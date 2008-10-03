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Asus Nehalem için uyarıyor; Bellek gerilimine dikkat!

10 yıl
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Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus Nehalem için uyarıyor; Bellek gerilimine dikkat!
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Donanım dünyasının lider isimlerinden Tayvan merkezli Asus, Nehalem öncesi yeni jenerasyon işlemcilerle ilgili olarak X58 yonga setli anakartı P6T-Deluxe'e uyarı etiketi ekledi. Firmanın uyarısı geçtiğimiz günlerde ciddi şekilde tartışılan bellek gerilimiyle ilgili. Bilindiği üzere Intel, Nehalem ile birlikte aynı AMD'de olduğu gibi bellek kontrolcüsünü Kuzey köprüsünden alarak işlemci üzerine entegre etti. 3 kanal DDR3 bellek desteği sunan entegre kontrolcü için önerilen maksimum çalışma geriliminin ise 1.65v olduğu dolayısıyla Nehalem'e geçiş yapacak kullanıcıların satın alacakları belleklerde çalışma geriliminin ilgili seviyenin üzerinde olmamasına dikkat etmeleri isteniyordu.

JEDEC'in DDR3 bellekler için belirlediği referans gerilim değeri 1.5v olduğu halde yüksek saat hızlarına sahip belleklerde rakamın 1.8v-1.9v seviyelerine çıktığı biliniyor. Bellek üreticileri 1.5v seviyesinde ve 1800-2000MHz civarında yeni DDR3 çözümleri üzerinde çalışıyor olsalar da bu belleklerin pazara sunulması bir süre daha beklenmiyor. İşte bu noktada Asus lansmanına artık bir aylık bir süre kalan Nehalem için anakartlarına bu uyarı eklemiş durumda.

Her ne kadar kimileri "Intel'in verdiği referans değerlerin üzerine çıkabilir, vCore'da bunu yapıyoruz ve zarar gelmiyor" görüşünü ön plana atıyor olsalar da entegre bellek kontrolcüsünün son derece hassas olduğunu ve vakti zamanında Athlon X2 jenerasyonu çok sayıda işlemcinin yüksek gerilime bağlı olarak kontrolcünün bozulmasıyla birlikte kullanılamaz hale geldiği de hafızalamarımızdaki yerini koruyor.


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K-Ci 10 yıl
Piyasada yüksek hızlarda o bellek voltajını veren ram yok niye böyle bi kısıtlama getiriyolar zaten bellek zamanlamaları iyi değil, nehalem alan yüksek performan istiyecektir illa düşük hızlardamı ram kullanacak, o/c ile destek verecek deniyo ama standart neden yapmıyorlar şu voltaj hız işine felan
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ahmetkep 10 yıl
İlk nahelam destekli anakartları sattıktan sonra kesin bir çözüm bulunur bu mevzuya ve yeni parti mal satımı için bahaneleri olur.
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