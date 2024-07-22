Asus ROG Ally X Türkiye’de satışa sunuldu

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Tam Boyutta Gör Nintendo Switch ve Steam Deck ile büyük bir ivme yakalayan el konsolu pazarında Asus da ROG Ally ile boy göstermişti. Firma ROG Ally X modelinde ise önceki modelin zayıf yönlerini ortadan kaldırıyor. En büyük gelişmesini pil ömrü tarafında yaşayan Asus ROG Ally X şimdi de Türkiye pazarında satışa çıkıyor. İşte İşte Asus ROG Ally X Türkiye fiyatı:

İşte Asus ROG Ally X ne kadar?

Asus’un resmi web sitesinde satışa ROG Ally X, 36,999 TL fiyat etiketine sahip. Halihazırda ön sipariş sürecinde olan cihaz, 29 Temmuz tarihinde alıcılarına gönderilecek. Asus ROG Ally X aynı zamanda 3 aylık Game Pass ile de birlikte geliyor.

Geçtiğimiz ay Computex’te tanıtılan ROG Ally X, Windows 11’i çalıştırıyor. İşlemci tarafında gücünü 8 çekirdek 16 iş parçacıklı Zen 4 tabanlı 4nm AMD Ryzen Z1 Extreme çipinden alan cihaz, GPU tarafında ise RDNA 3 tabanlı 12 CU konfigürasyonlu entegre grafik birimini barındırıyor.

ASUS ROG Ally X tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri 1 ay önce eklendi

7 inçlik IPS ekranında FHD çözünürlük sunan Rog Ally X, 120 Hz yenileme hıznı, 500 nit parlaklık ve FreeSync Premium’u vadediyor. Bellek tarafında ise 2x12GB LPDDR5X bulunuyor. Ayrıca 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD de yine cihazın güçlü yönlerinden. Tüm bunlara ek olarak Rog Ally X, önceki modelin iki katı olan 80Wh'lik bir batarya ile geliyor.

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