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Asus nettop segmenti için Eee Box B208 modelini hazırlıyor

10 yıl
5,4b
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus nettop segmenti için Eee Box B208 modelini hazırlıyor
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Eee PC serisini kullanıma sunarak netbook dünyasının bugünlere gelmesinde önemli rol üstlenen Asus, taşınabilir sistemlerden sonra masaüstünü hedef alan ve netbook'lar gibi yine maliyet gözetilerek hazırlanan nettop segmentinde yeni modelleriyle pozisyonunu daha da güçlendirmeyi hedefliyor. Eee Box serisi ile yoluna devam eden firma, B208 kod adlı yeni modeliyle kullanıcılara şık bir tasarım dahilinde çoklu ortam uygulamalarının altında kalkabilecek kapasitede iddialı bir nettop sunmayı hedefliyor.

Eee Box B208'de tahmin edilebileceği üzere Intel'in Atom platformu kullanılıyor. 1.6GHz'de çalışan çift çekirdekli Atom 330 işlemcisinin güç verdiği sistem, yüksek tanımlı videolar için donanımsal hızlandırma yapabilen, ATi Radeon HD 4350 temelli ve 256MB bellek kapasiteli harici ekran kartıyla geliyor. Sistem belleği 1GB, depolama kapasitesi ise 160GB olarak belirlenen Asus Eee Box B208'ün bazı üst versiyonlarında 250GB ve 320GB'lık sabit disk seçeneklerinin kullanıcılara sunulacağı gelen haberler arasında yer alıyor.

Diper özellikleri arasında 802.11n Wi-Fi, Ethernet ve çok kanallı ses desteği gibi detayların yer aldığı sisteme işletim sistemi olarak Windows Vista Home Basic'in eşlik edeceği belirtiliyor. Seriye özgü aksesuarlara ve çoklu ortam odaklı yazılıma da sahip olması beklenen Eee Box B208 modelinin satışa sunulacağı tarih ve fiyatı hakkında henüz net bir açıklama yapılmadığını da belirtelim.


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Vuze 10 yıl
harika bişey
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max975 10 yıl
zarif ve narin birşey çok şık olmuş...
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