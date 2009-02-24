Asus, Eee PC serisinin bazı modellerinde fiyat indirimine gitti

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Donanım dünyasının önde gelen oyuncularından biri Asus, netbook dünyasının bugünlere gelmesinde önemli rol oynayan Eee PC serisi mini-bilgisayarlarında fiyat düzenlemesine gitti. Firmanın en güncel modellerinden biri olan ve tasarım detaylarıyla satılmakta olan pek çok Eee PC modelinden ayrılan Eee PC S101 modelinde fiyat indirimine gidildiği belirtiliyor. 559 Avro'luk fiyatla lanse edilen ve sene başında 550 Avro seviyesine çekilen S101 modelinde fiyatın yapılan son indirimle birlikte 499 Avro seviyesine gerilediği bildiriliyor.

Tasarım özellikleriyle pazarın en iddialı netbook modellerinden birisi olan Eee PC S101'in yanı sıra 12GB SSD'li Eee PC 901 modelinde fiyatın 299 Avro seviyesinden 249 Avro'ya gerilediği belirtilmekte. Öte yandan serinin diğer bazı modellerinde de fiyat ayarlamaları yapıldığı belirtiliyor. Ayrıca Asus'un depolama için SSD teknolojisini kullanan Eee PC modellerinde fiyatları kestiği, ayrıca SSD'lerin yüksek maliyetlerinden ötürü sabit disk kullanan netbook modellerine konsantre olacağı bildirildi.