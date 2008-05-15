Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Asus P560, Windows Mobile 6.1 işletim sistemiyle geliyor

11 yıl
9,3b
1
14
Diğer
knight
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
[font="Verdana"](GPSAndCo'dan alıntıdır)
PDA arenasının güçlü isimlerinden Asus, hız kesmeksizin yetenekli ürünlerini tanıtmaya ve piyasaya sürmeye devam ediyor. P serisinin yeni üyesi P560, quadband GSM ve dualband HSDPA şebekelerini destekleyerek çoğu rakibine göre bir adım öne çıkmakta. P560'nın teknik özelliklerini yakından incelediğimizde cihazın Windows Mobile 6.1 işletim sistemi ve 450 MHz saat hızında TI Omap 2430 işlemcisinden güç aldığını görmekteyiz. Bunlar dışında yeni PDA, 2.8 inç boyutunda dokunmatik ekran, 3.2 Megapiksel otomatik odaklama özellikli kamera, video görüşme için 2. kamera, microSDHC kart slotu, WI-FI, Bluetooth v2.0 + EDR, dahili GPS alıcısı gibi önemli özellikleri 116x59x13 mm boyutlardaki kasasında barındırıyor. 150 saate kadar bekleme, 4 saate kadar konuşma süresi sunan P560'ın haziran ayında 500 Euro seviyesinde vitrinleri süsleyeceği tahmin ediliyor. Teknik özellikler: • Şebeke: Quadband GSM / Dualband HSDPA • İşletim sistemi: Windows Mobile 6.1 Professional • İşlemci: 450 MHz TI Omap 2430 • RAM / ROM: 128 MB / 256 MB • Boyut ve ağırlık: 116x59x13 mm / 119 gram • Ekran: 2.8 inç 240x320 piksel 65.536 renk dokunmatik TFT • Bellek: microSDHC kart slotu • Kamera: 3.2 Megapiksel, otomatik odaklama • 2. Kamera: 640x480 piksel • WI-FI: Var, 802.11b/g • Bluetooth: Var, v2.0 + EDR • GPS: Var, SiRF Star III çipseti • Batarya: 1150 mAH (150 saate kadar bekleme; 4 saate kadar konuşma süresi)
Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Starforces 11 yıl
VGA olmayan PDA Alınmaz artık, yeni çıkan HP 614C yi inceledim onunda ekranı hoşua gitmedi görüntü soluk ve pikesller görünüyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MegaWolt38 11 yıl
Asus yine yapmış yapacağını, fiyat biraz pahalı gibi...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
V1ncent 11 yıl
500 euro yu asus ceptelefonuna vercek enayi çıkarmı bilmem
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +349 Redeemertr +317 V4LKyR +299 KoşanBalık +200 madmahmutd +198 MacGyver. +173 Informed +155 WB +132 serdar_k +132 Txrboz +126
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
9283 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
asus
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 11 yıl Xigmatek HDT D1284 işlemci soğutucu video inceleme 11 yıl TrackMania Nations Forever inceleme videosu Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
Huawei, Android ve Windows işletim
DonanımHaber
Efsane geri dönüyor! Terminator: Dark
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
VPG Türkiye Espor FIFA Pro Clubs Ligi
Bölüm Sonu Canavarı
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim