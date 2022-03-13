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    Asus PN63-S1 mini PC on birinci nesil işlemcilerle geliyor

    Asus PN63-S1 mini PC modeli on birinci nesil Intel işlemcilerle 4K ekranlara çıktı verebilirken geniş bağlantı seçenekleri sayesinde kullanıcılara esneklik sunuyor. 
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    Asus PN63-S1 mini PC
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    İşlemci dünyasında yeni ve güçlü modeller piyasaya çıktıkça mini PC konsepti de giderek güçleniyor. Temel seviyede oyun ve 4K ekranlara çıktı verebilme gibi özellikler rekabette etkili olmaya çalışıyor.

    Asus PN63-S1 mini PC özellikleri ve fiyatı

    Asus PN63-S1 mini PC modeli on birinci nesil işlemcilerden gücünü alıyor. Intel Core i3, Core i5, Core i7 seçenekleri ürünün gücünü de belirliyor. Özellikle üst seviye işlemci seçeneklerinde belirli seviyede oyun performansı almak da mümkün. Seçenekler şu şekilde:

    • Intel Core i3-1115G4 (6 MB ön bellek, 4.1 GHz)
    • Intel Core i5-1135G7 (8 MB ön bellek, 4.2 GHz)
    • Intel Core i7-1165G7 (12 MB ön bellek, 4.7 GHz)
    • Intel Core i5-11300H (8 MB ön bellek, 4.4 GHz)
    • Intel Core i7-11370H (12 MB ön bellek, 4.8 GHz)

    Bağlantı tarafında 2.5Gbps Ethernet, HDMI 1.4, Mini DP 1.2, Display Prot 1.4, USB 3.2 Gen 2 Type-C, 3 adet USB 3.2 Gen 2 Type-A, 3.5mm ses ve SD kart okuyucu bulunuyor. Barebone tarzında satılacak olan ürün 430 Avro-800 Avro fiyat aralığında olacak.

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