Asus P560, Windows Mobile 6.1 işletim sistemiyle geliyor

[font="Verdana"](GPSAndCo'dan alıntıdır)

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PDA arenasının güçlü isimlerinden Asus, hız kesmeksizin yetenekli ürünlerini tanıtmaya ve piyasaya sürmeye devam ediyor. P serisinin yeni üyesi P560, quadband GSM ve dualband HSDPA şebekelerini destekleyerek çoğu rakibine göre bir adım öne çıkmakta. P560'nın teknik özelliklerini yakından incelediğimizde cihazın Windows Mobile 6.1 işletim sistemi ve 450 MHz saat hızında TI Omap 2430 işlemcisinden güç aldığını görmekteyiz. Bunlar dışında yeni PDA, 2.8 inç boyutunda dokunmatik ekran, 3.2 Megapiksel otomatik odaklama özellikli kamera, video görüşme için 2. kamera, microSDHC kart slotu, WI-FI, Bluetooth v2.0 + EDR, dahili GPS alıcısı gibi önemli özellikleri 116x59x13 mm boyutlardaki kasasında barındırıyor. 150 saate kadar bekleme, 4 saate kadar konuşma süresi sunan P560'ın haziran ayında 500 Euro seviyesinde vitrinleri süsleyeceği tahmin ediliyor. Teknik özellikler: •Quadband GSM / Dualband HSDPA •Windows Mobile 6.1 Professional •450 MHz TI Omap 2430 •128 MB / 256 MB •116x59x13 mm / 119 gram •2.8 inç 240x320 piksel 65.536 renk dokunmatik TFT •microSDHC kart slotu •3.2 Megapiksel, otomatik odaklama •640x480 piksel •Var, 802.11b/g •Var, v2.0 + EDR •Var, SiRF Star III çipseti •1150 mAH (150 saate kadar bekleme; 4 saate kadar konuşma süresi)