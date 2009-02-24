Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus, Eee PC serisinin bazı modellerinde fiyat indirimine gitti

10 yıl
9,6b
1
1
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Asus, Eee PC serisinin bazı modellerinde fiyat indirimine gitti
Tam Boyutta Gör

Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından biri Asus, netbook dünyasının bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan Eee PC serisi mini-bilgisayarlarında fiyat düzenlemesine gitti. Firmanın en güncel modellerinden biri olan ve tasarım detaylarıyla satılmakta olan pek çok Eee PC modelinden ayrılan Eee PC S101 modelinde fiyat indirimine gidildiği belirtiliyor. 559 Avro'luk fiyatla lanse edilen ve sene başında 550 Avro seviyesine çekilen S101 modelinde fiyatın yapılan son indirimle birlikte 499 Avro seviyesine gerilediği bildiriliyor.

Tasarım özellikleriyle pazarın en iddialı netbook modellerinden birisi olan Eee PC S101'in yanı sıra 12GB SSD'li Eee PC 901 modelinde fiyatın 299 Avro seviyesinden 249 Avro'ya gerilediği belirtilmekte. Öte yandan serinin diğer bazı modellerinde de fiyat ayarlamaları yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca Asus'un depolama için SSD teknolojisini kullanan Eee PC modellerinde fiyatları kestiği, ayrıca SSD'lerin yüksek maliyetlerinden ötürü sabit disk kullanan netbook modellerine konsantre olacağı bildirildi.


Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
max975 10 yıl
kriz bazılarına ne olduğunu gösteriyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 10 yıl Western Digital ile sabit disk dünyasını konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DH Forum
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
AK PARTİNİN VE RTE ninSAVUNMA SANAYİİNDE
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim