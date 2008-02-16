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Asus GeForce 9600GT'nin ilk test sonucu ortaya çıktı

11 yıl
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82
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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21 Şubat'ta resmen lanse edilecek 9 serisi GeForce ailesinin ilk temsilcisi olacak GeForce 9600GT'nin piyasaya çıkış tarihine artık sayılı günler kala yeni görsel ve test sonuçları çıkmaya devam ediyor. GIGABYTE ve MSI'dan sonra bir diğer Tayvan'lı donanım devi Asus'un hazırladığı GeForce 9600GT temelli ekran kartı da dün itibariyle ortaya çıkmıştı. Asus'un ekran kartı referans tasarım ve standart saat hızları ile geliyor. Yani 512MB GDDR3 belleğe ve 256-bit bellek veri yoluna sahip olan ekran kartının grafik işlemcisi 650MHz, shader ünitesi 1625MHz ve bellekleri ise 1800MHz'de çalışıyor. Intel'in saat hızı 4.4GHz'e arttırılan 12MB L2 ellekli ve 1600MHz FSB hızına sahip olan ve henüz kullanıma sunulmayan Core 2 Extreme QX9770 ile alınan ilk test sonucu da ortaya çıktı. Ekstra Asus GeForce 9600GT görseli için; http://forum.donanimhaber.com/m_21190360/tm.htm
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*AMD_ATHLON* 11 yıl
nvidianın testlerindedenedense hep 4 çekirdekli kullanılıyor onun rakibi olan 3850 kartıda aynı işlemci ve sistem özellikleriyle test etselerde baksaydık 3850 kaç alırdı
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black64 11 yıl
GPU Z kartı tanımıyor herhalde pci exprees 2.0 olduğunu görmüyor.
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hastrombol 11 yıl
valla ben 8800gt ile 13k alamadım e6300 le 12k anca
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m@trix 11 yıl
Değerler çok iyi, ama o işlemci olmasaymış 11-12 k falan alırdı heralde.
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ShaRLooT 11 yıl
3dmark puanı gayet iyi ama CPU'nun etkisi çok fazla.
7400 puan almış CPU süper valla
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