uyumlu” olarak tanımlıyor ve platform genelinde 40 TOPS’a kadar performans sunabildiğini belirtiyor. Ancak NPU tarafı en üst modelde bile 17 TOPS seviyesinde kaldığı için Microsoft’un Copilot+ PC sertifikası için gereken eşiğin altında bulunuyor.

    Intel 'Wildcat Lake' Core Series 3 işlemciler tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Şirketin performans verilerine göre Core 7 360, önceki nesil Core i7-150U ile karşılaştırıldığında 4K YouTube oynatımı sırasında yüzde 64’e kadar daha düşük güç tüketimi sağlıyor. Ayrıca üretkenlik uygulamalarında 2.1 kata kadar, yapay zeka destekli GPU işlemlerinde ise 2.7 kata kadar performans artışı vadediliyor.
    Intel 'Wildcat Lake' Core Series 3 işlemciler tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Pil ömrü tarafında referans sistemler üzerinden yapılan ölçümlerde, AI efektli Zoom görüşmelerinde yaklaşık 9.6 saat, ofis uygulamalarında 12.5 saate kadar ve Netflix video oynatımında ise 18.5 saate kadar kullanım süresi elde edildiği belirtiliyor.

    Intel 'Wildcat Lake' Core Series 3 işlemciler tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Intel 'Wildcat Lake' Core Series 3 işlemciler tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Tüm modeller 15W ile 35W arasında değişen güç sınırlarına sahip ve 6 MB L3 önbellek paylaşıyor. Core 3 304 modelinde bir P-core devre dışı bırakılmışken, sadece edge kullanımına yönelik Core 5 305 modelinde NPU tamamen kaldırılmış ve GPU tek Xe çekirdeğine indirgenmiş durumda.

    Intel, bu seriyi özellikle öğrenciler, küçük işletmeler ve yaklaşık 5 yıllık cihaz yükseltme döngüsüne sahip kullanıcılar için konumlandırıyor. Ayrıca 2020 dönemi Core i7-1185G7’ye kıyasla %47’ye kadar daha yüksek tek çekirdek performansı sunduğunu iddia ediyor.

    Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: DH App Gallery Uygulamasını İndir DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Sessiz Video Tercihleri
    Otomatik yükle ve oynat
    Video bitince sonrakine geç
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Usain Bolt'un hızına yaklaşan insansı robot

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    en güzel askeri kamplar sims 3 türkçe yama led far muayeneden geçer mi sherlock holmes okuma sırası kırmızı ışık cezası ne zaman gelir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    10.000-15.000 TL Arası Telefonlar
    Tecno Spark 40
    Tecno Spark 40
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    20.000 TL Altındaki Laptoplar
    ACER Aspire Lite AL15-32P
    ACER Aspire Lite AL15-32P
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Giriş Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz, DH'yi kullanırken depoladığımız çerezlerle ilgili veri politikamıza gözatın.
    Kabul Ediyorum