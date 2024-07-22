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    Asus ROG Ally X Türkiye’de satışa sunuldu

    Asus ROG Ally'ın yenilenen sürümü ROG Ally X, geçtiğimiz ayki tanıtımının ardından Türkiye’de satışa çıkıyor. İşte Asus ROG Ally X Türkiye fiyatı ve özellikleri:
    Asus ROG Ally X Türkiye’de satışa sunuldu Tam Boyutta Gör
    Nintendo Switch ve Steam Deck ile büyük bir ivme yakalayan el konsolu pazarında Asus da ROG Ally ile boy göstermişti. Firma ROG Ally X modelinde ise önceki modelin zayıf yönlerini ortadan kaldırıyor. En büyük gelişmesini pil ömrü tarafında yaşayan Asus ROG Ally X şimdi de Türkiye pazarında satışa çıkıyor. İşte İşte Asus ROG Ally X Türkiye fiyatı:

    İşte Asus ROG Ally X ne kadar?

    Asus’un resmi web sitesinde satışa ROG Ally X, 36,999 TL fiyat etiketine sahip. Halihazırda ön sipariş sürecinde olan cihaz, 29 Temmuz tarihinde alıcılarına gönderilecek. Asus ROG Ally X aynı zamanda 3 aylık Game Pass ile de birlikte geliyor.

    Geçtiğimiz ay Computex’te tanıtılan ROG Ally X, Windows 11’i çalıştırıyor. İşlemci tarafında gücünü 8 çekirdek 16 iş parçacıklı Zen 4 tabanlı 4nm AMD Ryzen Z1 Extreme çipinden alan cihaz, GPU tarafında ise RDNA 3 tabanlı 12 CU konfigürasyonlu entegre grafik birimini barındırıyor.

    7 inçlik IPS ekranında FHD çözünürlük sunan Rog Ally X, 120 Hz yenileme hıznı, 500 nit parlaklık ve FreeSync Premium’u vadediyor. Bellek tarafında ise 2x12GB LPDDR5X bulunuyor. Ayrıca 1 TB PCIe 4.0 NVMe M.2 SSD de yine cihazın güçlü yönlerinden. Tüm bunlara ek olarak Rog Ally X, önceki modelin iki katı olan 80Wh'lik bir batarya ile geliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    ccguven 1 hafta önce

    2053 yılından yazıyorum hala aynı reklam var gidecek diye beklemeyin.

    0
    01muallim 1 hafta önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 hafta önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 4 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 6 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 9 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 11 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 11 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 11 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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