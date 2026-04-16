Intel Core Series 3 işlemciler tanıtıldı: Bütçe dostu laptoplara performans ve pil ömrü dopingi

Seri, 6 adet tüketici odaklı ve bir adet edge kullanımına yönelik bir varyanttan oluşuyor. Tüm modeller Intel 18A üretim sürecinde üretiliyor ve Acer, Asus, Dell, HP, Lenovo, MSI, Samsung gibi üreticilerden 2026 boyunca 70’ten fazla dizüstü tasarımının piyasaya çıkması planlanıyor. Intel, bu seriyi CES’te tanıtılan ve Core Ultra Series 3 adıyla çıkan Panther Lake işlemcilerine karşı uygun fiyatlı bir alternatif olarak konumlandırıyor.
Intel Core Series 3 işlemci ailesi
|İşlemci
|Çekirdek/Thread
|P-core Turbo
|NPU TOPS
|GPU (Xe çekirdek / frekans / TOPS)
|Core 7 360
|6
|4.8 GHz
|17
|2 / 2.6 GHz / 21
|Core 7 350
|6
|4.8 GHz
|17
|2 / 2.6 GHz / 21
|Core 5 330
|6
|4.6 GHz
|16
|2 / 2.5 GHz / 20
|Core 5 320
|6
|4.6 GHz
|16
|2 / 2.5 GHz / 20
|Core 5 315
|6
|4.4 GHz
|15
|2 / 2.3 GHz / 18
|Core 5 305 (edge cihazlar için)
|6
|4.3 GHz
|Yok
|1 / 2.3 GHz / 9
|Core 3 304
|5
|4.3 GHz
|15
|1 / 2.3 GHz / 9
Bu işlemciler, biri hesaplama zarı, diğeri platform kontrolcüsü olmak üzere iki yongalı bir yapı kullanıyor. Hesaplama zarı üzerinde, en fazla 2 adet Cougar Cove P-core, 4 adet Darkmont düşük güç tüketimli E-core, NPU 5 birimi ve 2 Xe çekirdeğine kadar çıkan Xe3 entegre GPU birimi bulunuyor. Platform kontrolcü tarafında ise 6 adet PCIe 4.0 hattı, en fazla 2 adet Thunderbolt 4 portu, Intel Wi-Fi 7 (R2) ve Bluetooth Core 6.0 yer alıyor.
Bellek tarafında LPDDR5x-7467 veya DDR5-6400 desteği bulunmasına rağmen sistem yalnızca tek kanal bellek mimarisi kullanıyor ve 4 MB büyüklüğünde bir bellek tarafı önbellekle destekleniyor.
Intel bu seriyi “hibrit AI uyumlu” olarak tanımlıyor ve platform genelinde 40 TOPS’a kadar performans sunabildiğini belirtiyor. Ancak NPU tarafı en üst modelde bile 17 TOPS seviyesinde kaldığı için Microsoft’un Copilot+ PC sertifikası için gereken eşiğin altında bulunuyor.
Intel, bu seriyi özellikle öğrenciler, küçük işletmeler ve yaklaşık 5 yıllık cihaz yükseltme döngüsüne sahip kullanıcılar için konumlandırıyor. Ayrıca 2020 dönemi Core i7-1185G7'ye kıyasla %47'ye kadar daha yüksek tek çekirdek performansı sunduğunu iddia ediyor.