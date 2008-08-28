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Asus PCI tabanlı yeni Hybrid tv kartını duyurdu

10 yıl
11,6b
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10
Diğer
Erdi Özüağ
İnceleme, Test ve Analiz Editörü
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Son günlerde hazırladığı tv kartlarını arka arkaya duyurarak dikkatleri üzerine çeken Asus, PCI arabirimini kullanan yeni bir model daha duyurdu. Firmanın My Cinema-PS2-100/PS/FM/AV/RC adını verdiği yeni tv kartı melez yapıda yani DVBS dijital hemde PAL analog yayınları alabiliyor. Anı anda hem yayın hemde kayıt yapabilen tv kartı, FM radyo desteği de sunuyor. Yanında gelen yazılım ile birlikte tv yayınlarının kayıt edilmesine olanak tanıyan tv kartının önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulgu bulunmuyor.
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sinan_87 9 yıl
Lütfen yardım !! şuan bu tv kartını kullanmaktayım.. ama bir türlü tv bağlantısı kuramıyorum.. özellikle dvb-s çıkışındaki sarı kabloyu bağlayacak çıkış bulamıyorum...
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dmc 12 10 yıl
bıktım ben bendeki avermedia dan :D fiyatı uygun olursa alabilirim
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max975 10 yıl
ooo pekde önemli birşey yapmamış
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