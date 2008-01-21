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Asus P5E3 Deluxe ve Asus ekran kartları video incelemesi

11 yıl
50b
1
Diğer
Kısa Bağlantı Iframe Kodu
enderc
Haber Editörü
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Fiyatların gittikçe düşmesi ve sürekli duyurulan yeni ekran kartları sayesinde fiyatları oldukça uygun seviyelere inen orta seviye Dx10 kartları oldukça popüler hale geldi. Hem ortalama fiyatları hem de tatmin edici performansları bu kartları bir çok kullanıcının tercihi haline getirdi. Öte yandan X38 yongaseti de farklı model ve markalar altında piyasaya tamamiyle yayılmış duruma geldi.

Biz de bu videomuzda sizler için Asus'un X38 yongaseti ve DDR3 belleklere sahip P5E3 Deluxe anakartını ve çeşitli orta seviye Asus ekran kartlarını inceledik.

P5E3 Deluxe kalitesi ve yüksek hızaşırtma ile, ekran kartları ise zengin kutu içerikleri, değişik soğutma çözümleri ile beğenimizi topladı.

 

Teknik Özellikler:

Linkler:

http://www.asus.com.tr


http://www.asus.com.tr
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
murderuo 11 yıl
@alpello

ciddimisin yaw,bizde maximus x38 alıcaz ama :S

ne gibi sorunları varmış ?
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Ñolofinwë 11 yıl

Orjinalden alıntı: enderc

Fiyatların gittikçe düşmesi


Bu normal bir ifade olabilir ama Asus hiçbir zaman ucuz değil ki zaten?..

İnceleme biraz yüzeysel kalmış arkadaşların da dediği ama bilgilendirme açısından yetersiz değil kesinlikle.
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dennzi 11 yıl
nostajik ürünlerin incelemesi gibi olmuş


NOT: Param yok Asusum da yok
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Firienholt 11 yıl
güzel video inceleme olmuş teşekkürler
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max975 11 yıl
Bence biraz sanki inceleme batan geminin malları şekli olmuş
Hiç detay yok!!!!! Ama ekran kartı karşılaştırmaları iyi sayılır.
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