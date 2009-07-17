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Asus özel tasarımlı yeni Radeon HD 4870 modelini gösterdi

9 yıl
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Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Asus özel tasarımlı yeni Radeon HD 4870 modelini gösterdi
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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Windows 7 lansmanından önce kullanıma sunmayı planlayan AMD-ATi'nin iş ortakları stok eritme operasyonlarına başladı. Donanım dünyasına yön veren isimlerden Asus, resmi lansmanı yaklaşık bir yıl önce yapılan Radeon HD 4870 için yeni bir model daha hazırladı. Firmanın EAH4870/HTDI/1GD5 kod adını taşıyan özel tasarımlı yeni ekran kartının kullanılan özel soğutucu (Glaciator) sayesinde referans modele göre %12 daha serin çalıştığı açıklandı.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun güç verdiği yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan yeni model, destek veren anakartlarda iki ve üçüncü kart ile Crossfire X kurulumuna olanak tanıyabiliyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı (HD) videolar için donanımsa hızlandırma da yapabilen kart çif DVI konnektörüyle geliyor.

Asus'un özel soğutuculu ve 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modeli İngiltere'de 178$ seviyesinden listelere girmiş durumda.

Asus özel tasarımlı yeni Radeon HD 4870 modelini gösterdi
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ÇakırEfe 9 yıl
Bu mu özel tasarım?


Palit 'in yan markası olan XPERTVISION 'un soğutucularına benzemiş.
Bu kartı özel tasarım yapabilecek tek bir şey var.
O üstündeki tipsiz soğutucu egzoz fanlılara göre çok daha iyi soğutma yapıyorsa belki bu surum bu karta bir "özel"lik katabilir.
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Tatar* 9 yıl
Palitin 3850'sine benzemiş hatta biraz kısa olsa 3850 derdim hiçbir özel tasarım da göremedim alırım 4870 üstüne de kasa fanı takarım alın size özel soğutum
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dreamblue35 9 yıl
Asus ağzıyla kuş tutsa kapımdan içeri sokmam, hem gereksiz pahalı hemde soğutması özel tasarım değil
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01Mrt 9 yıl
neresi özel bunun, bizi kekliyorlar... :))
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ser_ka_n 9 yıl
ayıp yahu , arkadaşın da dediği gibi daha önceden görülmüş bir soğutucu , palit mi , sparkle mı hatırlıyamıyorum şimdi .
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Momo-Oz 9 yıl
vay be kıralmış , fiyatı palitle aynı olmazsa almam ..
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sertacaygun 9 yıl
Palit'e benzeten parmak kaldırsın...
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yc#1 9 yıl
Referans soğutucudan %12 sessiz çalışabilir lakin sıcak hava olduğu gibi kasanın içinde kalıyor.
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mithrelios 9 yıl
benim palit 7900 gs vardi onun nerdeyse bire bir aynisi.
asus'un bir özelliği yok TR'de pahali satiyor sadece, diğer memleketlerde bir fiyat farkina sahip değil. (bkz newegg)
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Chris Brown 9 yıl
HD4890 dan sonra halen HD4870 modeli çıkarabilmelerine inanamıyorum.
Çok gereksiz.

Şu lcd ye gelince , 32si 64 ü yok bu olayın.
32 lcd ye baglasada oynayacagı çözünürlük aynıdır.
Daha yukarısınada baglayabilir.

Komik bir örnek vereyim ;

Fx5200 256mb ile 42' lcd tv ye bagladım , ben dahil çocuklar aksama kadar basından kalkmadı most vanted ve carbon oynadılar.
Özellikle karbon cok zekliydi. 1024 çözünürlük high açılıyordu hatırladıgım kadarıyla high te.Tam ekran olagan üstüydü.
Kartta pasif sogutma


Yani lcd işini bukadar takmayın.
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my_sweet_shadow 9 yıl
soğutucu özel olamaz özel olsa bile tasarımı çook çirkin saat hızları düşük referans modele göre %12 soğutabilir ama 750/3800 hızlarda ne kadar serin çalışır bilinmez üzerindeki soğutucuya ve saat hızlarının düşük olmasına göre 178 dolar çok fazla tul 4870 deki soğutucu ve fiyata bakılırsa asus kazıklıyor gibi geliyor bana
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multeci 9 yıl
palit koysa bu soğutucuyu (koyuyorda zaten) dandik derler ama asus koyunca özel model :)
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eneshatipoglu 9 yıl
bunun nesi özel şimdi bunun anlamadım bu saatten sonra millet 4870 i ne yapsın önünde 4890 gibi abisi varken genede sagol fx57 haber ıcın
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K0rkunc 9 yıl
4870 şuan için yeteriiinden fazla iyibir karttır revize etmişler ısınmıyor normali akdar büyük ihtimalle eğer32" falan lcd kullanmıyorsanız 4870 herşeyi kaldırır
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safe-e 9 yıl
nesi özel bu soğutucunun çözemedim başka markaların buna çok benzeyen modelleri vardı zaten. sapphire lerin soğutucusuyla ayni işte n farkı varki :)bunun rengi siyahmı sadece hep pazarlama işi bunlar :)
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