Asus PCI tabanlı yeni Hybrid tv kartını duyurdu

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Son günlerde hazırladığı tv kartlarını arka arkaya duyurarak dikkatleri üzerine çeken Asus, PCI arabirimini kullanan yeni bir model daha duyurdu. Firmanın My Cinema-PS2-100/PS/FM/AV/RC adını verdiği yeni tv kartı melez yapıda yani DVBS dijital hemde PAL analog yayınları alabiliyor. Anı anda hem yayın hemde kayıt yapabilen tv kartı, FM radyo desteği de sunuyor. Yanında gelen yazılım ile birlikte tv yayınlarının kayıt edilmesine olanak tanıyan tv kartının önümüzdeki günlerde kullanıma sunulması beklenirken fiyatı hakkında henüz net bir bilgi bulgu bulunmuyor.