Asus P5E3 Deluxe ve Asus ekran kartları video incelemesi

Fiyatların gittikçe düşmesi ve sürekli duyurulan yeni ekran kartları sayesinde fiyatları oldukça uygun seviyelere inen orta seviye Dx10 kartları oldukça popüler hale geldi. Hem ortalama fiyatları hem de tatmin edici performansları bu kartları bir çok kullanıcının tercihi haline getirdi. Öte yandan X38 yongaseti de farklı model ve markalar altında piyasaya tamamiyle yayılmış duruma geldi.

Biz de bu videomuzda sizler için Asus'un X38 yongaseti ve DDR3 belleklere sahip P5E3 Deluxe anakartını ve çeşitli orta seviye Asus ekran kartlarını inceledik.

P5E3 Deluxe kalitesi ve yüksek hızaşırtma ile, ekran kartları ise zengin kutu içerikleri, değişik soğutma çözümleri ile beğenimizi topladı.

Teknik Özellikler:

Linkler:

http://www.asus.com.tr

http://www.asus.com.tr