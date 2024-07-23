Asus ROG yeni 480Hz OLED monitörünü Avrupa’ya getirdi

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Tam Boyutta Gör Bu yılın CES tüketici elektroniği fuarında oldukça ilgi gören ve ilk etapta Çin pazarında satışa sunulan ASUS ROG Swift OLED 32 Pro oyuncu monitör modeli, uzun bir aranın ardından Avrupa pazarında da boy gösterdi.

ASUS ROG Swift OLED 32 Pro Avrupa’da

ASUS ROG Swift OLED 32 Pro monitör modeli 32 inçlik OLED ekranında 4K çözünürlük sunuyor. Ekran Full HD 480Hz veya 4K 240Hz tazeleme hızları arasında tek bir düşme ile akıcı bir şekilde geçiş yapabiliyor.

ASUS çift moda sahip monitörünü duyurdu 7 ay önce eklendi

Ekranda 0.03ms tepki süresi yanında 1300 nit parlaklık değeri de mevcut. DisplayPort 1.4, HDMI 2.1, USB-C, 90W PD hızlı şarj desteği ve bir USB bağlantı merkezi olan monitör 1599 Euro fiyat etiketine sahip. Çin’de ise 1379$ civarında satılıyor.

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ASUS ROG Swift OLED 32 Pro Avrupa fiyatı belli oldu