Bellek krizi sürüyor: Microsoft, Surface Laptop fiyatlarını 500 dolara kadar arttırdı

Tam Boyutta Gör RAM ve SSD fiyatlarındaki hızlı yükseliş, etkisini hissettirmeye devam ediyor. Yıl başından bu yana birçok PC üreticisi, cihazlarında fiyat artışına gitti. Microsoft da kervana katılarak Surface serisinin fiyatlarını arttırdı.

En uygun fiyatlı modelin fiyatı 1000 doları geçti

Surface serisi, uygun fiyatlı güçlü donanımlar sunan çok yönlü bir dizüstü ailesi olarak biliniyor. Ancak artık en uygun fiyatlı Surface modeli bile 1000 doların üzerine çıkmış durumda. Windows Central’ın haberine göre Microsoft, Surface Laptop ve Surface Pro serileri dahil olmak üzere birçok modelde fiyatları artırma kararı aldı. Amiral gemisi modellerde artış 500 dolara kadar çıkarken, orta segment cihazlarda da ciddi zamlar söz konusu.

Microsoft yaptığı açıklamada, bellek ve diğer bileşen maliyetlerindeki artış nedeniyle mevcut Surface ürünlerinin fiyatlarının güncellendiğini belirtti. Şirket ayrıca kalite ve yenilik standartlarını koruyarak kullanıcılarına değer sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

Şu anda 1000 doların altında kalan yalnızca iki Surface modeli bulunuyordu, ancak onlar da 250–300 dolarlık zam aldı. Örneğin, 2025’te 799 dolar olan 12 inç Surface Pro artık 1049 dolara, 899 dolar olan 13 inç Surface Laptop ise 1199 dolara yükseldi.

Orta segmentte yer alan 13 inç Surface Pro modelinde ise toplam artış 500 dolara ulaştı. 2025’te 200 dolarlık zam alan cihaz, şimdi ek 300 dolarlık artışla daha da pahalı hale geldi. Snapdragon X Plus işlemci, 16 GB RAM ve 512 GB SSD ile gelen bu model, artık en pahalı Surface seçeneklerinden biri haline geldi. Benzer şekilde, 13.8 inç ve 15 inç Surface Laptop modelleri de zamdan nasibini aldı ve fiyatları 1599 dolara kadar çıktı.

