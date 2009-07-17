Asus özel tasarımlı yeni Radeon HD 4870 modelini gösterdi

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DirectX 11 destekli yeni nesil ekran kartlarını Windows 7 lansmanından önce kullanıma sunmayı planlayan AMD-ATi'nin iş ortakları stok eritme operasyonlarına başladı. Donanım dünyasına yön veren isimlerden Asus, resmi lansmanı yaklaşık bir yıl önce yapılan Radeon HD 4870 için yeni bir model daha hazırladı. Firmanın EAH4870/HTDI/1GD5 kod adını taşıyan özel tasarımlı yeni ekran kartının kullanılan özel soğutucu (Glaciator) sayesinde referans modele göre %12 daha serin çalıştığı açıklandı.

55nm üretim teknolojisiyle hazırlanan RV770XT GPU'sunun güç verdiği yeni model 256-bit bellek veri yolu desteğine, 800x paralel işlem birimine ve 1GB GDDR5 bellek kapasitesine sahip. Grafik işlem birimi 700MHz, bellekleri ise 3600MHz'de görev yapan yeni model, destek veren anakartlarda iki ve üçüncü kart ile Crossfire X kurulumuna olanak tanıyabiliyor. DirectX 10.1 desteği sunan ayrıca yüksek tanımlı (HD) videolar için donanımsa hızlandırma da yapabilen kart çif DVI konnektörüyle geliyor.

Asus'un özel soğutuculu ve 1GB GDDR5 bellekli Radeon HD 4870 modeli İngiltere'de 178$ seviyesinden listelere girmiş durumda.

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