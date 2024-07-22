Asus ROG Ally X Türkiye’de satışa sunuldu

İşte Asus ROG Ally X ne kadar?
Asus’un resmi web sitesinde satışa ROG Ally X, 36,999 TL fiyat etiketine sahip. Halihazırda ön sipariş sürecinde olan cihaz, 29 Temmuz tarihinde alıcılarına gönderilecek. Asus ROG Ally X aynı zamanda 3 aylık Game Pass ile de birlikte geliyor.
Geçtiğimiz ay Computex’te tanıtılan ROG Ally X, Windows 11’i çalıştırıyor. İşlemci tarafında gücünü 8 çekirdek 16 iş parçacıklı Zen 4 tabanlı 4nm AMD Ryzen Z1 Extreme çipinden alan cihaz, GPU tarafında ise RDNA 3 tabanlı 12 CU konfigürasyonlu entegre grafik birimini barındırıyor.
7 inçlik IPS ekranında FHD çözünürlük sunan Rog Ally X, 120 Hz yenileme hıznı, 500 nit parlaklık ve FreeSync Premium’u vadediyor. Bellek tarafında ise 2x12GB LPDDR5X bulunuyor. Ayrıca 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD de yine cihazın güçlü yönlerinden. Tüm bunlara ek olarak Rog Ally X, önceki modelin iki katı olan 80Wh'lik bir batarya ile geliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.