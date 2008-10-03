Asus Nehalem için uyarıyor; Bellek gerilimine dikkat!

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Donanım dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Asus, Nehalem öncesi yeni jenerasyon işlemcilerle ilgili olarak X58 yonga setli anakartı P6T-Deluxe'e uyarı etiketi ekledi. Firmanın uyarısı geçtiğimiz günlerde ciddi şekilde tartışılan bellek gerilimiyle ilgili. Bilindiği üzere Intel, Nehalem ile birlikte aynı AMD'de olduğu gibi bellek kontrolcüsünü Kuzey köprüsünden alarak işlemci üzerine entegre etti. 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan entegre kontrolcü için önerilen maksimum çalışma geriliminin ise 1.65v olduğu dolayısıyla Nehalem'e geçiş yapacak kullanıcıların satın alacakları belleklerde çalışma geriliminin ilgili seviyenin üzerinde olmamasına dikkat etmeleri isteniyordu.

JEDEC'in DDR3 bellekler için belirlediği referans gerilim değeri 1.5v olduğu halde yüksek saat hızlarına sahip belleklerde rakamın 1.8v-1.9v seviyelerine çıktığı biliniyor. Bellek üreticileri 1.5v seviyesinde ve 1800-2000MHz civarında yeni DDR3 çözümleri üzerinde çalışıyor olsalar da bu belleklerin pazara sunulması bir süre daha beklenmiyor. İşte bu noktada Asus lansmanına artık bir aylık bir süre kalan Nehalem için anakartlarına bu uyarı eklemiş durumda.

Her ne kadar kimileri "Intel'in verdiği referans değerlerin üzerine çıkabilir, vCore'da bunu yapıyoruz ve zarar gelmiyor" görüşünü ön plana atıyor olsalar da entegre bellek kontrolcüsünün son derece hassas olduğunu ve vakti zamanında Athlon X2 jenerasyonu çok sayıda işlemcinin yüksek gerilime bağlı olarak kontrolcünün bozulmasıyla birlikte kullanılamaz hale geldiği de hafızalamarımızdaki yerini koruyor.