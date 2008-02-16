Asus GeForce 9600GT'nin ilk test sonucu ortaya çıktı

İnceleme, Test ve Analiz Editörü
21 Şubat'ta resmen lanse edilecek 9 serisi GeForce ailesinin ilk temsilcisi olacak GeForce 9600GT'nin piyasaya çıkış tarihine artık sayılı günler kala yeni görsel ve test sonuçları çıkmaya devam ediyor. GIGABYTE ve MSI'dan sonra bir diğer Tayvan'lı donanım devi Asus'un hazırladığı GeForce 9600GT temelli ekran kartı da dün itibariyle ortaya çıkmıştı. Asus'un ekran kartı referans tasarım ve standart saat hızları ile geliyor. Yani 512MB GDDR3 belleğe ve 256-bit bellek veri yoluna sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 650MHz, shader ünitesi 1625MHz ve bellekleri ise 1800MHz'de çalışıyor. Intel'in saat hızı 4.4GHz'e arttırılan 12MB L2 ellekli ve 1600MHz FSB hızına sahip olan ve henüz kullanıma sunulmayan Core 2 Extreme QX9770 ile alınan ilk test sonucu da ortaya çıktı.
Ekstra Asus GeForce 9600GT görseli için; http://forum.donanimhaber.com/m_21190360/tm.htm
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7400 puan almış CPU süper valla